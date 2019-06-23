حكاية فتاة أجنبية أنهت أحلام «عبقرينو» خلف القضبان

علاقة صداقة نشأت بين عاطل وفتاة احترفا برامج الحاسب الآلي عبر محادثات مواقع التواصل الاجتماعي، كانت نواة تكوين عصابة تخصصت في النصب على راغبي حجز تذاكر الحفلات إلكترونيا

تحرير:محمد الشاملي ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م

تعبيرية

شاب لم يكن له نصيب في إتمام تعليمه، اكتفى بالمرحلة الثانوية دون التفكير في خوض غمار المرحلة الجامعية، لا يزال في مقتبل العمر يتحسس أولى خطواته في الحياة العملية دون خبرات أكاديمية أو تدريبية يتسلح بها في مواجهة المجهول في مصير غير واضح المعالم، يبحث عن إجابة لتساؤل يلوح في الأفق ويسيطر على الوجدان "كيف السبيل وأين المفر والملاذ؟" بينما يتردد صدى إجابات بعضها يحمل أفكارا شيطانية حظيت باهتمام عقل الشاب الصغير، وراح يفكر فيها بهدوء لم يعتد عليه من قبل.

لطالما نال الشاب إشادة أصدقائه المقربين الذين يصفونه بـ"عبقرينو" نظرا لقدراته الجيدة في التعامل مع برامج الحاسب الآلي فكان مقصد كثيرين يبحثون عن خبير يحل مشكلات أجهزتهم؛ الأمر الذي جعله يفكر في استخدامه لكن بطريقة غير مشروعة. جلسة معتادة على حاسوبه الشخصي يتفحص المواقع والصفحات عبر شبكة الإنترنت تقع