اليوجا.. تخلص من آلام الظهر بأربع طرق

اليوجا من الرياضات التي تعتمد على التأمل، وتركز بشكل كبير على القوة والمرونة والتنفس، ووجد أن هذه الرياضة فعالة، خصوصًا لمن يعانون من آلام الظهر

تحرير:إسراء سليمان ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

آلام الظهر

عندما تتعرض للإصابات أو بعض المشكلات الصحية، ستجد جسمك يحكي لك عن الآلام من خلال ظهور بعض الأعراض التي قد تشتد في حدتها إذا لم يتم التعامل معها بطريقة صحيحة؛ فعلى سبيل المثال عند تعرضك لإصابة في الرأس ستشعر بصداع شديد وقد يكون مصحوبا بقيء وغثيان، أما إذا تعرضت لإصابة في القدم أو الساق، فستبدأ الشكوى من حدوث تورم في الكاحل أو بعض الالتهابات الداخلية أو الخارجية، وعند الحديث عن آلام الظهر ستجد الكثير من الأسباب المؤدية لذلك، ومن بينها عدم الجلوس بطريقة صحيحة، وارتداء الكعب العالي، وذلك نقلا عن "express".

آلام الظهر تعد من الحالات الشائعة، ففي كل عام يصاب ملايين الأشخاص بها، وقد يكون لها آثار سلبية فى حياتك، بجانب أنها تمنع العديد من الأشخاص من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وإذا تحدثنا عن العلاج فستجد أن الكثيرين لا يحتاجون إلى علاج مكثف للتخلص من هذه الآلام، وغالبًا ما تكون الأدوية التي لا تحتاج إلى روشتة