صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

اكتشاف بروتين يمنع الإصابة بمرض السكري

على الرغم من أن الأدوية وتغييرات نمط الحياة يمكن أن تساعد في إدارة مستويات الأنسولين والسيطرة على مرض السكري، فإنه لا يوجد علاج له، ويحرص الباحثون على إيجاد تدخلات أفضل
تحرير:مي فؤاد ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
مرض السكر
مرض السكر
يعد مرض السكري من النوع الثاني، مرضا يتم خلاله تدمير وإتلاف خلايا بيتا في البنكرياس لأسباب أغلبها وراثي، مدعومة بعوامل خارجية، هذه العملية بطيئة جدا وتستمر عشرات السنين. لكن يظل احتمال إصابة شخص يتمتع بوزن مناسب وبصحة جيدة بمرض السكري ضئيلا، حتى وإن كان لديه هبوط في إفراز الأنسولين. أما احتمالية إصابة شخص سمين لا يمارس نشاطا بدنيا ولا أي رياضة، بمرض السكري فهو احتمال كبير، نظرا لكونه أكثر عرضة للإصابة بـ"مقاومة الأنسولين"، وبالتالي السكري من النوع الثاني.
وجدت دراسة حديثة، حسب موقع medicalnewstoday، أن استهداف بروتين معين داخل الخلايا الدهنية من الفئران يعكس مرض السكري من النوع الثاني، أظهرت النتائج أيضا أن البروتين يمكن أن يمنع تطور المرض. منذ الثمانينيات، تضاعف معدل انتشار مرض السكري على مستوى العالم أربع مرات تقريبًا الآن. وفقًا لمراكز السيطرة على
اقرأ المزيد
التخلص من آلام الظهر

اليوجا.. تخلص من آلام الظهر بأربع طرق

عندما تتعرض للإصابات أو بعض المشكلات الصحية، ستجد جسمك يحكي لك عن الآلام من خلال ظهور بعض الأعراض التي قد تشتد في حدتها إذا لم يتم التعامل معها بطريقة صحيحة؛ فعلى سبيل المثال عند تعرضك لإصابة في الرأس ستشعر بصداع شديد وقد يكون مصحوبا بقيء وغثيان، أما إذا تعرضت لإصابة في القدم أو الساق، فستبدأ الشكوى من حدوث تورم في الكاحل أو بعض الالتهابات الداخلية أو الخارجية، وعند الحديث عن آلام الظهر ستجد الكثير من الأسباب المؤدية لذلك، ومن بينها عدم الجلوس بطريقة صحيحة، وارتداء الكعب العالي، وذلك نقلا عن "express".
أمل-العلماء-فى-عرقلة سرطان-الدماغ-فى مرحلة-الطفولة

صعوبة في الحركة وضعف الذاكرة.. علامات شلل الرعاش

قال باحثون إن التغيّرات التي تحدث في المخ ويمكن رصدها قبل سنوات من ظهور الأعراض الجسدية لمرض شلل الرعاش، قد تكون بمنزلة علامة تحذير مبكر بالحالة. يُعتقد أن هناك نحو 145 ألف شخص في بريطانيا فقط، يعانون من مرض باركنسون (شلل الرعاش)، وهو حالة عصبية يمكن أن تؤدي إلى مشكلات في الحركة، بما في ذلك البطء والهزات، وكذلك أعراض أخرى مثل الصعوبة في الذاكرة. وهناك علاجات للمساعدة في إدارة الأعراض، ولكن حتى الآن لا يمكن وقف المرض أو علاجه. يعد شلل الرعاش من أكثر الاضطرابات العصبية شيوعًا، خاصة بعد تقدم السن.
سرطان-الجلد

