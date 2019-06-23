جريمة

«القتل الخطأ والنصب» 15 جريمة يجوز فيها التصالح

شمل القانون 15 جريمة يجوز فيها التصالح منها «القتل والإصابة الخطأ والعثور على أشياء مفقودة والضرب والجرح وخيانة الأمانة والتبديد والإتلاف والحريق بإهمال»
تحرير:تهامي البندارى ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م
تصالح أمام المحكمة- أرشيفية
تصالح أمام المحكمة- أرشيفية
آلاف القضايا تعج بها ساحات المحاكم يوميا على مستوى الجمهورية، تتنوع ما بين قضايا الجنح والجنايات والأسرة، وغيرها من المنازعات المدنية والعمالية في محاكم الاستئناف العالي، وتصدر يوميا دوائر المحاكم أحكاما قضائية ضد متهمين في تلك القضايا، غير أن القانون نص على جواز التصالح في عدد من القضايا، شريطة إجراءات واتباع تعليمات معينة أمام النيابة العامة ورجال القضاء، «التحرير» سأل خبراء قانون عن طبيعة ونوعية القضايا التي يجوز فيها التصالح حتى ولو صدرت فيها أحكام قضائية.
يقول محمود حسني، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن قضايا الجنح جميعا يجوز فيها التصالح، بخلاف بعض المخالفات لكن قضايا القتل لا يجوز التصالح فيها، وأشار إلى أن المخالفات يجوز التصالح بها، مثل الدخول والمرور فى الأراضى الزراعية إلى جانب قضايا إتلاف المنقولات بإهمال. وعدد «حسني» في
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بلاغ للنجدة: «ألو.. فيه واحدة مقتولة هنا في الزيتون»

هدوء يسيطر عليه ظلام دامس، غير أن رائحة كريهة انبعثت من أحد الشوارع الجانبية قادت أهالي منطقة الزيتون للعثور على جثة سيدة مقتولة وملقاة في القمامة. سادت بعدها حالة من الفزع والرعب انتابت أهالي المنطقة، الذين بادروا بالاتصال بشرطة النجدة: «ألو.. ألو.. لقينا واحدة ست مقتولة هنا في الزبالة يا باشا»، دقائق قليلة مرت على تلقي شرطة النجدة البلاغ حتى سارع الضباط رفقة قوة أمنية لتفقد موقع العثور على الجثة، وتبين من المناظرة الأولية تلقيها طعنات متفرقة في جسدها.
اسعاف

إصابات وأزمة مرورية بسبب انقلاب سيارة بطريق الفيوم

تسبب انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر الفيوم الصحراوي، اليوم الأحد، بعد محطة الرسوم بـ3 كيلو في اتجاه الفيوم، في أزمة مرورية كبيرة تطلبت التدخل من قبل قوات الحماية المدنية وإدارة المرور، وتمكنوا من إزالة آثار الحادث وتخليص الطريق من الإشغالات وتسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية بطول الطريق محل الحادث، فيما نتج عن الحادث إصابة ثلاثة مواطنين من بينهم قائد السيارة والذى نفى وجود شبهة جنائية، مؤكدًا أن السبب فى انقلاب السيارة اختلال عجلة القيادة بين يديه بعد انفجار الإطارات الأمامية.
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رعب في ميدان عبد المنعم رياض بالفيوم بسبب «نصبة شاي»

أثار جسم غريب الرعب والفزع في قلوب المواطنين الجالسين بالحدائق العامة الموجودة بميدان عبد المنعم رياض بمحافظة الفيوم، اليوم الأحد، ليفروا إلى منازلهم فورًا بعد العثور على صندوق خشبي صغير الحجم مربوط بسلسلة حديدية في أحد الأعمدة الكهربائية خلف نقطة الميدان، والتي تعتبر المتنفس الوحيد لأهالي المحافظة للترفيه عن أنفسهم فى أوقات الفراغ، بعد أن اعتقد الجميع أنّ الصندوق يحتوى على قنبلة أو عبوة ناسفة معدة للانفجار، بسبب غرابة شكله وربطه فى عامود الكهرباء بهذا الشكل.
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ربنا يغنيها بالحلال.. مجند يعيد 93 ألف جنيه لصاحبها

