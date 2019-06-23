البحيرة للكهرباء تحصل 28.5 مليون جنيه من «سرقة تيار»

تحرير:صابر العربي ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م

حملات للكشف عن سرقة التيار - أرشيفية

عرض المهندس حمدي عكاشة، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، على وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، ما تم إنجازه من خطة الإحلال والتجديد والتوسع والجديد بشبكات الجهد المتوسط والمنخفض بالشركة، وذلك منذ بداية العمل بالخطة الطموحة من يوليو 2017 وحتى يونيو 2019. وأضاف عكاشة، اليوم، أنه تم تنفيذ الخطة الاستثمارية بنطاق شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، بما يفى بضمان وجودة استمرارية التغذية الكهربائية للمشتركين في نطاق المناطق الخاضعة للشركة.

وحسب عكاشة، نُفذت الخطة بالمحافظات والمناطق الواقعة فى نطاق عمل شركة البحيرة، وهي محافظات "البحيرة ومطروح" ومدينة السادات ومركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية وقرى حى العامرية بمحافظة الإسكندرية. وأوضح رئيس شركة البحيرة أنه تم إحلال وتجديد لشبكات الجهد المتوسط بطول 332 كم وتغيير عدد 12395 عمود جهد متوسط