أول رد فعل من عمرو وردة بعد اتهامه بالتحرش

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م

عمرو وردة

بعد ساعات قليلة على الواقعة التي انتشرت عبر «السوشيال ميديا»، خلال الساعات الماضية، بشأن ما أثير داخل معسكر الفراعنة، باتهام موديل على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» وتدعى «ميرهان»، ونشرها بعض المحادثات، التي تتهم فيها عمرو وردة بالتحرش، قام لاعب منتخب مصر عمرو وردة، بإغلاق حسابه الرسمي على «إنستجرام»، بعد الحملة التي تعرض لها، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب واقعة التحرش المتهم فيها مع 3 لاعبين آخرين وهم: لاعب الزمالك محمود حمدي الونش، ولاعب الأهلي أيمن أشرف، ومهاجم منتخب مصر، أحمد حسن كوكا.

وكانت «ميرهان» قد نشرت فيديو بخاصية «ستوري» على حسابها على «إنستجرام» قالت خلاله: «استنوا عليا شوية النهاردة بس افضى وانزلكم حاجة هتسليكم جدا وهتحزنكم وتقرفكم برضو جدا بس ده الواقع اللي لازم نفهمه». وقالت «ميرهان» عبر حسابها: «والله

وكانت «ميرهان» قد نشرت فيديو بخاصية «ستوري» على حسابها على «إنستجرام» قالت خلاله: «استنوا عليا شوية النهاردة بس افضى وانزلكم حاجة هتسليكم جدا وهتحزنكم وتقرفكم برضو جدا بس ده الواقع اللي لازم نفهمه».



وقالت «ميرهان» عبر حسابها: «والله يا جماعة أول امبارح ده كان يوم حافل، أول ما نزلت ستوري جديدة فجأة الناس دي ظهرت عندي».



وظهر في الفيديو حسابات عمرو وردة وأيمن أشرف وأحمد حسن كوكا ومحمود حمدي الونش، لاعبي منتخب مصر، موضحة أن عمرو وردة تحدث معها على الخاص وكتب «بوكسينج ها ها ها» تعليقًا على البوست الخاص بها، وعلق اللاعب محمود حمدي الونش على البوست الخاص بها برسالة تحمل علامة الإعجاب يصحبها علامة قلب على الشات بينهما.

