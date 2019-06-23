إصابات وأزمة مرورية بسبب انقلاب سيارة بطريق الفيوم
تحرير:أسماء أبو السعود
٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م
انقلاب سيارة - أرشيفية
تسبب انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر الفيوم الصحراوي، اليوم الأحد، بعد محطة الرسوم بـ3 كيلو في اتجاه الفيوم، في أزمة مرورية كبيرة تطلبت التدخل من قبل قوات الحماية المدنية وإدارة المرور، وتمكنوا من إزالة آثار الحادث وتخليص الطريق من الإشغالات وتسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية بطول الطريق محل الحادث، فيما نتج عن الحادث إصابة ثلاثة مواطنين من بينهم قائد السيارة والذى نفى وجود شبهة جنائية، مؤكدًا أن السبب فى انقلاب السيارة اختلال عجلة القيادة بين يديه بعد انفجار الإطارات الأمامية.
تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة أسفر عن مصابين بطريق القاهرة الفيوم بعد محطة الرسوم.
بالانتقال والفحص والمعاينة، تبينّ انقلاب السيارة رقم 53940 ملاكي بني سويف قيادة عبد الرحمن مصطفى أحمد »29 عامًا«، سائق ومقيم المسلة دائرة
تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة أسفر عن مصابين بطريق القاهرة الفيوم بعد محطة الرسوم.
بالانتقال والفحص والمعاينة، تبينّ انقلاب السيارة رقم 53940 ملاكي بني سويف قيادة عبد الرحمن مصطفى أحمد »29 عامًا«، سائق ومقيم المسلة دائرة قسم أول الفيوم، والذى تعرض للإصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
وبفحص السيارة تبين أنّ بداخلها محمد محمد إبراهيم شعيب »69 عامًا«، مصاب باشتباه نزيف داخلي بالمخ والبطن، وزوجته نعمات محمود عبد الجواد »64 عامًا« ربة منزل، مصابة باشتباه نزيف داخلي بالمخ والبطن، وحالتهما خطيرة.
تم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتقرر خروج قائد السيارة، وتتم متابعة حالة باقي المصابين، وتم التحفظ على السيارة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.