جريمة

اختلس 75 ألف جنيه.. حبس موظف بالمجمعات الاستهلاكية

تحرير:أحمد الزغبي ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م
حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف أبو زينة، والمستشار محمود الربيعي، وأمانة سر ناصر عبد المنعم، بالسجن 3 سنوات والعزل من الوظيفة للمتهم «خ. م. س.» بائع لشركة المجمعات الاستهلاكية، لاتهامه باختلاس مبلغ 75215 جنيهًا من عهدته، إذ تعود أحداث القضية رقم 30294 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة باب شرقي والمقيدة أموال عامة برقم 36، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط إدارة الأموال العامة بقيام موظف بالمجمعات باختلاس قيمة بضائع من جهة عمله.
كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة للأموال العامة قيام المدعو «خ. م. س»، 59 عامًا، بائع ثالث بقال بالمجمعات الاستهلاكية، وبصفته موظفًا عامًا من الأمناء على الودائع عهدته السلع التموينية بمجمع «تانيس» التابع للمجمعات الاستهلاكية، إحدى الشركات القابضة بمنطقة باب شرقي، باختلاس سلع
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التحقيق في اتهام موظف بهتك عرض خادمة

أمر المستشار عبد العزيز سالم رئيس نيابة باب شرقي الإسكندرية، اليوم الأحد، بفتح التحقيق في ضبط كل من المدعو «أ. ع. م.» موظف بالمعاش، والمدعوة «ج. م. خ.» ربة منزل، وزوجها المدعو «ر. ح. م.» عامل بوكالة الخضار، داخل شقة بمنطقة الحضرة، وباشر التحقيقات المستشار محمد النجار وكيل نيابة باب شرقي، وسكرتارية ياسر تريكة في القضية رقم «16118 لسنة 2019»، جنح قسم شرطة باب شرقي، لاتهام الأخيرين بقيامهما بتصوير الأول -موظف المعاش- داخل محل سكنهما متجردًا من ملابسه.
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بلاغ للنجدة: «ألو.. فيه واحدة مقتولة هنا في الزيتون»

هدوء يسيطر عليه ظلام دامس، غير أن رائحة كريهة انبعثت من أحد الشوارع الجانبية قادت أهالي منطقة الزيتون للعثور على جثة سيدة مقتولة وملقاة في القمامة. سادت بعدها حالة من الفزع والرعب انتابت أهالي المنطقة، الذين بادروا بالاتصال بشرطة النجدة: «ألو.. ألو.. لقينا واحدة ست مقتولة هنا في الزبالة يا باشا»، دقائق قليلة مرت على تلقي شرطة النجدة البلاغ حتى سارع الضباط رفقة قوة أمنية لتفقد موقع العثور على الجثة، وتبين من المناظرة الأولية تلقيها طعنات متفرقة في جسدها.
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إصابات وأزمة مرورية بسبب انقلاب سيارة بطريق الفيوم

تسبب انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر الفيوم الصحراوي، اليوم الأحد، بعد محطة الرسوم بـ3 كيلو في اتجاه الفيوم، في أزمة مرورية كبيرة تطلبت التدخل من قبل قوات الحماية المدنية وإدارة المرور، وتمكنوا من إزالة آثار الحادث وتخليص الطريق من الإشغالات وتسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية بطول الطريق محل الحادث، فيما نتج عن الحادث إصابة ثلاثة مواطنين من بينهم قائد السيارة والذى نفى وجود شبهة جنائية، مؤكدًا أن السبب فى انقلاب السيارة اختلال عجلة القيادة بين يديه بعد انفجار الإطارات الأمامية.
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«القتل الخطأ والنصب» 15 جريمة يجوز فيها التصالح

آلاف القضايا تعج بها ساحات المحاكم يوميا على مستوى الجمهورية، تتنوع ما بين قضايا الجنح والجنايات والأسرة، وغيرها من المنازعات المدنية والعمالية في محاكم الاستئناف العالي، وتصدر يوميا دوائر المحاكم أحكاما قضائية ضد متهمين في تلك القضايا، غير أن القانون نص على جواز التصالح في عدد من القضايا، شريطة إجراءات واتباع تعليمات معينة أمام النيابة العامة ورجال القضاء، «التحرير» سأل خبراء قانون عن طبيعة ونوعية القضايا التي يجوز فيها التصالح حتى ولو صدرت فيها أحكام قضائية.
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تسمم 5 أشخاص من أسرة واحدة في الشرقية

أصيب خمسة أشخاص، جميعهم من أسرة واحدة، بحالات اشتباه في تسمم، اليوم السبت؛ نتيجة تناولهم جميعًا وجبة طعام داخل منزلهم في قرية «الصوفية» التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر، بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «أولاد صقر» المركزي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأفادت التحريات الأولية وتوقيع الكشف الطبي على المصابين أنهم تناولوا طعامًا غير طازج، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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القضاء يحسم مصير سعد الصغير بتهمة التهرب الضريبي

بعد مرور شهرين على الحكم بحبس الفنان سعد الصغير سنة، وكفالة 5 آلاف جينه، عن تهربه من الضريبة العامة على الدخل لمهنة الغناء والتمثيل، أيدت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي الحكم السابق، وذلك بعد تأجيل الدعوى لجلسة اليوم السبت للسداد، وتضمن القرار الذي أصدره رئيس المحكمة المستشار كمال مسعود حبس المطرب لمدة سنة، وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة عليه مع إيقاف التنفيذ، وإلزامه بالمصاريف، في اتهامه بالتهرب من سداد مليون و197 ألفا و320 جنيهًا مستحقة لمصلحة الضرائب.
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«مذبحة المرج» من «غيرة الضرة» إلى قفص الجنايات

93 يوما استغرقها مكتب النائب العام وتحديدا نيابة حوادث شرق القاهرة، في إجراء تحقيقات موسعة بالقضية التي عرفت اعلاميا بـ«مذبحة أطفال المرج»، بعد القبض على زوج وزوجتيه في منطقة المرج، بتهمة قتل أطفالهم الثلاث بطريقة بشعة في مشاهد تقشعر لها الأبدان، حيث قاموا بإغراقهم في جردل مياi، ومن ثم التخلص من جثثهم بإلقائهم في رشاح قريب من المنزل، ثلاثة أشهر مرت على ضبط المتهمين، لتأمر النيابة العامة بإحالتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد للمجني عليهم الأطفال الثلاث.
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إصابة أمين شرطة ومساعد في حادث سير بالبحيرة

أصيب، اليوم الجمعة، أمين ومساعد شرطة بكسور وسحجات وكدمات بـأنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة شرطة على الطريق الزراعي السريع في نطاق مركز كفر الدوار في البحيرة، بسبب السرعة الزائدة وانفجار إطار السيارة، ما أدى إلى عدم تحكم السائق في عجلة القيادة وانقلبت على الطريق، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجاري إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها، بواسطة قوات الحماية المدنية بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالبحيرة.
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