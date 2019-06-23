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متهمة بالعنصرية.. 22 معلومة عن ميريام فارس

ميريام فارس هي مطربة لبنانية بدأت شهرتها منذ عام 2003 حينما طرحت أولى أغنياتها «أنا والشوق»، ثم حققت انتشارا عربيا واسعا بعدة ألبومات متنوعة
تحرير:التحرير ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م
ميريام فارس
ميريام فارس
موجة هجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتعرض لها الفنانة اللبنانية ميريام فارس، بعد تصريح لها عن سر عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر منذ فترة طويلة، إذ قالت خلال مؤتمر عقد لها على هامش مهرجان موازين بالمغرب، إنها كانت تحيي حفلات كثيرة في مصر قبل الثورة ثم توقفت في فترة التوتر الأمني وعندما عادت الحفلات كان وضعها قد تغير. وفي ردها على سؤال عن سبب عدم إقامتها أي حفلات فنية في مصر، قالت الفنانة ميريام فارس: "الصراحة صرت تقيلة على مصر، صرت أكبر وأجري أعلى ومتطلباتي أكتر بصراحة صرت تقيلة على مصر ومش عاوزاكوا تزعلوا من صراحتي".
واحتل اسم "ميريام فارس" مركزا متقدما في قائمة التريند الخاصة بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وحرص المدونون على مهاجمة الفنانة اللبنانية بسبب تصريحها عن مصر، ومن بين المشاركين في انتقاد التصريح، مطرب فريق "واما" الفنان أحمد شامي، والشاعر أمير طعيمة، والمطرب والملحن رامي جمال، والمنتج ومنظم الحفلات وليد
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أمير-طعيمة (2)

أمير طعيمة: بلاش مصر يا ميريام فارس

هاجم الشاعر أمير طعيمة، المطربة اللبنانية ميريام فارس، بسبب تصريح لها تكشف خلاله عن سر عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر منذ فترة طويلة، إذ قالت في مؤتمر عُقد لها على هامش مهرجان موازين بالمغرب، إنها كانت تحيي حفلات كثيرة في مصر قبل الثورة ثم توقفت في فترة التوتر الأمني وعندما عادت الحفلات كان وضعها قد تغير. وفي ردها على سؤال عن سبب عدم إقامتها أي حفلات فنية في مصر، قالت الفنانة ميريام فارس: "الصراحة صرت تقيلة على مصر، صرت أكبر وأجري أعلى ومتطلباتي أكتر، بصراحة صرت تقيلة على مصر ومش عاوزاكوا تزعلوا من صراحتي".
وليد-منصور

وليد منصور لميريام: أجرك يدوب ثمن سماعات حفلة للهضبة

هاجم المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، اليوم الأحد، المطربة اللبنانية ميريام فارس، بسبب تصريح لها تكشف خلاله سر عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر منذ فترة طويلة، إذ قالت في مؤتمر عُقد لها على هامش مهرجان موازين بالمغرب، إنها كانت تحيي حفلات كثيرة في مصر قبل الثورة ثم توقفت في فترة التوتر الأمني، وعندما عادت الحفلات كان وضعها قد تغير، مضيفة: "الصراحة صرت تقيلة على مصر، صرت أكبر وأجري أعلى ومتطلباتي أكتر بصراحة صرت تقيلة على مصر ومش عاوزاكوا تزعلوا من صراحتي".
رامى-جمال

رامي جمال لميريام فارس: لي فلوس عندك يا تقيلة

هاجم الفنان والملحن رامي جمال، المطربة اللبنانية ميريام فارس، بسبب تصريح لها تكشف خلاله عن سر عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر منذ فترة طويلة، إذ قالت في مؤتمر عُقد لها على هامش مهرجان موازين بالمغرب، إنها كانت تحيي حفلات كثيرة في مصر قبل الثورة ثم توقفت في فترة التوتر الأمني وعندما عادت الحفلات كان وضعها قد تغير. وفي ردها على سؤال عن سبب عدم إقامتها أي حفلات فنية في مصر، قالت الفنانة ميريام فارس: "الصراحة صرت تقيلة على مصر، صرت أكبر وأجري أعلى ومتطلباتي أكتر بصراحة صلت تقيلة على مصر ومش عاوزاكوا تزعلوا من صراحتي".
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أمير-طعيمة (2)

