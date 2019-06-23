عرض من الدوري الإنجليزي لضم جيانلويجي بوفون

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م

جيانلويجي بوفون

لا يزال الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون يجذب أنظار الأندية، فوفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، يرغب نادي ليدز يونايتد في التعاقد مع الحارس البالغ من العمر 41 عامًا، والذي أصبح حرًا في الانتقال إلى فريق بنهاية عقده مع باريس سان جيرمان هذا الصيف، ويبدو أن ليدز يونايتد سيجد منافسة قوية لضم بوفون مع كل من فريق فلومينينزي البرازيلي وبورتو البرتغالي، ويبحث ليدز يونايتد عن التعاقد مع لاعبين بارزين للصعود إلى البريميرليج الموسم بعد المقبل بعد غياب طويل عن المسابقة.

وفشل ليدز يونايتد في الصعود للبريميرليج بخسارته في الأدوار النهائية في التشامبيونشيب، ومع بقاء مدرب الفريق مارسيلو بيلسا، يسعى ليدز للمحاولة بقوة الموسم المقبل من أجل الصعود. وتوج بوفون بـ16 لقبًا في مسيرته مع الأندية إضافة إلى لقب كأس العالم في عام 2006. ورحل بوفون العام الماضي عن صفوف يوفنتوس بعد