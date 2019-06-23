متهمة بالعنصرية.. 22 معلومة عن ميريام فارس

ميريام فارس هي مطربة لبنانية بدأت شهرتها منذ عام 2003 حينما طرحت أولى أغنياتها «أنا والشوق»، ثم حققت انتشارا عربيا واسعا بعدة ألبومات متنوعة

تحرير:التحرير ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م

ميريام فارس

موجة هجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتعرض لها الفنانة اللبنانية ميريام فارس، بعد تصريح لها عن سر عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر منذ فترة طويلة، إذ قالت خلال مؤتمر عقد لها على هامش مهرجان موازين بالمغرب، إنها كانت تحيي حفلات كثيرة في مصر قبل الثورة ثم توقفت في فترة التوتر الأمني وعندما عادت الحفلات كان وضعها قد تغير. وفي ردها على سؤال عن سبب عدم إقامتها أي حفلات فنية في مصر، قالت الفنانة ميريام فارس: "الصراحة صرت تقيلة على مصر، صرت أكبر وأجري أعلى ومتطلباتي أكتر بصراحة صرت تقيلة على مصر ومش عاوزاكوا تزعلوا من صراحتي".

واحتل اسم "ميريام فارس" مركزا متقدما في قائمة التريند الخاصة بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وحرص المدونون على مهاجمة الفنانة اللبنانية بسبب تصريحها عن مصر، ومن بين المشاركين في انتقاد التصريح، مطرب فريق "واما" الفنان أحمد شامي، والشاعر أمير طعيمة، والمطرب والملحن رامي جمال، والمنتج ومنظم الحفلات وليد