منها التسعير..3 عوامل تسهم في نجاح اكتتابات البورصة

أطلقت الحكومة في مارس الماضي المرحلة الأولى من برنامج الطروحات العامة بطرح حصة إضافية قدرها 4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان، ويشمل برنامج الطروحات 23 شركة

تحرير:أمل نبيل ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

تعتزم الحكومة المضي قدما في برنامج الطروحات الحكومية في موعدها المقرر خلال سبتمبر المقبل، بغض النظر عن الأوضاع الحالية للسوق، حسب تصريحات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وستركز المرحلة الثانية في معظمها على الطروحات الأولية لشركات غير مدرجة في البورصة. كانت الحكومة قد أطلقت في مارس الماضي المرحلة الأولى من برنامج الطروحات العامة بطرح حصة إضافية قدرها 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان. وشمل برنامج الطروحات في البداية 23 شركة سواء من خلال طرح شركات جديدة أو زيادة حصص شركات مدرجة بالفعل.

ومن المرجح أن تكون إنبي أولى الشركات العامة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام في المرحلة الثانية من الطروحات الحكومية. ولم تحدد الحكومة بعد موعدا فعليا لاستئناف المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، والتي ستشمل طرح حصتين إضافيتين في شركتي أبو قير للأسمدة والإسكندرية لتداول الحاويات بالبورصة، وذلك

ومن المرجح أن تكون إنبي أولى الشركات العامة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام في المرحلة الثانية من الطروحات الحكومية. ولم تحدد الحكومة بعد موعدا فعليا لاستئناف المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، والتي ستشمل طرح حصتين إضافيتين في شركتي أبو قير للأسمدة والإسكندرية لتداول الحاويات بالبورصة، وذلك بعد استبعاد شركة مصر الجديدة للإسكان.

ما المقصود بالطرح العام في البورصة؟

يقصد بالطرح العام الأولي عملية طرح الشركات الخاصة لأسهمها للاكتتاب العام في البورصة للمرة الأولى، وتسعى الشركات من خلال هذه العملية إلى زيادة رأسمالها، حيث يضخ المساهمون أموالا في الشركة مقابل حصولهم على أسهم فيها، أي ملكية جزء من الشركة.

عندما تقوم شركة معينة باكتتاب عام، يحافظ المالك الأساسي للشركة على ملكية الجزء الأكبر من الشركة، وبالتالي على قراراتها.

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لماذا تطرح الشركات أسهمها في البورصة؟

تهدف الشركات من طرح أسهمها جمع الأموال لاستثمارها في استثمارات أو استحواذات جديدة أو لتسديد ديون قائمة.

وقد يكون هدف الشركة بأن تصبح أسهمها قابلة للتداول العام، وبالتالي تقيّم الشركة دوريا من خلال سعر سهمها وإقبال المستثمرين عليه. فالشركة المدرجة أسهمها في البورصة، التي تتمتع بمصداقية واستقلالية، مرجعية لها.

وبالتالي، عندما ترتفع قيمة أسهم الشركة، فذلك يدل على الإقبال الكثيف على السهم، والأداء الجيّد للشركة، وبالمقابل، تراجع سعر السهم يكون انعكاسا للأداء السيئ أو إلى تراجع أرباحها.

التسعير الجيد للسهم

وقال إيهاب سعيد، خبير أسواق المال، إن هناك عوامل عديدة تتحكم في نجاح الطرح الأولي للشركات في البورصة، منها التسعير الجيد، بحيث يكون سعر السهم مناسبا لضمان تحقيق أرباح جيدة للشركة، بالإضافة إلى اختيار التوقيت الملائم للطرح.

وتعتزم الحكومة طرح 30 إلى 40% من بنك القاهرة بالبورصة قبل نهاية العام الجاري، كما تستهدف الحكومة طرح حصة تتراوح بين 10% و15% من أسهم شركة إى فاينانس الحكومية المتخصصة في التكنولوجيا المالية، بالبورصة خلال الربع الرابع من العام الجاري.

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الترويج الجيد للطروحات الأولية

وقال محمد شعراوي، خبير أسواق المال، إن العوامل الرئيسية التي تتحكم في نجاح أي اكتتاب تتمثل في التسعير الملائم للسهم، الذي يدفع المستثمرين للإقبال عليه، بالإضافة إلى عملية الترويج الجيد للسهم، مع اختيار التوقيت الملائم لطرح السهم.

وأكد أن طرح الأسهم في أوقات هبوط السوق يضر بعملية الاكتتاب وقد يسبب فشلها، أو مزيدا من الهبوط في السوق، حيث تدفع المستثمرين للتخارج من استثماراتهم في أسهم موجودة بالفعل لأسهم الاكتتاب.

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وترى الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن نجاح طرح أي شركة جديدة في البورصة يرتبط بشكل رئيسي بنجاح الترويج لهذا الطرح.



