اكتشاف بروتين يمنع الإصابة بمرض السكري

على الرغم من أن الأدوية وتغييرات نمط الحياة يمكن أن تساعد في إدارة مستويات الأنسولين والسيطرة على مرض السكري، فإنه لا يوجد علاج له، ويحرص الباحثون على إيجاد تدخلات أفضل

تحرير:مي فؤاد ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

يعد مرض السكري من النوع الثاني، مرضا يتم خلاله تدمير وإتلاف خلايا بيتا في البنكرياس لأسباب أغلبها وراثي، مدعومة بعوامل خارجية، هذه العملية بطيئة جدا وتستمر عشرات السنين. لكن يظل احتمال إصابة شخص يتمتع بوزن مناسب وبصحة جيدة بمرض السكري ضئيلا، حتى وإن كان لديه هبوط في إفراز الأنسولين. أما احتمالية إصابة شخص سمين لا يمارس نشاطا بدنيا ولا أي رياضة، بمرض السكري فهو احتمال كبير، نظرا لكونه أكثر عرضة للإصابة بـ"مقاومة الأنسولين"، وبالتالي السكري من النوع الثاني.

وجدت دراسة حديثة، حسب موقع medicalnewstoday، أن استهداف بروتين معين داخل الخلايا الدهنية من الفئران يعكس مرض السكري من النوع الثاني، أظهرت النتائج أيضا أن البروتين يمكن أن يمنع تطور المرض. منذ الثمانينيات، تضاعف معدل انتشار مرض السكري على مستوى العالم أربع مرات تقريبًا الآن. وفقًا لمراكز السيطرة على

وجدت دراسة حديثة، حسب موقع medicalnewstoday، أن استهداف بروتين معين داخل الخلايا الدهنية من الفئران يعكس مرض السكري من النوع الثاني، أظهرت النتائج أيضا أن البروتين يمكن أن يمنع تطور المرض.

منذ الثمانينيات، تضاعف معدل انتشار مرض السكري على مستوى العالم أربع مرات تقريبًا الآن.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، في الولايات المتحدة، يعاني شخص واحد من بين كل 10 أشخاص من مرض السكري من النوع الثاني، وهو الشكل الأكثر شيوعًا لمرض السكري.

هناك شخص واحد من بين كل ثلاثة أشخاص مصاب بمقدمات مرض السكري؛ بمعنى أن مستويات سكر أعلى من المعدل الطبيعي، ما يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكر.

يرجع الارتفاع المطرد في مستويات السكر من النوع الثاني إلى حد كبير إلى زيادة معدلات السمنة؛ تعتبر السمنة أحد عوامل الخطر الرئيسية لمرض السكري.

الأنسولين هو هرمون ينظم مستويات السكر في الدم. في النوع الثاني، إما أن الجسم لا يستجيب للهرمون، أو أنه لا ينتج ما يكفي منه.

على الرغم من أن الأدوية وتغييرات نمط الحياة يمكن أن تساعد في إدارة مستويات الأنسولين والسيطرة على مرض السكري، لا يوجد علاج له، ويحرص الباحثون على إيجاد تدخلات أفضل.

في الآونة الأخيرة، فحص مجموعة من الباحثين؛ معظمهم من جامعة كولومبيا البريطانية في كندا أو معهد كارولينسكا في السويد، دور بروتين معين في الخلايا الدهنية. نشروا مؤخرًا نتائجهم في مجلة EBioMedicine.

الأنسجة الدهنية البيضاء

عندما نأكل سعرات حرارية أكثر مما يحتاجه الجسم، يزداد نوع من الدهون يسمى الأنسجة الدهنية البيضاء (WAT) لتخزين الطاقة الزائدة على شكل دهون، مع ذلك، إذا استهلكنا طاقة أكثر مما نحتاجه لفترات طويلة، فلن يتمكن هذا النظام من التغلب عليه، مما يؤدي في النهاية إلى مقاومة الأنسولين.