«أهم حاجة الستر والحرام مابينفعش وربنا يغنيها بالحلال» كانت تلك المبادئ التي تربى عليها مجند فرد أمن بمحطة مترو أنفاق العتبة، فلم يغرِه زهو المال ولا ظروف المعيشة، وقرر إعادة حقيبة بها 93 ألف جنيه لصاحبها الذي فقد الأمل في استرجاعها نظرا لكون المبلغ كبيرا. تم العثور على صاحب الحقيبة الذي أدلى بأوصافها وقيمة المبلغ وهيئته، وقدم الشكر والامتنان للمجند الأمين، الذي يعكس الوجه المشرف للشرطة المصرية، كما قدم الشكر لقيادات أمن المحطة على جهودهم ويقظتهم.
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«حسم ولواء الثورة» تسقطان في يد الداخلية -5

«أمن الدولة» تجدد حبس 9 متهمين بـ«حسم» 15 يوما

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، تجديد حبس 9 متهمين بالانضمام لحركة «حسم الإرهابية»، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ووجهت إليهم النيابة ارتكاب جرائم تتعلق بالتخطيط للهجوم على عدد من أكمنة الشرطة، وشل حركة الطريق العام، فضلا عن اتهامهم برصد عدد من المنشآت الحيوية، والدعوة إلى الخروج فى تظاهرات معارضة للنظام القائم، والإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي بالبلاد.
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بعد وصم متهمي حادث محطة مصر بالإهمال..تعرف عقوبته

أنهت النيابة العامة تحقيقاتها في حادث حريق محطة مصر، الذي شهد انفجار تنك الوقود نتيجة السرعة العالية لقطار تخلى عنه قائده، ونشوب حريق هائل تسبب في وفاة 20 مواطنا وإصابة العشرات ممن تصادف وجودهم على الرصيف، وأكدت النيابة على أن السبب الرئيس للحادث هو الإهمال، الذى أضفاه بيان رسمي صادر من النيابة العامة كصفة لسلوك العاملين في الهيئة ممن اتصل بهذه الوقائع، وبجانب إهمالهم خالفوا التعليمات إلى الدرجة التى يعتبرها المشرع جرائم جنائية، ونرصد فى السطور التالية الأبعاد القانونية لجريمة الإهمال والدرجات القانونية التى تمثلها.
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ما «الولاية التعليمية» للطفل وشروط منحها للأبوين؟

كثيرا ما نسمع عبارة «الولاية التعليمية» في ساحات المحاكم، دون دراية حقيقية بالمعنى المراد منها، والواقع يشير إلى تعرض أغلب الأطفال بعد انفصال الأبوين، لكثير من الأزمات النفسية والاجتماعية، التي تؤثر فيهم تأثيرات سلبية، إذ إن انفصال الأبوين إما بالطلاق وإما بالخلع، يعقبه مباشرة الدخول في أزمة «حق الولاية التعليمية» للأطفال، وهى واحدة من أبرز الأزمات التي تواجه الأبوين بعد الانفصال، ويقع الضرر المباشر على الأطفال الذين ينجرون لبحر من المشكلات والأزمات.
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القضاء يحسم مصير سعد الصغير بتهمة التهرب الضريبي

بعد مرور شهرين على الحكم بحبس الفنان سعد الصغير سنة، وكفالة 5 آلاف جينه، عن تهربه من الضريبة العامة على الدخل لمهنة الغناء والتمثيل، أيدت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي الحكم السابق، وذلك بعد تأجيل الدعوى لجلسة اليوم السبت للسداد، وتضمن القرار الذي أصدره رئيس المحكمة المستشار كمال مسعود حبس المطرب لمدة سنة، وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة عليه مع إيقاف التنفيذ، وإلزامه بالمصاريف، في اتهامه بالتهرب من سداد مليون و197 ألفا و320 جنيهًا مستحقة لمصلحة الضرائب.
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