جمال سليمان: ربما أرشح نفسي لرئاسة سوريا.. وهذا حقي

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

الفنان السوري جمال سليمان

حل الفنان السوري جمال سليمان، أمس السبت، ضيفًا على برنامج «واحد من الناس» الذى يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، ويذاع على قناة «النهار»، وتطرق خلال حديثه عن الأوضاع السياسية التي تمر بها سوريا خلال الفترة الأخيرة، ومن ثم تطرق إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة بسوريا، وسأله «الليثي» عن الأخبار المتداولة عن رغبته فى أن يكون رئيس دولة سوريا، ليرد بغضب شديدة: «ودي تهمة!؟»، مشددًا على أنه مواطن سوري وله الحق بأن يكون رئيسا أو وزيرا أو صبى قهوة أو طبيبا أو محاميا، متسائلا: «هل رئاسة الدولة حكر على عائلة واحدة أو شخص معين؟».

وأكد جمال سليمان أن منصب رئيس دولة سوريا ليس طموحه، وأنه حلمه امتلاك شركة إنتاج بتمويل ضخم، لإنتاج ما يحب تقديمه فى السينما والمسرح والتليفزيون، معربا عن استيائه الشديد مما يثار حوله، مؤكدا أن سببه الوحيد أنه لديه موقف سياسي وأخلاقي، غير قادرين على تقبله، لذلك خرجوا يتحدثون بأنه يريد أن يكون الرئيس. وأضاف