متهمة بالعنصرية.. 22 معلومة عن ميريام فارس

ميريام فارس هي مطربة لبنانية بدأت شهرتها منذ عام 2003 حينما طرحت أولى أغنياتها «أنا والشوق»، ثم حققت انتشارا عربيا واسعا بعدة ألبومات متنوعة
تحرير:التحرير٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م
ميريام فارس
موجة هجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتعرض لها الفنانة اللبنانية ميريام فارس، بعد تصريح لها عن سر عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر منذ فترة طويلة، إذ قالت خلال مؤتمر عقد لها على هامش مهرجان موازين بالمغرب، إنها كانت تحيي حفلات كثيرة في مصر قبل الثورة ثم توقفت في فترة التوتر الأمني وعندما عادت الحفلات كان وضعها قد تغير. وفي ردها على سؤال عن سبب عدم إقامتها أي حفلات فنية في مصر، قالت الفنانة ميريام فارس: "الصراحة صرت تقيلة على مصر، صرت أكبر وأجري أعلى ومتطلباتي أكتر بصراحة صرت تقيلة على مصر ومش عاوزاكوا تزعلوا من صراحتي".
واحتل اسم "ميريام فارس" مركزا متقدما في قائمة التريند الخاصة بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وحرص المدونون على مهاجمة الفنانة اللبنانية بسبب تصريحها عن مصر، ومن بين المشاركين في انتقاد التصريح، مطرب فريق "واما" الفنان أحمد شامي، والشاعر أمير طعيمة، والمطرب والملحن رامي جمال، والمنتج ومنظم الحفلات وليد
واحتل اسم "ميريام فارس" مركزا متقدما في قائمة التريند الخاصة بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وحرص المدونون على مهاجمة الفنانة اللبنانية بسبب تصريحها عن مصر، ومن بين المشاركين في انتقاد التصريح، مطرب فريق "واما" الفنان أحمد شامي، والشاعر أمير طعيمة، والمطرب والملحن رامي جمال، والمنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، وغيرهم.
وإليك أبرز المعلومات عن ميريام فارس:
1- ميريام فارس من مواليد 3 مايو 1983، في جنوب لبنان بقرية كفر شلال بصيدا، لوالد يعمل في تصميم المجوهرات، ووالدة مصممة أزياء تدعى "سهام".
2- هي الابنة الوسطى، لديها شقيقتان هما "رولا وجيهان"، الأولى هي مديرة أعمالها، وهي التي كتبت أغنية "هقلق راحتك"، والثانية تفوقها جمالا.
3- تهوى ميريام فارس الفن منذ صغرها إذ تعلمت فن رقص الباليه وهي في الخامسة من عمرها، وحازت الجائزة الأولى في الرقص عندما شاركت في برنامج المواهب الصغيرة الذي كان يعرض على التليفزيون اللبناني وقتها وهي تبلغ 9 سنوات.
4- تخرجت ميريام في معهد الموسيقى الوطني "الكونسرفتوار".
5- عندما بلغت ميريام السادسة عشرة من عمرها شاركت في مهرجان الأغنية اللبنانية وفازت بالجائزة الذهبية.
6- بعدها بعام واحد ظهرت ميريام في برنامج "أستوديو الفن" وشاركت بأغنية شعبية مشهورة بمحافظتها في جنوب لبنان اسمها "برهوم حاكيني"، ومن هنا لفتت ميريام الأنظار إليها.
7- في عام 2003، عندما بلغت من العمر عشرين عاما قامت ميريام فارس بإطلاق أول ألبوم لها "أنا والشوق" من إنتاج شركة "ميوزيك ماستر"، وضم هذا الألبوم ثماني أغنيات، وظهرت للعالم العربي لأول مرة من خلال فيديو كليب "أنا والشوق" الذي دمجت فيه بين رقص الباليه والغناء، وصورت أغنية أخرى من الألبوم وهي "لا تسألني"، وصممت لها والدتها جميع الأزياء التي ارتدتها في هذا الكليب.
