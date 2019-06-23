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البحيرة للكهرباء تحصل 28.5 مليون جنيه من «سرقة تيار»

تحرير:صابر العربي ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م
حملات للكشف عن سرقة التيار - أرشيفية
حملات للكشف عن سرقة التيار - أرشيفية
عرض المهندس حمدي عكاشة، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، على وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، ما تم إنجازه من خطة الإحلال والتجديد والتوسع والجديد بشبكات الجهد المتوسط والمنخفض بالشركة، وذلك منذ بداية العمل بالخطة الطموحة من يوليو 2017 وحتى يونيو 2019. وأضاف عكاشة، اليوم، أنه تم تنفيذ الخطة الاستثمارية بنطاق شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، بما يفى بضمان وجودة استمرارية التغذية الكهربائية للمشتركين في نطاق المناطق الخاضعة للشركة.
وحسب عكاشة، نُفذت الخطة بالمحافظات والمناطق الواقعة فى نطاق عمل شركة البحيرة، وهي محافظات "البحيرة ومطروح" ومدينة السادات ومركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية وقرى حى العامرية بمحافظة الإسكندرية. وأوضح رئيس شركة البحيرة أنه تم إحلال وتجديد لشبكات الجهد المتوسط بطول 332 كم وتغيير عدد 12395 عمود جهد متوسط
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اللجنة-العامة-لمجلس-النواب (2)

اللجنة العامة لـ«النواب» توافق على موازنة البرلمان

وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب في اجتماعها، اليوم الأحد، والذي استبق موعد الجلسة العامة، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2019 - 2020، وقالت اللجنة في بيان صادر عنها، إنها اجتمعت برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، فيالساعة الحادية عشرة صباحا، وحضر أعضاء اللجنة العامة، واستعرضت اللجنة العامة تقرير لجنة الخطة والموازنة، باعتبارها لجنة حسابات المجلس، الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2019 - 2020.
منتخب مصر

اتحاد الكرة يرفض معاقبة اللاعبين بعد أزمة «السوشيال»

أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، أن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب الفراعنة، عقد جلسة مع اللاعبين بعد الواقعة التي ظهرت على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، باتهام عارضة أزياء مصرية، على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» وتدعى «ميرهان»، ونشرها بعض المحادثات، التي تتهم فيها عمرو وردة بالتحرش، كما نشرت «ميرهان» فيديو بخاصية «ستوري» على حسابها على «إنستجرام» قالت خلاله: «استنوا عليا شوية النهاردة بس افضى وانزلكم حاجة هتسليكم جدا وهتحزنكم وتقرفكم برضو جدا بس ده الواقع اللي لازم نفهمه».
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غدا.. بدء تصحيح عينة عشوائية من التاريخ والفيزياء

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم، غدا الإثنين، بدء تصحيح العينة العشوائية لامتحاني مادتي الفيزياء والتاريخ، مشيرة إلى أن الكنترولات استلمت، اليوم الأحد، نماذج الإجابة للمادتين، استعدادا لتصحيحهما. من ناحية أخرى، نفى خالد عبد لحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، في تصريحات له، أمس السبت، صعوبة امتحان التاريخ للشعبة الأدبية، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تتلق أية شكاوى بخصوص صعوبة الامتحان، وأن الامتحان كان من الكتاب المدرسي، مؤكدا أنه لا تعديل في نموذج إجابة التاريخ أو في توزيعة درجات الأسئلة.
مكفوفة-تؤدي-امتحان-االلغة-العربية-بالثانوية-العامة-في-مطروح (4)

طلاب الثانوية العامة المكفوفين يؤدون امتحان التاريخ

أدى، صباح اليوم الأحد، 191 من طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الأول للعام الدراسي الجاري 2018 - 2019 في مادة التاريخ (ورقة ثانية)، وذلك في 23 لجنة على مستوى الجمهورية. وتواصل خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان قبل بدء الامتحان، مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للاطمئنان على تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.
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نقل متضرري حريق البحيرة لمساكن إيواء.. وإعانة عاجلة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة من مديريتي الإسكان والتضامن الاجتماعي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تسكين الأسر المتضررة من قاطني العقار الذى نشب به حريق هائل صباح اليوم، بشارع أبو عبد الله بمدينة دمنهور، والذي أسفر عن إصابة 10 اشخاص، كما أمر بتسكينهم مساكن الإيواء بزهراء الأبعادية وصرف إعانة فورية لهم، موجهًا بحصر خسائر المواطنين المتضررين من الحريق وسرعة صرف التعويضات المناسبة، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ولأفراد أسرهم، وسرعة تلقيهم الإسعافات الأولية وصرف العلاج اللازم لهم.
امتحان-الاستاتيكا-للثانوية-العامة-فى-الاسكندرية (2)

إغماء وصرع.. إصابة 5 طالبات بامتحان الأحياء بالبحيرة

أكد الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن غرفة العمليات الرئيسية لم تتلق إلا شكوى واحدة بحدوث إغماء لعدد 4 طالبات في مادة الإحياء، وصرع وانهيار لطالبة أخرى، حيث تم نقلهم بسيارات الإسعاف للمستشفى، مؤكدًا أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحان اليوم بلغ 29814 طالبا وطالبة حضر منهم 28401 وتغيب 1413 بنسبة حضور بلغت 95.3% بواقع 3214 متقدما لأداء امتحان الديناميكا حضر منهم 2993 وتغيب 221 وفى مادة الأحياء تقدم 17520طالبا وطالبة حضر منهم 16485 وتغيب 1035 كما تقدم فى مادة الفلسفة والمنطق 9080 طالبا وطالبة حضر8923 وتغيب 157.
وزارة-المالية

قبل إقرارها.. كل ما تريد معرفته عن موازنة 2020

تبدأ الحكومة العمل بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019-2020 أول يوليو القادم، حيث من المقرر إقرارها من مجلس النواب خلال شهر يونيو الجاري، وذلك عقب اعتماد لجنة الخطة والموازنة التقرير النهائي لمشروع موازنة 2020 يوم الأربعاء المقبل، بحسب تصريحات ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان. وتستهدف الموازنة الجديدة 2020 خفض العجز الكلي ليصل إلى 7.2% من الناتج المحلي، مقابل 8.4% متوقع خلال العام المالي الحالي 2018-2019، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
كاس-الامم-الافريقية

الكهرباء تعلن خطتها لتأمين كأس الأمم الإفريقية

أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، عن الإجراءات والاستعدادات التي اتخذتها شركات الكهرباء، لتأمين التغذية الكهربائية خلال استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية للعام 2019 في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وضمت الشركات المسؤولة عن تغطية أحداث أمم إفريقيا كلا من "شركة شمال القاهرة وشركة الإسكندرية وشركة القناة لتوزيع الكهرباء"، لضمان جودة وكفاءة التغذية الكهربائية وتجهيز الاستادات التى ستقام عليها مباريات البطولة.
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