جريمة

إصابات وأزمة مرورية بسبب انقلاب سيارة بطريق الفيوم

تحرير:أسماء أبو السعود ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م
انقلاب سيارة - أرشيفية
انقلاب سيارة - أرشيفية
تسبب انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر الفيوم الصحراوي، اليوم الأحد، بعد محطة الرسوم بـ3 كيلو في اتجاه الفيوم، في أزمة مرورية كبيرة تطلبت التدخل من قبل قوات الحماية المدنية وإدارة المرور، وتمكنوا من إزالة آثار الحادث وتخليص الطريق من الإشغالات وتسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية بطول الطريق محل الحادث، فيما نتج عن الحادث إصابة ثلاثة مواطنين من بينهم قائد السيارة والذى نفى وجود شبهة جنائية، مؤكدًا أن السبب فى انقلاب السيارة اختلال عجلة القيادة بين يديه بعد انفجار الإطارات الأمامية.
تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة أسفر عن مصابين بطريق القاهرة الفيوم بعد محطة الرسوم.  بالانتقال والفحص والمعاينة، تبينّ انقلاب السيارة رقم 53940 ملاكي بني سويف قيادة عبد الرحمن مصطفى أحمد »29 عامًا«، سائق ومقيم المسلة دائرة
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بلاغ للنجدة: «ألو.. فيه واحدة مقتولة هنا في الزيتون»

هدوء يسيطر عليه ظلام دامس، غير أن رائحة كريهة انبعثت من أحد الشوارع الجانبية قادت أهالي منطقة الزيتون للعثور على جثة سيدة مقتولة وملقاة في القمامة. سادت بعدها حالة من الفزع والرعب انتابت أهالي المنطقة، الذين بادروا بالاتصال بشرطة النجدة: «ألو.. ألو.. لقينا واحدة ست مقتولة هنا في الزبالة يا باشا»، دقائق قليلة مرت على تلقي شرطة النجدة البلاغ حتى سارع الضباط رفقة قوة أمنية لتفقد موقع العثور على الجثة، وتبين من المناظرة الأولية تلقيها طعنات متفرقة في جسدها.
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«القتل الخطأ والنصب» 15 جريمة يجوز فيها التصالح

آلاف القضايا تعج بها ساحات المحاكم يوميا على مستوى الجمهورية، تتنوع ما بين قضايا الجنح والجنايات والأسرة، وغيرها من المنازعات المدنية والعمالية في محاكم الاستئناف العالي، وتصدر يوميا دوائر المحاكم أحكاما قضائية ضد متهمين في تلك القضايا، غير أن القانون نص على جواز التصالح في عدد من القضايا، شريطة إجراءات واتباع تعليمات معينة أمام النيابة العامة ورجال القضاء، «التحرير» سأل خبراء قانون عن طبيعة ونوعية القضايا التي يجوز فيها التصالح حتى ولو صدرت فيها أحكام قضائية.
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رعب في ميدان عبد المنعم رياض بالفيوم بسبب «نصبة شاي»

أثار جسم غريب الرعب والفزع في قلوب المواطنين الجالسين بالحدائق العامة الموجودة بميدان عبد المنعم رياض بمحافظة الفيوم، اليوم الأحد، ليفروا إلى منازلهم فورًا بعد العثور على صندوق خشبي صغير الحجم مربوط بسلسلة حديدية في أحد الأعمدة الكهربائية خلف نقطة الميدان، والتي تعتبر المتنفس الوحيد لأهالي المحافظة للترفيه عن أنفسهم فى أوقات الفراغ، بعد أن اعتقد الجميع أنّ الصندوق يحتوى على قنبلة أو عبوة ناسفة معدة للانفجار، بسبب غرابة شكله وربطه فى عامود الكهرباء بهذا الشكل.
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ربنا يغنيها بالحلال.. مجند يعيد 93 ألف جنيه لصاحبها

«أهم حاجة الستر والحرام مابينفعش وربنا يغنيها بالحلال» كانت تلك المبادئ التي تربى عليها مجند فرد أمن بمحطة مترو أنفاق العتبة، فلم يغرِه زهو المال ولا ظروف المعيشة، وقرر إعادة حقيبة بها 93 ألف جنيه لصاحبها الذي فقد الأمل في استرجاعها نظرا لكون المبلغ كبيرا. تم العثور على صاحب الحقيبة الذي أدلى بأوصافها وقيمة المبلغ وهيئته، وقدم الشكر والامتنان للمجند الأمين، الذي يعكس الوجه المشرف للشرطة المصرية، كما قدم الشكر لقيادات أمن المحطة على جهودهم ويقظتهم.
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انقلاب فنطاس «صابون» يغلق الطريق الدائري ناحية بهتيم

شهد الطريق الدائري بمنطقة بهتيم فى شبرا الخيمة بقليوب، انقلاب تريلا نقل "فنطاس" أعلى الطريق فى الاتجاه إلى مسطرد، وتسبب الحادث وانقلاب السيارة فى سقوط حمولة الفنطاس على الأرض، وكان محملًا بالصابون السائل، مما تسبب فى صعوبة التعامل مع الموقف، وصعوبة تحريك السيارات بمكان الحادث، وانتقلت قوات الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، للتعامل مع الموقف وتسيير حركة السيارات، وأعلنت القوات غلق الطريق للحفاظ على قائدي السيارات ومنع الحوادث بعدما أصبح الأسفلت زلقًا.
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إصابة أمين شرطة ومساعد في حادث سير بالبحيرة

أصيب، اليوم الجمعة، أمين ومساعد شرطة بكسور وسحجات وكدمات بـأنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة شرطة على الطريق الزراعي السريع في نطاق مركز كفر الدوار في البحيرة، بسبب السرعة الزائدة وانفجار إطار السيارة، ما أدى إلى عدم تحكم السائق في عجلة القيادة وانقلبت على الطريق، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجاري إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها، بواسطة قوات الحماية المدنية بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالبحيرة.
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حريق هائل في شقة بالبحيرة وإصابة صاحبتها

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، من السيطرة على حريق هائل داخل شقة بمنطقة المدارس بمدينة وادي النطرون في محافظة البحيرة. وأسفر الحريق عن إصابة ربة منزل بحروق من الدرجة الثالثة بالذراع اليمنى، بسبب تسريب غاز من أسطوانة بوتاجاز في أثناء إعدادها الطعام، وتم نقل المصابة للمستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الحريق وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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إغلاق جزئي للطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ

تسبب انقلاب سيارة رقم 7013 كفر الشيخ، وتحمل خزان رقم 50293 كفر الشيخ، محملة بمواد ملتهبة "غاز سائل" قادمة من محافظة الإسكندرية متجهة إلى مصنع تعبئة إسطوانات الغاز بمركز ببلطيم بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، في شلل جزئي بالطريق الدولي الساحلي، وذلك بالقرب من قرية بر بحرى بنطاق مركز بلطيم، وتم الدفع برجال المرور وسيارات النجدة والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث للسيطرة على الموقف، حتى لا ينفجر خزان السيارة وتأمين الطريق وفتحه جزئيا، حتى لا تتكدس السيارات.
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