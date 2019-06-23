غدا.. بدء تصحيح عينة عشوائية من التاريخ والفيزياء

تحرير:أمينة محمود ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م

طلاب الثانوية العامة

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم، غدا الإثنين، بدء تصحيح العينة العشوائية لامتحاني مادتي الفيزياء والتاريخ، مشيرة إلى أن الكنترولات استلمت، اليوم الأحد، نماذج الإجابة للمادتين، استعدادا لتصحيحهما. من ناحية أخرى، نفى خالد عبد لحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، في تصريحات له، أمس السبت، صعوبة امتحان التاريخ للشعبة الأدبية، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تتلق أية شكاوى بخصوص صعوبة الامتحان، وأن الامتحان كان من الكتاب المدرسي، مؤكدا أنه لا تعديل في نموذج إجابة التاريخ أو في توزيعة درجات الأسئلة.

وشهدت المدارس اليوم السبت، صراخ بعض طلاب الشعبة الأدبية، بسبب صعوبة امتحان التاريخ، مشيرين إلى أن الامتحان أسئلته غير مباشرة وغير واضحة، كما اشتكوا من طول الامتحان، وأنه يحتاج للكتابة المكثفة، ويحتاج لوقت أكبر للإجابة عليه.وأدى أمس، 390 ألفا و203 من طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية "العلوم والرياضيات"