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اليوجا.. تخلص من آلام الظهر بأربع طرق

اليوجا من الرياضات التي تعتمد على التأمل، وتركز بشكل كبير على القوة والمرونة والتنفس، ووجد أن هذه الرياضة فعالة، خصوصًا لمن يعانون من آلام الظهر
تحرير:إسراء سليمان ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
آلام الظهر
آلام الظهر
عندما تتعرض للإصابات أو بعض المشكلات الصحية، ستجد جسمك يحكي لك عن الآلام من خلال ظهور بعض الأعراض التي قد تشتد في حدتها إذا لم يتم التعامل معها بطريقة صحيحة؛ فعلى سبيل المثال عند تعرضك لإصابة في الرأس ستشعر بصداع شديد وقد يكون مصحوبا بقيء وغثيان، أما إذا تعرضت لإصابة في القدم أو الساق، فستبدأ الشكوى من حدوث تورم في الكاحل أو بعض الالتهابات الداخلية أو الخارجية، وعند الحديث عن آلام الظهر ستجد الكثير من الأسباب المؤدية لذلك، ومن بينها عدم الجلوس بطريقة صحيحة، وارتداء الكعب العالي، وذلك نقلا عن "express".
آلام الظهر تعد من الحالات الشائعة، ففي كل عام يصاب ملايين الأشخاص بها، وقد يكون لها آثار سلبية فى حياتك، بجانب أنها تمنع العديد من الأشخاص من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وإذا تحدثنا عن العلاج فستجد أن الكثيرين لا يحتاجون إلى علاج مكثف للتخلص من هذه الآلام، وغالبًا ما تكون الأدوية التي لا تحتاج إلى روشتة
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مرض-السكرى

اكتشاف بروتين يمنع الإصابة بمرض السكري

يعد مرض السكري من النوع الثاني، مرضا يتم خلاله تدمير وإتلاف خلايا بيتا في البنكرياس لأسباب أغلبها وراثي، مدعومة بعوامل خارجية، هذه العملية بطيئة جدا وتستمر عشرات السنين. لكن يظل احتمال إصابة شخص يتمتع بوزن مناسب وبصحة جيدة بمرض السكري ضئيلا، حتى وإن كان لديه هبوط في إفراز الأنسولين. أما احتمالية إصابة شخص سمين لا يمارس نشاطا بدنيا ولا أي رياضة، بمرض السكري فهو احتمال كبير، نظرا لكونه أكثر عرضة للإصابة بـ"مقاومة الأنسولين"، وبالتالي السكري من النوع الثاني.
أمل-العلماء-فى-عرقلة سرطان-الدماغ-فى مرحلة-الطفولة

صعوبة في الحركة وضعف الذاكرة.. علامات شلل الرعاش

قال باحثون إن التغيّرات التي تحدث في المخ ويمكن رصدها قبل سنوات من ظهور الأعراض الجسدية لمرض شلل الرعاش، قد تكون بمنزلة علامة تحذير مبكر بالحالة. يُعتقد أن هناك نحو 145 ألف شخص في بريطانيا فقط، يعانون من مرض باركنسون (شلل الرعاش)، وهو حالة عصبية يمكن أن تؤدي إلى مشكلات في الحركة، بما في ذلك البطء والهزات، وكذلك أعراض أخرى مثل الصعوبة في الذاكرة. وهناك علاجات للمساعدة في إدارة الأعراض، ولكن حتى الآن لا يمكن وقف المرض أو علاجه. يعد شلل الرعاش من أكثر الاضطرابات العصبية شيوعًا، خاصة بعد تقدم السن.
سرطان-الجلد

العلماء يطورون جهازًا لتشخيص سرطان الجلد

بعد انتشار سرطان الجلد بشكل كبير في العالم، باعتباره ثاني أكثر أنواع السرطانات انتشارًا، حاول العديد من الأطباء تطوير طرق تشخيص المرض، خاصةً و ان الطرق التقليدية غالية جدًا، حتى أفضل أطباء الأمراض الجلدية لا يمكنهم تشخيص سرطان الجلد عن طريق العين، إلا بالاعتماد على النظارات المكبرة لفحص الشوائب والبقع المشوهة في الأنسجة و تحليلها. ليس ذلك، فحسب، بل يخضع ملايين المرضى لإجراءات مؤلمة ومكلفة وغير ضرورية. تعددت سبل تشخيص سرطان الجلد، ولكن نظرًا لطول الفترة التي سيتم بها التشخيص، بذل الباحثون جهودًا لاكتساف طرق جديدة.
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