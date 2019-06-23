اليوجا.. تخلص من آلام الظهر بأربع طرق

اليوجا من الرياضات التي تعتمد على التأمل، وتركز بشكل كبير على القوة والمرونة والتنفس، ووجد أن هذه الرياضة فعالة، خصوصًا لمن يعانون من آلام الظهر
عندما تتعرض للإصابات أو بعض المشكلات الصحية، ستجد جسمك يحكي لك عن الآلام من خلال ظهور بعض الأعراض التي قد تشتد في حدتها إذا لم يتم التعامل معها بطريقة صحيحة؛ فعلى سبيل المثال عند تعرضك لإصابة في الرأس ستشعر بصداع شديد وقد يكون مصحوبا بقيء وغثيان، أما إذا تعرضت لإصابة في القدم أو الساق، فستبدأ الشكوى من حدوث تورم في الكاحل أو بعض الالتهابات الداخلية أو الخارجية، وعند الحديث عن آلام الظهر ستجد الكثير من الأسباب المؤدية لذلك، ومن بينها عدم الجلوس بطريقة صحيحة، وارتداء الكعب العالي، وذلك نقلا عن "express".
آلام الظهر تعد من الحالات الشائعة، ففي كل عام يصاب ملايين الأشخاص بها، وقد يكون لها آثار سلبية فى حياتك، بجانب أنها تمنع العديد من الأشخاص من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وإذا تحدثنا عن العلاج فستجد أن الكثيرين لا يحتاجون إلى علاج مكثف للتخلص من هذه الآلام، وغالبًا ما تكون الأدوية التي لا تحتاج إلى روشتة
آلام الظهر تعد من الحالات الشائعة، ففي كل عام يصاب ملايين الأشخاص بها، وقد يكون لها آثار سلبية فى حياتك، بجانب أنها تمنع العديد من الأشخاص من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وإذا تحدثنا عن العلاج فستجد أن الكثيرين لا يحتاجون إلى علاج مكثف للتخلص من هذه الآلام، وغالبًا ما تكون الأدوية التي لا تحتاج إلى روشتة طبية كافية، وقد تبدأ الأعراض خفيفة ثم تشتد بعد ذلك، وفي بعض الحالات تكون الجراحة هي الحل الأمثل، ولكن يمكنك تجنب ذلك ببعض التغييرات البسيطة، وفي ما يلي أربع طرق يمكنك اتباعها للمساعدة في التخفيف من آلام الظهر:
1- اليوجا
مثل هذه الرياضات التي تعتمد عل التأمل تركز بشكل كبير على القوة والمرونة والتنفس، ووجد أنها فعالة بشكل كبير، خصوصًا لمن يعانون من آلام الظهر، فبعض الرياضات مثل وضعية الكلب مع فتح الساقين تعد من أفضل ما يمكن أن تمارسه من أجل تمدد العمود الفقري، والتحسين من المرونة، فاليوجا بشكل عام تساعد على تقوية العظام في أسفل الظهر، كما أنها تكون بمنزلة داعم للعمود الفقري.
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2- تمارين منخفضة التأثير
مثل هذه التمرينات تساعد في التخفيف من حدة الألم، كما أنها تسمح للجسم بأن يبقى محمولا، وفي نفس الوقت لا تتسبب في الضغط على المفاصل، لذا فإذا كنت تعاني من آلام في الظهر نتيجة ضعف وضعية الجسم، فعليك ممارسة هذه التمرينات بشكل مستمر، لتقوية عظام الظهر وعضلات البطن.
3- الذهاب إلى معالج
العلاج الطبيعي يعد فكرة جيدة طويلة المدى عندما يتعلق الأمر بالتحكم في آلام الظهر، فطبيب العلاج الطبيعي سيكون قادرًا على توفير وسائل مختلفة، وتمارين محددة للمساعدة في تقوية عظام الظهر، وعند عدم ارتفاع معدلات الشفاء يمكنك تناول بعض الأدوية التي تتميز بخصائص مضادة للالتهابات.
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4- حدد وقتًا للراحة
منذ عدة سنوات والحصول على قسط من الراحة مستلقيا على السرير يعد من النصائح الطبيعية للتخفيف من حدة آلام الظهر، وعلى الرغم من ذلك وجدت الكثير من الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من آلام أسفل الظهر على المدى القصير ويلجؤون إلى الراحة هم أكثر من يتعرض للألم، كما أنهم لن يستطيعوا ممارسة المهام اليومية مقارنةً بمن هم في حالة نشاط، فكلما زاد عدد ساعات الاستراحة يتأخر الشفاء من آلام الظهر، وذلك لأن الظهر والعمود الفقري مثل بقية أجزاء الجسم الأخرى التي تحتاج إلى الحركة.
وعندما تتدهور الحالة، ستجد أن الأعراض تتزايد متمثلة في:
- فقدان الأمعاء أو الضغط على المثانة.
- ألم أو ضعف في الساقين.
- ألم شديد أو مستمر يزداد سوءًا في الليل.
- فقدان الوزن غير المبرر.
- حمى.
لذا عليك اتخاذ الوضعية الصحيحة عند الجلوس في أثناء العمل، حتى لا تحدث تقوسات في الظهر مصحوبة بآلام، وقد تصل إلى آلام في الرقبة أيضا، فمن وقت لآخر خصص لنفسك ساعة لممارسة اليوجا، وحاول قدر الإمكان السير بطريقة صحية دون ثني ظهرك، فقد تكون العواقب غير واضحة في البداية، ولكن على المدى البعيد ستجد أن كل ما كنت تفعله أثر فى جسمك بالسلب.
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