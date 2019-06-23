«القتل الخطأ والنصب» 15 جريمة يجوز فيها التصالح

شمل القانون 15 جريمة يجوز فيها التصالح منها «القتل والإصابة الخطأ والعثور على أشياء مفقودة والضرب والجرح وخيانة الأمانة والتبديد والإتلاف والحريق بإهمال»

تحرير:تهامي البندارى ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م

آلاف القضايا تعج بها ساحات المحاكم يوميا على مستوى الجمهورية، تتنوع ما بين قضايا الجنح والجنايات والأسرة، وغيرها من المنازعات المدنية والعمالية في محاكم الاستئناف العالي، وتصدر يوميا دوائر المحاكم أحكاما قضائية ضد متهمين في تلك القضايا، غير أن القانون نص على جواز التصالح في عدد من القضايا، شريطة إجراءات واتباع تعليمات معينة أمام النيابة العامة ورجال القضاء، «التحرير» سأل خبراء قانون عن طبيعة ونوعية القضايا التي يجوز فيها التصالح حتى ولو صدرت فيها أحكام قضائية.

يقول محمود حسني، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن قضايا الجنح جميعا يجوز فيها التصالح، بخلاف بعض المخالفات لكن قضايا القتل لا يجوز التصالح فيها، وأشار إلى أن المخالفات يجوز التصالح بها، مثل الدخول والمرور فى الأراضى الزراعية إلى جانب قضايا إتلاف المنقولات بإهمال. وعدد «حسني» في

يقول محمود حسني، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن قضايا الجنح جميعا يجوز فيها التصالح، بخلاف بعض المخالفات لكن قضايا القتل لا يجوز التصالح فيها، وأشار إلى أن المخالفات يجوز التصالح بها، مثل الدخول والمرور فى الأراضى الزراعية إلى جانب قضايا إتلاف المنقولات بإهمال.

وعدد «حسني» في حديثه لـ«التحرير» القضايا التي يجوز فيها التصالح:

أولا: جرائم القتل الخطأ

1- القتل الخطأ الناشئ عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز والتبصر أو عدم مراعاة اللوائح والقوانين.

2- القتل الخطأ الناتج عن إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه أصول المهنة، والمقصود بهذه الجريمة هي القتل الناتج عن الخطأ المهني الجسيم الذي يصل إلى حد اللا مبالاة في ممارسة أعمال المهنة مما ينتج عنها جريمة قتل.

3- القتل الذي يحدث نتيجة تعاطي الجاني لمسكر أو مخدر أدي إلى وقوع الحادث الذي ينتج عنه حالة الوفاة وكذا عدم قيام الجاني بمساعدة المجني عليه إذا طلب ذلك المجني عليه أو لم يطلب.

4- في حالة وقوع جريمة من الجرائم السابقة ولكن نتج عنها وفاة أكثر من 3 أفراد.

وهي جرائم يجوز التصالح وللنيابة العامة سلطة تقديرية في هذا الشأن بل يجب عليها متى قدم إليها طلب تصالح أن تقضي بالانقضاء بالتصالح بالنسبة للمحكمة إذا كانت الدعوى متداولة بالجلسات أو وقف بتنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أمام النيابة بعد صدور حكم في الدعوى سواء كان غيابيا أو حضوريا نهائيا أو غير نهائي.

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ثانيا: جرائم الضرب والجرح

فجريمة الضرب أو إحداث الإصابة التي تزيد مدة علاجها على 21 يوما يجوز التصالح فيها حتى ولو بصدور حكم نهائي.

ثالثا: جرائم الإصابة الخطأ

رابعا: جريمة إعطاء مواد غير سامة

وهى جريمة كل من أعطى عمدا لشخص مواد غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز وقتي عن العمل، وطبقا للتعديل الأخير من قانون الإجراءات يجوز إنهاؤها صلحا حتى لو صدر حكم نهائي أو بات.

خامسا: جرائم العثور على أشياء مفقودة

كل من عثر على شيء أو حيوان فاقد ولم يرده إلى صاحبه متى تيسر ذلك أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة، وهذه جريمة أخرى أضافها المشرع إلى الجرائم التي يجوز التصالح فيها ولو بعد صيرورة الحكم نهائيا وهي جريمة الحصول علي أشياء مفقودة أو حيوانات مفقودة بنية تملكها أو عدم تملكها وهذه الجريمة إذا كانت بنية التملك فعقوبتها الحبس وبنية عدم التملك وكلتاهما يجوز التصالح فيها.

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سادسا: جرائم اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا

وهذه جريمة أخرى أجاز فيها المشرع التصالح ولو بعد صدور حكم نهائي علي خلاف الأصل العام المعمول به، وبذلك تكون الجريمة من الجرائم التي تنقضي بالتصالح ويوقف تنفيذ عقوبتها إذا كان الحكم نهائيا.



سابعا: جريمة الاستيلاء على سيارة مملوكة للغير بغير نية التملك

ثامنا: جريمة تناول الأطعمة والمشروبات وتأجير السيارات بدون سداد قيمة ذلك

تاسعا: جريمة النصب

والنصب كما هو معرف قانونا هو الاحتيال لسلب كل أو بعض الغير وذلك بإحدى الطرق المبينة بالمادة 336، وهي لا تقع تحت حصر ولكن كل مما شأنه إيهام الناس والتدليس عليهم لسلب ثرواتهم يعد نصبا، وهذا يختلف عن الكذب الذي مهما تفاوتت صورته فإنه غير معاقب عليه.

عاشرا: جرائم خيانة الأمانة والتبديد

وهذه الجريمة أضافها المشرع إلى الجرائم التي يجوز التصالح فيها حتى مع صيرورة الحكم نهائيا.

حادي عشر: جرائم الإتلاف

وهذه الجريمة جاءت بالباب الثالث عشر من قانون العقوبات ضمن باب جرائم التخريب والتعييب والإتلاف، وهي أيضا تبيح التصالح فيها من قبل المجنى عليه حتى مع صدور حكم نهائي، وهي مضافة للتعديل الوارد بالقانون 145 لسنة 2006.

ثاني عشر: جريمة الحريق بإهمال

وهي جريمة غير عمدية فإذا ما ارتكبت هذه الواقعة وتمت إحالتها إلى النيابة فإنه يجوز للمجني عليه أن يتصالح فيها حتى قبل أن تقدم للجلسة أو حتى لو صدر فيها حكم نهائي وبات.

ثالث عشر: جريمة الإتلاف بإهمال

رابع عشر: جريمة دخول العقارات

كل من دخل عقارا في حيازة آخر يقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه، وهذه الجريمة تقع ضمن الباب الرابع عشر من قانون العقوبات تحت عنوان جرائم انتهاك حرمة ملك الغير.

خامس عشر: التصالح في بعض المخالفات

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