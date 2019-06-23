فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

جمال سليمان: ربما أرشح نفسي لرئاسة سوريا.. وهذا حقي

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
الفنان السوري جمال سليمان
الفنان السوري جمال سليمان
حل الفنان السوري جمال سليمان، أمس السبت، ضيفًا على برنامج «واحد من الناس» الذى يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، ويذاع على قناة «النهار»، وتطرق خلال حديثه عن الأوضاع السياسية التي تمر بها سوريا خلال الفترة الأخيرة، ومن ثم تطرق إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة بسوريا، وسأله «الليثي» عن الأخبار المتداولة عن رغبته فى أن يكون رئيس دولة سوريا، ليرد بغضب شديدة: «ودي تهمة!؟»، مشددًا على أنه مواطن سوري وله الحق بأن يكون رئيسا أو وزيرا أو صبى قهوة أو طبيبا أو محاميا، متسائلا: «هل رئاسة الدولة حكر على عائلة واحدة أو شخص معين؟».
وأكد جمال سليمان أن منصب رئيس دولة سوريا ليس طموحه، وأنه حلمه امتلاك شركة إنتاج بتمويل ضخم، لإنتاج ما يحب تقديمه فى السينما والمسرح والتليفزيون، معربا عن استيائه الشديد مما يثار حوله، مؤكدا أن سببه الوحيد أنه لديه موقف سياسي وأخلاقي، غير قادرين على تقبله، لذلك خرجوا يتحدثون بأنه يريد أن يكون الرئيس. وأضاف
اقرأ المزيد
ريهام-عبد-الغفور

ريهام عبد الغفور تفاجئ جمهورها بصورتها مع ابنها

الكثير من المشاهير يفضلون إبعاد أي تفاصيل تتعلق بحياتهم الشخصية عن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم الفنانة ريهام عبد الغفور، التي لا تنشر أبدًا أي صور لها مع أولادها أو زوجها، لكنها قررت الكشف أخيرًا عن صورة ابنها الأكبر "يوسف" في أثناء احتفالها بعيد ميلاده، حيث نشرت ابنة الفنان القدير أشرف عبد الغفور، عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على موقع "إنستجرام"، صورتها مع نجلها الذي ظهر شابًا يفوقها طولًا، وكتبت لتهنئته بعيد ميلاده، وذكرت أنه أهم شيء في حياتها وأنها فخورة به.
ياسمين صبري

كلاكيت ثالث مرة| ياسمين صبري تعتذر بسبب متلازمة داون

خرجت الفنانة ياسمين صبري، لتقديم الاعتذار لأصحاب متلازمة داون، للمرة الثالثة، وكتبت على حسابها بموقع «تويتر»: «أحب وأقدر إخوتي وأصحابي من أصحاب متلازمة الحب، وأعتذر عن أي خطأ غير مقصود لم أتعمده وأقدم احترامي لإنجازاتهم وقدراتهم، لهم ولأهاليهم جزيل الاحترام والتقدير». يأتي ذلك على خلفية نشرها منذ عدة أيام، صورة لها على «إنستجرام» وهي واقفة على رأسها، وقدماها مرفوعتان لأعلى من داخل صالة الألعاب الرياضية، ليعلق أحد الأشخاص بأنه فعل هذه الحركة عندما كان عمره 6 سنوات، لترد: «نعم، أراهن أنك فعلت هذا وهو السبب في أن لديك الآن متلازمة داون».
احمد-فهمى-هنا-الزاهد (2)

أحمد فهمي يعلن موعد زفافه على هنا الزاهد (فيديو)

