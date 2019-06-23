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منها التسعير..3 عوامل تسهم في نجاح اكتتابات البورصة

أطلقت الحكومة في مارس الماضي المرحلة الأولى من برنامج الطروحات العامة بطرح حصة إضافية قدرها 4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان، ويشمل برنامج الطروحات 23 شركة
تحرير:أمل نبيل ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
البورصة
البورصة
تعتزم الحكومة المضي قدما في برنامج الطروحات الحكومية في موعدها المقرر خلال سبتمبر المقبل، بغض النظر عن الأوضاع الحالية للسوق، حسب تصريحات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وستركز المرحلة الثانية في معظمها على الطروحات الأولية لشركات غير مدرجة في البورصة. كانت الحكومة قد أطلقت في مارس الماضي المرحلة الأولى من برنامج الطروحات العامة بطرح حصة إضافية قدرها 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان. وشمل برنامج الطروحات في البداية 23 شركة سواء من خلال طرح شركات جديدة أو زيادة حصص شركات مدرجة بالفعل.
ومن المرجح أن تكون إنبي أولى الشركات العامة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام في المرحلة الثانية من الطروحات الحكومية. ولم تحدد الحكومة بعد موعدا فعليا لاستئناف المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، والتي ستشمل طرح حصتين إضافيتين في شركتي أبو قير للأسمدة والإسكندرية لتداول الحاويات بالبورصة، وذلك
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بورصة (2)

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمبيعات مصرية

تراجعت مؤشرات البورصة في مستهل التعاملات الصباحية لجلسة يوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 250 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 750.50 مليار جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 14017.34 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 602.15وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1535.7 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 2.40 مليار جنيه من خلال التداول على 65.72 مليون سهم.
فلوس

تطبق في يوليو| احسب مرتبك بعد إضافة العلاوات الجديدة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس، السبت، مبدئيًا على التقرير النهائي لمشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين، وأعلن الدكتور على عبد العال، إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، حيث إنه لم يسبق عرضه على مجلس الدولة. ويقضي القانون الجديد بوضع حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، فى مجموعه، على أن يتم تطبيق منح هذه العلاوات بداية من راتب شهر يوليو المقبل.
الارز (3)

الأرز يتراجع فى الأسواق اليوم ومتوسط سعر الكيلو 9.5

شهدت أسعار الأرز فى الأسواق اليوم تراجعًا ملحوظًا، متأثرةً بتراجع سعر الشعير وانخفاض الطن بنسبة تراوحت بين 20 و25%، وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت خلال الأشهر الماضية عن طرح أكثر من مناقصة لاستيراد الأرز من الخارج ووضعت عددا من الضوابط للاستيراد، وكان على رأسها ملاءمة الأرز للذوق المصرى وكان للصين الغلبة فى مناقصتين، حيث كانت الأقرب، من حيث الذوق، وكذلك السعر من بين الدول التى تقدمت بأوراقها، والتى تجاوز عددُ شركاتِها الـ 25 شركة.
بطاقات-تموينية

بعد غلق باب التظلمات| تعرف على فئات الحذف من التموين

انتهت المرحلة الثالثة من تنقية البطاقات التموينية المستهدفة غير المستحقين للدعم التمويني، والتى بدأت منذ ما يقرب من 6 أشهر متتالية، وتم غلق باب التظلم الذى تم فتحه أمام المواطنين على مدار ما يقرب من 105 أيام. واستهدفت مرحلة التظلم مَن لهم الأحقية في صرف السلع التموينية والأكثر احتياجا أو من تم حذفهم من بطاقات التموين وفقًا لبيانات غير صحيحة، وتم إنذار المواطنين قبل حذفهم وسُمح لهم بالتظلم ليتم قبوله أو رفضه خلال الفترة الماضية، وقد انتهت فترة التظلم فعليا لتبدأ مرحلة الحذف مع أول يوليو المقبل.
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بورصة (2)

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمبيعات مصرية

تراجعت مؤشرات البورصة في مستهل التعاملات الصباحية لجلسة يوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 250 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 750.50 مليار جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 14017.34 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 602.15وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1535.7 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 2.40 مليار جنيه من خلال التداول على 65.72 مليون سهم.
البورصة

إفصاح ورقابة.. لماذا تعزف الشركات عن القيد بالبورصة؟

على الرغم من ارتفاع تكلفة اقتراض الشركات من البنوك التي قد تصل في مجملها إلى 20%، فإن معظم الشركات العاملة في السوق المصرية تفضل اللجوء للتمويلات البنكية في تمويل مشروعاتها الجديدة أو توسعات مشروعاتها القائمة بدلا من طرح أسهمها في البورصة. ويتوافر أمام الشركات آليتان للحصول على التمويل، الأولى وهى اللجوء إلى التمويل المصرفي، والثانية هى سوق المال. وحسب خبراء سوق المال فإن المستثمرين يفضلون اللجوء للتمويلات البنكية بدلا من الطرح في البورصة، نظرا لتعقد إجراءات عملية الطرح في البورصة والتخوف من عمليات الإفصاح والرقابة.
بورصة

مبيعات مصرية وعربية تكبد البورصة 3 مليارات جنيه

واصلت مؤشرات البورصة تراجعها خلال تعاملات جلسة يوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 3.18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.25 مليار جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 14043.42 نقطة ، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.25% ليصل لمستوى 602.35وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.32 % ليغلق عند مستوى 1536.89 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 880.45 مليار جنيه من خلال التداول على 132.75 مليون سهم.
البورصة

هل البورصة المصرية مهيأة لطرح 40% من «بنك القاهرة»؟

قال محافظ البنك المركزي طارق عامر أمس الاثنين، إنه سيجري طرح 30- 40% من بنك القاهرة بالبورصة قبل نهاية العام الجاري. وبذلك ترفع الحكومة الحصة المقررة من أسهم البنك، حيث صرح عامر في أبريل أن الحكومة تعتزم بيع حصة تتراوح بين 20 و30% من أسهم البنك في البورصة. وتقوم المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار للطرح العام الأولي. وتأسس بنك القاهرة في مايو عام 1952 كشركة مساهمة مصرية ويبلغ رأسماله الحالي 1.6 مليار جنيه موزع على 400 مليون سهم بقيمة اسمية أربعة جنيهات للسهم الواحد.
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