العلماء يطورون جهازًا لتشخيص سرطان الجلد

بعد انتشار سرطان الجلد بشكل كبير في العالم، باعتباره ثاني أكثر أنواع السرطانات انتشارًا، حاول العديد من الأطباء تطوير طرق تشخيص المرض، خاصةً و ان الطرق التقليدية غالية جدًا، حتى أفضل أطباء الأمراض الجلدية لا يمكنهم تشخيص سرطان الجلد عن طريق العين، إلا بالاعتماد على النظارات المكبرة لفحص الشوائب والبقع المشوهة في الأنسجة و تحليلها. ليس ذلك، فحسب، بل يخضع ملايين المرضى لإجراءات مؤلمة ومكلفة وغير ضرورية. تعددت سبل تشخيص سرطان الجلد، ولكن نظرًا لطول الفترة التي سيتم بها التشخيص، بذل الباحثون جهودًا لاكتساف طرق جديدة.
اقرأ المزيد من الأخبار
الحفاظ على الوزن بعد الدايت

بعد الدايت.. حافظ على وزنك بهذه الخطوات

اتباع نظام غذائي معين لفقدان الوزن يجعلك تتجنب بعض الأطعمة التي تحبها وتتناول أخرى لا تحبها كثيرا، ولكن في نهاية المطاف تصل إلى الوزن المطلوب، بعد صعوبات وخطوات دقيقة. ولكن الأهم من ذلك، الحفاظ على وزنك بعد الدايت، فالقليل من الأشخاص ينجحون في هذا الأمر وآخرون يفشلون ويستعيدون الكثير من جديد، ولهذا توصل خبراء الصحة إلى دليل للحفاظ على شكل الجسم، والشعور بالراحة بعد التخلص من النظام الغذائي، تعرف على تلك الخطوات حسبما ذكرها موقع «ميرور» البريطاني.
السكر-للتخلص-من-السموم

ديتوكس السكر لـ10 أيام.. طريقك للتخلص من السموم

يمكن للإفراط في تناول مستويات عالية من السكر أن يغير بشكل كبير آلية عقلك للمتعة والمكافأة، وإذا كنت من الأشخاص الذين يتناولون الحلويات بانتظام فإنها تجعلك تشعر بالجوع المستمر. السكر المكرر يحتوي على ما يصل إلى 99.7% من السعرات الحرارية النقية، ولا توجد الفيتامينات والمعادن والدهون والبروتينات أو المغذيات النباتية، ليس هناك سوى الكربوهيدرات البسيطة التي تزيد من مستويات السكر في الدم وعملية تحطم السكر، ولهذا فإنه السبب الرئيسي وراء ارتفاع من يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي، وفقا لما ذكره موقع DailyHealthPost.
السمنة وأضرارها

السمنة جريمة في حق نفسك.. تسبب سرطان القولون

كل أنواع الطعام تجذبك بشكل كبير ولا يهم إذا كان الطعام مفيد أم لا، كل ما ترغب به هو تناول ما يأتي على هواك، فيوجد كثير من الأشخاص الذين يرددون دائمًا إن الحياة نعيشها مرة واحدة، ويجب الاستمتاع بجميع جوانبها، لا أحد يستطيع إنكار ذلك على الإطلاق، ولكن ماذا عن رأيك في الاستمتاع مع الحفاظ على صحتك في معدلات طبيعية مهما تقدمت من العمر، من المؤكد إن الخيار الثاني هو الأفضل، فالإفراط في الطعام يعني سمنة قد تصل إلى أمراض كثيرة، قد تُشفى من بعضها والبعض الآخر لا تستطيع التخلص منه، وذلك نقلًا عن "healthline".
فوائد البوتاسيوم

التعب المزمن.. تعرف على 4 علامات لنقص البوتاسيوم

في رحلة البحث عن أفضل ما يفيد جسم الإنسان والأطعمة التي يجب تناولها باستمرار، وجدنا أن المعادن هي أول ما يسأل عنه الأطباء عند الذهاب إليهم من أجل عمل فحص شامل، والسؤال المعتاد: هل تتناول طعامًا صحيا؟ ستجد أن كل من يعانون من بعض المشكلات الصحية المتعلقة بالطعام لا يفعلون شيئًا سوى إهمال ما لا يجب إهماله. فالبوتاسيوم من المعادن المهمة التي توجد بكميات كبيرة في الفاكهة الصفراء "الموز"، ولكن ما الذي يفعله البوتاسيوم في أجسامنا، وذلك نقلًا عن "dailyhealthpost".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org