كشف الفنان أحمد فهمي خلال لقائه مع برنامج «عرب وود» المذاع على قناة روتانا، عن موعد حفل زفافه على الفنانة هنا الزاهد، حيث أكد أنه سيكون نهاية الصيف الحالي. ونوه أنه لا يحب الأفراح، لكن لن تسمح خطيبته بألا يقيم لها حفل زفاف، لافتا إلى أنهما عندما يختاران الموعد بالتحديد، سيعلنه إلى جمهوره. وفي سياق آخر، يسافر فهمي صحبة الفنان أحمد عز، إلى بلغاريا منتصف الشهر المقبل، من أجل تصوير المشاهد الخارجية لفيلم «العارف»، وسيستمر التصوير هناك لمدة أسبوعين، ثم تصور المشاهد المتبقية في القاهرة فور عودتهما.
اقرأ المزيد من الأخبار
ممدوح-الليثي

تفاصيل مسابقة ممدوح الليثي بـ«الإسكندرية السينمائي»

يقيم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة في دورته الـ35 التى تقام خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر 2019، الدورة السادسة من مسابقة ممدوح الليثي للأفلام الروائية الطويلة، حيث رصدت أسرة الكاتب ممدوح الليثي جوائز مالية قدرها 30 ألف جنيه مقدمة من الإعلامى عمرو الليثي، وتقوم لجنة التحكيم بتقسيمها على الفائزين بالإضافة إلى درع المهرجان وشهادة تقدير من رئيس المهرجان. وأوضح الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، أن نتائج المسابقة سوف تُعلن فى حفل افتتاح المهرجان، بحضور المتسابقين الفائزين بجوائز المهرجان.
جمال-سليمان

جمال سليمان: تحية للشعب المصري.. مواقف ترفع الرأس

وجه الفنان السوري القدير جمال سليمان، الشكر للدولة والشعب المصري لمواقفهم تجاه المواطنين السوريين الذين انتقلوا للعيش في مصر منذ اندلاع الأزمة السورية. وكتب جمال سليمان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "رب ضارة نافعة.. هناك أشياء تحدث تبدو للوهلة الأولى سيئة، إلا أننا نكتشف بعد فترة أن هذه الضارة قد يكون لها نفع ما، إن رد فعل الشعب المصري العظيم والدولة المصرية التي نقدرها ونحترمها، على البلاغ المقدم للنائب العام بشأن أموال السوريين وأشغالهم كانت أكثر من رائعة".
امل-عرفة

أمل عرفة تعلن اعتزال الفن: تركته لأهله.. ولن أتراجع

قررت الفنانة أمل عرفة اعتزال الفن بشكل نهائي، ما أثار موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تناقل تصريح للنجمة السورية عن الأسباب التي دفعتها للاعتزال، إذ قالت أمل عرفة، في تصريحات لـ"الأخبار" اللبنانية، إنها ستترك الفن لأهله، لافتة إلى أن "هذا القرار آخر كلام عندها ولن تتراجع"، ونوهت بأنها تشعر بـ"القرف" مما يحدث بالوسط، مشيرة إلى أن "أي مهنة أخرى ممكن أن تعينها على الحدود الدنيا من الحياة الكريمة، بطريقة أفضل مما يحصل في مهنة التمثيل".
صبا-مبارك (2)

صبا مبارك تتضامن مع لاجئي سوريا بـ«2000 خطوة»

شاركت الفنانة السورية صبا مبارك، صباح اليوم الثلاثاء، في تحدى الـ«2000 خطوة» تحت شعار "Step With Refugees" لدعم اللاجئين السوريين، حيث إنهم يقطعون مسافات كبيرة على أقدامهم في السفر بين بلدهم وبلدان اللجوء. ونشرت "صبا" مقطع فيديو عبر حسابها بـ"إنستجرام"، بعد انتهائها من التحدي، وذكرت أنها تتحدى صديقتها الفنانة إنجي المقدم، وزميلها والفنان آسر ياسين، وكان من المفترض أن تتحدى فنانا ثالثا لكنها اختارت أن تتحدى متابعيها بدلًا منه، بأن يقوم كل منهم بتصوير فيديو، وأكثرهم حصدًا للإعجابات، ستقوم هي بنشره عبر حسابها.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org