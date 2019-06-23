اختلس 75 ألف جنيه.. حبس موظف بالمجمعات الاستهلاكية

تحرير:أحمد الزغبي ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م

حبس - أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف أبو زينة، والمستشار محمود الربيعي، وأمانة سر ناصر عبد المنعم، بالسجن 3 سنوات والعزل من الوظيفة للمتهم «خ. م. س.» بائع لشركة المجمعات الاستهلاكية، لاتهامه باختلاس مبلغ 75215 جنيهًا من عهدته، إذ تعود أحداث القضية رقم 30294 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة باب شرقي والمقيدة أموال عامة برقم 36، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط إدارة الأموال العامة بقيام موظف بالمجمعات باختلاس قيمة بضائع من جهة عمله.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة للأموال العامة قيام المدعو «خ. م. س»، 59 عامًا، بائع ثالث بقال بالمجمعات الاستهلاكية، وبصفته موظفًا عامًا من الأمناء على الودائع عهدته السلع التموينية بمجمع «تانيس» التابع للمجمعات الاستهلاكية، إحدى الشركات القابضة بمنطقة باب شرقي، باختلاس سلع