أمير طعيمة: بلاش مصر يا ميريام فارس

هاجم الشاعر أمير طعيمة، المطربة اللبنانية ميريام فارس، بسبب تصريح لها تكشف خلاله عن سر عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر منذ فترة طويلة، إذ قالت في مؤتمر عُقد لها على هامش مهرجان موازين بالمغرب، إنها كانت تحيي حفلات كثيرة في مصر قبل الثورة ثم توقفت في فترة التوتر الأمني وعندما عادت الحفلات كان وضعها قد تغير. وفي ردها على سؤال عن سبب عدم إقامتها أي حفلات فنية في مصر، قالت الفنانة ميريام فارس: "الصراحة صرت تقيلة على مصر، صرت أكبر وأجري أعلى ومتطلباتي أكتر، بصراحة صرت تقيلة على مصر ومش عاوزاكوا تزعلوا من صراحتي".
وليد-منصور

وليد منصور لميريام: أجرك يدوب ثمن سماعات حفلة للهضبة

هاجم المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، اليوم الأحد، المطربة اللبنانية ميريام فارس، بسبب تصريح لها تكشف خلاله سر عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر منذ فترة طويلة، إذ قالت في مؤتمر عُقد لها على هامش مهرجان موازين بالمغرب، إنها كانت تحيي حفلات كثيرة في مصر قبل الثورة ثم توقفت في فترة التوتر الأمني، وعندما عادت الحفلات كان وضعها قد تغير، مضيفة: "الصراحة صرت تقيلة على مصر، صرت أكبر وأجري أعلى ومتطلباتي أكتر بصراحة صرت تقيلة على مصر ومش عاوزاكوا تزعلوا من صراحتي".
رامى-جمال

رامي جمال لميريام فارس: لي فلوس عندك يا تقيلة

هاجم الفنان والملحن رامي جمال، المطربة اللبنانية ميريام فارس، بسبب تصريح لها تكشف خلاله عن سر عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر منذ فترة طويلة، إذ قالت في مؤتمر عُقد لها على هامش مهرجان موازين بالمغرب، إنها كانت تحيي حفلات كثيرة في مصر قبل الثورة ثم توقفت في فترة التوتر الأمني وعندما عادت الحفلات كان وضعها قد تغير. وفي ردها على سؤال عن سبب عدم إقامتها أي حفلات فنية في مصر، قالت الفنانة ميريام فارس: "الصراحة صرت تقيلة على مصر، صرت أكبر وأجري أعلى ومتطلباتي أكتر بصراحة صلت تقيلة على مصر ومش عاوزاكوا تزعلوا من صراحتي".
ميريام-فارس

هجوم على ميريام فارس بعد كشفها سر غيابها عن مصر

جدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريح الفنانة اللبنانية ميريام فارس بسبب عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر منذ فترة طويلة، إذ قالت خلال مؤتمر عقد لها على هامش مهرجان موازين بالمغرب، إنها كانت تحيي حفلات كثيرة في مصر قبل الثورة ثم توقفت في فترة التوتر الأمني وعندما عادت الحفلات كان وضعها قد تغير. وفي ردها على سؤال عن سبب عدم إقامتها أي حفلات فنية في مصر، قالت الفنانة ميريام فارس: "الصراحة صرت تقيلة على مصر، صرت أكبر وأجري أعلى ومتطلباتي أكتر بصراحة صلت تقيلة على مصر ومش عاوزاكوا تزعلوا من صراحتي".
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