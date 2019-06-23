بلاغ للنجدة: «ألو.. فيه واحدة مقتولة هنا في الزيتون»

تحرير:تهامى البندارى ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م

جثة - أرشيفية

هدوء يسيطر عليه ظلام دامس، غير أن رائحة كريهة انبعثت من أحد الشوارع الجانبية قادت أهالي منطقة الزيتون للعثور على جثة سيدة مقتولة وملقاة في القمامة. سادت بعدها حالة من الفزع والرعب انتابت أهالي المنطقة، الذين بادروا بالاتصال بشرطة النجدة: «ألو.. ألو.. لقينا واحدة ست مقتولة هنا في الزبالة يا باشا»، دقائق قليلة مرت على تلقي شرطة النجدة البلاغ حتى سارع الضباط رفقة قوة أمنية لتفقد موقع العثور على الجثة، وتبين من المناظرة الأولية تلقيها طعنات متفرقة في جسدها.

أخطرت شرطة النجدة ضباط مباحث قسم الزيتون، الذين أخطروا بدورهم النيابة العامة، قبل أن ينتقل أحد وكلاء النيابة ويجرى مناظرة مبدئية للجثة في مسرح الجريمة، وأصدرت النيابة قرارها بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم لتشريحها، وطلبت تقرير الصفة التشريحية، لبيان وتحديد أسباب الوفاة، ومعرفة الأداة المستخدمة في الجريمة