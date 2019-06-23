رياضة

عرض من الدوري الإنجليزي لضم جيانلويجي بوفون

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م
جيانلويجي بوفون
جيانلويجي بوفون
لا يزال الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون يجذب أنظار الأندية، فوفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، يرغب نادي ليدز يونايتد في التعاقد مع الحارس البالغ من العمر 41 عامًا، والذي أصبح حرًا في الانتقال إلى فريق بنهاية عقده مع باريس سان جيرمان هذا الصيف، ويبدو أن ليدز يونايتد سيجد منافسة قوية لضم بوفون مع كل من فريق فلومينينزي البرازيلي وبورتو البرتغالي، ويبحث ليدز يونايتد عن التعاقد مع لاعبين بارزين للصعود إلى البريميرليج الموسم بعد المقبل بعد غياب طويل عن المسابقة.
وفشل ليدز يونايتد في الصعود للبريميرليج بخسارته في الأدوار النهائية في التشامبيونشيب، ومع بقاء مدرب الفريق مارسيلو بيلسا، يسعى ليدز للمحاولة بقوة الموسم المقبل من أجل الصعود. وتوج بوفون بـ16 لقبًا في مسيرته مع الأندية إضافة إلى لقب كأس العالم في عام 2006. ورحل بوفون العام الماضي عن صفوف يوفنتوس بعد
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اجيري (4)

تفاصيل جلسة أجيري مع لاعبي المنتخب بعد أزمة السوشيال

علمت "التحرير" تفاصيل الجلسة التي عقدها خافيير أجيري المدير الفني المكسيكي للمنتخب الوطني مع لاعبيه ظهر اليوم بعد الأزمة التي تفجرت عقب نشر موديل على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» وتدعى «ميرهان»، بعض المحادثات التي تتهم فيها عمرو وردة بالتحرش بها، كما نشرت الموديل فيديو بخاصية «ستوري» عبر حسابها على «إنستجرام» قالت خلاله: «استنوا عليّ شوية النهارده بس أفضى وأنزلكم حاجة هتسليكم جدا وهتحزنكم وتقرفكم برضو جدا بس ده الواقع اللي لازم نفهمه». وبمجرد أن نشرت الموديل "البوست" على صفحتها انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة وسط ردود أفعال واسعة.
عمرو وردة (5)

أول رد فعل من عمرو وردة بعد اتهامه بالتحرش

بعد ساعات قليلة على الواقعة التي انتشرت عبر «السوشيال ميديا»، خلال الساعات الماضية، بشأن ما أثير داخل معسكر الفراعنة، باتهام موديل على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» وتدعى «ميرهان»، ونشرها بعض المحادثات، التي تتهم فيها عمرو وردة بالتحرش، قام لاعب منتخب مصر عمرو وردة، بإغلاق حسابه الرسمي على «إنستجرام»، بعد الحملة التي تعرض لها، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب واقعة التحرش المتهم فيها مع 3 لاعبين آخرين وهم: لاعب الزمالك محمود حمدي الونش، ولاعب الأهلي أيمن أشرف، ومهاجم منتخب مصر، أحمد حسن كوكا.
كأس-العالم (2)

دول الآسيان ترغب في استضافة مونديال 2034

أعلنت دول جنوب شرق آسيا عزمها الترشح من أجل استضافة نهائيات كأس العالم في عام 2034، وذلك بعد أن أشار برايوت تشان أوتشا، رئيس الوزراء في تايلاند، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا، إلى أن القادة في دول الآسيان تدعم بشدة فكرة التقدم بملف مشترك لتنظيم البطولة، مطالبًا شعوب الآسيان بدعم اتحادات كرة القدم من أجل تحقيق ذلك الحلم، خاصة أنه لم يسبق أن استضافت أي من الدول العشر الأعضاء في الآسيان كأس العالم من قبل، وفي حال تحقق ذلك الحلم ستكون تلك المرة الثالثة التي تستضيف فيها آسيا المونديال.
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داني-ألفيس (3)

ألفيس يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان

أعلن قائد المنتخب البرازيلي داني ألفيس عن رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد ساعات قليلة من مشاركته في فوز منتخب بلاده على بيرو بخماسية نظيفة في كوبا أمريكا وتسجيله هدفًا في تلك المواجهة. وانضم ألفيس للفريق الفرنسي في عام 2017 بعد مسيرة لعب خلالها في صفوف أندية إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس، ليقرر الرحيل دون الكشف عن الجهة المقبلة، التي ربما يحددها عقب نهاية مشاركته في كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل، والتي يسعى خلالها للفوز باللقب الأول بها كقائد للسليساو.
دي-خيا

مانشستر يونايتد يواصل التفاوض مع دي خيا

واصل مانشستر يونايتد المفاوضات مع الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، من أجل إقناعه بتمديد تعاقده لمدة 5 سنوات إضافية، فمنذ بداية العام الجاري، يعرض اليونايتد على الحارس الإسباني تجديد تعاقده مقابل الحصول على أجر أسبوعي يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني، إلا أنه بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، يرحب اليونايتد بتوفير 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا لإقناع دي خيا بالبقاء، خاصة أنه يحصل حاليا على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ولكنه بعيد للغاية عن أعلى لاعبي الفريق أجرًا وهو أليكسيس سانشيز، الذي يحصل على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.
بوفون

برشلونة يفكر في التعاقد مع بوفون لتعويض سيلسن

أشارت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" إلى رغبة نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، حارس باريس سان جيرمان ويوفنتوس السابق، حيث يبحث العملاق الكتالوني عن إيجاد حارس بديل لحارسه الألماني مارك أندريه تير شتيجن للموسم المقبل، في ظل أن الحارس البديل الهولندي ياسبر سيلسن أعلن بشكل واضح عن رغبته في الرحيل عن صفوف البارسا، كي يلعب أساسيا مع أي فريق آخر الموسم المقبل، وبالتالي يبحث البارسا عن التوقيع مع بوفون خاصة أن عقده انتهى مع سان جيرمان، ومن الممكن التعاقد معه بالمجان.
ماوريسيو-ساري

ساري يكشف موقفه من الرحيل عن تشيلسي والذهاب ليوفنتوس

أهدى الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي، لقب الدوري الأوروبي لجماهير ناديه السابق نابولي، وطالبت جماهير نابولي مدربها السابق بعدم الانتقال إلى يوفنتوس، وفي هذا الصدد قال ساري في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "جماهير نابولي يعرفون الحب الذي أشعر به تجاههم، أكنّ لهم دائما احترامي، لكن الاحترافية يمكن أن تجعلك تأخذ طرقا أخرى، والعلاقة لن تتغير أبدًا، ومن الواضح أنه يجب عليك أن تقدم التفاني لمن تحبهم، هنا نحن نتحدث عن كرة القدم، وأنا أهدي هذا اللقب لجماهير نابولي، لم أتمكن من تحقيقه معهم وجَعلهم يشعرون بالرضا".
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