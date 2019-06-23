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غدا.. بدء تصحيح عينة عشوائية من التاريخ والفيزياء

تحرير:أمينة محمود ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم، غدا الإثنين، بدء تصحيح العينة العشوائية لامتحاني مادتي الفيزياء والتاريخ، مشيرة إلى أن الكنترولات استلمت، اليوم الأحد، نماذج الإجابة للمادتين، استعدادا لتصحيحهما. من ناحية أخرى، نفى خالد عبد لحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، في تصريحات له، أمس السبت، صعوبة امتحان التاريخ للشعبة الأدبية، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تتلق أية شكاوى بخصوص صعوبة الامتحان، وأن الامتحان كان من الكتاب المدرسي، مؤكدا أنه لا تعديل في نموذج إجابة التاريخ أو في توزيعة درجات الأسئلة.
وشهدت المدارس اليوم السبت، صراخ بعض طلاب الشعبة الأدبية، بسبب صعوبة امتحان التاريخ، مشيرين إلى أن الامتحان أسئلته غير مباشرة وغير واضحة، كما اشتكوا من طول الامتحان، وأنه يحتاج للكتابة المكثفة، ويحتاج لوقت أكبر للإجابة عليه.وأدى أمس، 390 ألفا و203 من طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية "العلوم والرياضيات"
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جوجل: إعادة افتتاح مكتبنا في القاهرة قريبا

التقى لينو كاتاروزى المدير التنفيذي لشركة جوجل العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم الأحد، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، لبحث زيادة التعاون بين وزارة الاستثمار وشركة جوجل العالمية، واستثماراتها المستقبلية في مصر وإفريقيا خاصة في مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم. وأصدرت وزارة الاستثمار بيانا، تقول فيه إن كاتاروزى، أشاد بتحسين مناخ الاستثمار في مصر بعد الإجراءات التشريعية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يدفع شركة جوجل العالمية لإعادة افتتاح مكتبها في القاهرة قريبا.
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اللجنة العامة لـ«النواب» توافق على موازنة البرلمان

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التعليم: 8 حالات غش في امتحاني الفيزياء والتاريخ

أدى، اليوم السبت، 390 ألفا و203 من طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية "العلوم والرياضيات" الامتحان في مادة الفيزياء، كما أدى 261 ألفا و653 طالبا بالشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ، وذلك في 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها السادس سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، إذ اطمئنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.
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دموع وصراخ بين طلاب الأدبي لصعوبة التاريخ

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، حالة من الصراخ والبكاء والعويل من طلاب الشعبة الأدبية عقب خروجهم من لجان التاريخ، مؤكدين ان الامتحان جاء صعب جدا وطويل، ويحتاج إلى وقت مضاعف للإجابة عليه، كما أن الأسئلة غير مباشرة تحتاج إلى تفكير وتركيز عالي، وأغلبها في مستوى الطالب المتفوق، واصفين الامتحان بـ"الزفت". كما قال عدد من الطلاب إنهم تركوا أسئلة كثيرة بدون الإجابة عليها، لافتين إلى أن أغلب أسئلة الامتحان جاءت مقالية تحتاج إلى وقت أكبر من الوقت المخصص لأداء الامتحان.
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طلاب الثانوية العامة: امتحان الإحصاء سهل

أكد طلاب الثانوية العامة، اليوم الإثنين، عقب انتهاء امتحان الإحصاء بأن الأسئلة جاءت سهلة في متناول الطلاب المتوسط، مشيرين إلى أن المسائل التي تضمنها الامتحان سبق تدريبهم عليها، وأن سهولة امتحان الإحصاء عوضتهم عن صعوبة امتحان الاقتصاد، الذي اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبته بعض أجزائه ومن تركيز الأسئلة على آخر فصلين من المادة، موضحين أنه جاء في مستوى الطالب فوق المتوسط، وأن الأسئلة جاءت غير مباشرة تحتاج إلى وقت مضاعف للتفكير بها والإجابة عليها.
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صفحات الغش تتداول امتحان الإحصاء للثانوية العامة

تداولت صفحات الغش الإلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، امتحان الإحصاء، ونشرت صورا من أسئلة الامتحان بعد مرور نصف ساعة من بدء اللجان الامتحانية. ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جار تتبع الأسئلة المنشورة والتأكد من صحتها من عدمه، قائلا إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الصفحات التي تحرض الطلاب على الغش، مطالبا بعدم الانسياق وراء تلك الصفحات المغرضة التي تهدف تشتيت عقول الطلاب وإثارة البلبلة.
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