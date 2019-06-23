إصابات وأزمة مرورية بسبب انقلاب سيارة بطريق الفيوم

تحرير:أسماء أبو السعود ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م

انقلاب سيارة - أرشيفية

تسبب انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر الفيوم الصحراوي، اليوم الأحد، بعد محطة الرسوم بـ3 كيلو في اتجاه الفيوم، في أزمة مرورية كبيرة تطلبت التدخل من قبل قوات الحماية المدنية وإدارة المرور، وتمكنوا من إزالة آثار الحادث وتخليص الطريق من الإشغالات وتسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية بطول الطريق محل الحادث، فيما نتج عن الحادث إصابة ثلاثة مواطنين من بينهم قائد السيارة والذى نفى وجود شبهة جنائية، مؤكدًا أن السبب فى انقلاب السيارة اختلال عجلة القيادة بين يديه بعد انفجار الإطارات الأمامية.

تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة أسفر عن مصابين بطريق القاهرة الفيوم بعد محطة الرسوم. بالانتقال والفحص والمعاينة، تبينّ انقلاب السيارة رقم 53940 ملاكي بني سويف قيادة عبد الرحمن مصطفى أحمد »29 عامًا«، سائق ومقيم المسلة دائرة