اهتم الباحثون بشكل خاص بكيفية تأثير بروتين سكري يسمى (CD248) على تطور مرض السكر النمط الثاني. سبق للباحثين ربط بروتين (CD248) مع نمو الورم والالتهابات، ولكن لم يستكشف أحد دوره في مرض السكر، النمط الثاني.

حلل الباحثون التعبير الجيني في الأنسجة الدهنية البيضاء في الأشخاص التي كانت نحيفة أو تعاني من السمنة المفرطة أو من النوع الثاني من السكر، أو من الأصحاء بشكل كامل.

كشف الباحثون أنه في أولئك الذين يعانون من السمنة أو مقاومة الأنسولين، وجدوا أن الجين (CD248) تم تنظيمه، بمعنى أنه كان الجسم ينتج البروتين أكثر، مما أدى إلى استنتاج أن جين (CD248)، ربما يعمل كدليل على حساسية الأنسولين.



بعد ذلك، حلل الباحثون نشاط (CD248) في خلايا الأنسجة الدهنية البيضاء في المختبر، استنتجوا من هذه التجارب، أن جين CD248 في الأنسجة الدهنية البيضاء، يلعب دورًا في العمليات الخلوية التي تؤدي إلى مقاومة الأنسولين الناتجة عن الاستهلاك المفرط للطاقة على المدى الطويل. على وجه الخصوص، وجد العلماء أن جين (CD248) متورط في كيفية استجابة الخلايا لنقص الأكسجين؛ السمة المميزة للسمنة.

اختبارات الفئران

بعد ذلك، انتقل العلماء إلى اختبارات الفئران، استخدموا الفئران التي تفتقر إلى الجين (CD248) في خلايا الأنسجة الدهنية البيضاء (على الرغم من أن أنواع الخلايا الأخرى ما زالت تنتج (CD248)، خلال هذه التجارب، وجد الباحثون أن الفئران كانت محمية من تطور مقاومة الأنسولين والإصابة بالسكر.

لم تصب الفئران بمرض السكري، حتى عندما كانت تتغذى على نظام غذائي غني بالدهون وأصبحت بدينة.

الأهم من ذلك أن الفئران التيلا تملك جين CD248 في خلاياها الدهنية لا يبدو أنها واجهت أي تأثير سلبي، مما يشير إلى أن استهداف هذا البروتين قد يكون علاجًا مفيدًا في المستقبل.

أظهر العلماء أيضًا إمكانات ذلك الجين كعلاج لأولئك الذين لديهم بالفعل السكر من النوع الثاني.

على الرغم من أن هذه النتائج رائعة وتضيف إلى فهم كيفية تطور النوع الثاني من مرض السكر، سيبذل الباحثون قدرا كبيرا من الجهد قبل أن يتم التصديق على تلك النتائج.

قال الدكتور كونواي ملاحظة تحذيرية: "رغم أن هذه الاكتشافات مثيرة، فإننا لا نزال بعيدين كل البعد عن العلاج الجديد. مع ذلك، نخطط لمواصلة البحث، أهدافنا المباشرة هي فهم كيفية عمل جين CD248 بحيث يمكن إنتاج الأدوية الآمنة والفعالة التي تقلل مستويات البروتين أو التي تتعارض مع وظيفته".

تعتبر الرحلة من البحث في خلايا الفئران إلى علاج المرضى بشكل حقيقي، رحلة طويلة ومكلفة وغير ناجحة في كثير من الأحيان.

فتحت الدراسة آفاقًا جديدة لتقييم مقاومة الأنسولين، ومنع تقدمه، وعلاج مرض السكر من النوع الثانى. نظرًا لأن نسب مرض السكري تتقدم بمعدل مثير للقلق، فإن البحث عن هذه الأمور أصبح أمرًا عاجلا الآن.

إلى أن يتوصل العلم لعلاج فعال للسكر من النوع الثاني، عليك بممارسة الرياضة بانتظام واتباع نظام غذائي صحي.