8- ألبوم "ناديني" هو الألبوم الثاني لميريام فارس، وقد أصدرته عام 2005، وصورت منه ثلاث أغنيات، هي: "ناديني"، "واحشني إيه"، "هقلق راحتك".
9- في عام 2008 أصدرت ألبومها الثالث "بتقول إيه"، وقامت بتصوير فيديو كليب لأغنية "أنا مش أنانية"، وهو من أشهر أعمالها في مشوارها الفني، وضم الألبوم أغنية خليجية، وهي "مكانه وين".
10- وصفت الفنانة الإماراتية أحلام، كليبها "مكانه وين" في برنامج "العراب"، بأنه "إباحي"، وبسؤال ميريام فارس عن رأي أحلام في برنامج "بدون رقابة"، قالت إنها لم تصفه بالإباحي، وإنما وصفته بأنه "sexy".
11- قدمت فوازير رمضان عام 2010، وعرضتها قناة "القاهرة والناس".
12- قامت ميريام فارس بتأسيس شركة إنتاج خاصة بها، وقد أنتجت عن طريقها ألبوم "من عيوني" في عام 2011، وقامت بتصوير أغنيتين من الألبوم وهما "من عيوني" و"خلاني"، وضم هذا الألبوم العديد من اللهجات العربية من اللون العراقي والسعودي والمغربي والإماراتي.
13- في 2011، توجت ميريام فارس سفيرة لشركة جوجل العالمية في منطقة الشرق الأوسط.
14- في عام 2012 قامت ميريام بإصدار النسخة الثانية من ألبوم "من عيوني" مع إضافة أغنية جديدة "قصائد".
15- ألبومها الأخير كان في عام 2015 وهو "أمان"، وقامت بتصوير الأغنية التي تحمل نفس عنوان الألبوم بالإضافة إلى أغنية "دقوا الطبول".
16- أحيت أول حفل في تاريخها الفني بمصر، في الإسكندرية، وجاءها العرض عقب طرح أولى أغانيها وهي "أنا والشوق"، موضحة أن من كانوا بالمطار لم يتذكروا اسمها ولكنهم عرفوا أغنيتها فقط.
17- في حوار لها مع "التحرير" في يوليو عام 2015، قالت ميريام فارس: "أعشق مصر والجمهور المصري الذي أمتلك جماهيرية كبيرة منه، وعندما يتم تبليغي بتقديم حفل غنائي في مصر لا أتردد لثوانٍ حتى لو تزامن ذلك مع طلبي في حفلات أخرى بالخارج".
18- لديها عمل سينمائي واحد، وهو فيلم "سيلينيا" عام 2009، وعمل تليفزيوني درامي وهو مسلسل "اتهام" مع الفنان حسن الرداد عام 2014.
19- قامت ميريام فارس بإحياء العديد من الحفلات الغنائية، وتُلقب بـ"ملكة المسرح".
20- عام 2014 تزوجت ميريام فارس برجل الأعمال اللبناني داني ميتري، وفي عام 2016 أصبحت أما لطفلها الأول "جايدن".
21- غابت عن الساحة الفنية لعدة أشهر خلال عام 2018 على أثر تعرضها لأزمة مرضية، وترددت أنباء عن إصابتها بالسرطان، ولكنها نفت ذلك.
22- في أول ظهور لها بعد الغياب في ديسمبر 2018، واجهت ميريام فارس اتهامات بالعنصرية والانتقاص من الثقافة الإفريقية بعد طرحها كليب أغنية "قومي"، إذ ظهرت خلاله مرتدية أزياء وإكسسوارات إفريقية، لكن المشهد الذي أثار حفيظة الجمهور هو ظهورها ببشرة سوداء بصورة تحاكي هيئة السيدات الإفريقيات.