حكاية فتاة أجنبية أنهت أحلام «عبقرينو» خلف القضبان
علاقة صداقة نشأت بين عاطل وفتاة احترفا برامج الحاسب الآلي عبر محادثات مواقع التواصل الاجتماعي، كانت نواة تكوين عصابة تخصصت في النصب على راغبي حجز تذاكر الحفلات إلكترونيا
تحرير:محمد الشاملي
٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م
تعبيرية
شاب لم يكن له نصيب في إتمام تعليمه، اكتفى بالمرحلة الثانوية دون التفكير في خوض غمار المرحلة الجامعية، لا يزال في مقتبل العمر يتحسس أولى خطواته في الحياة العملية دون خبرات أكاديمية أو تدريبية يتسلح بها في مواجهة المجهول في مصير غير واضح المعالم، يبحث عن إجابة لتساؤل يلوح في الأفق ويسيطر على الوجدان "كيف السبيل وأين المفر والملاذ؟" بينما يتردد صدى إجابات بعضها يحمل أفكارا شيطانية حظيت باهتمام عقل الشاب الصغير، وراح يفكر فيها بهدوء لم يعتد عليه من قبل.
لطالما نال الشاب إشادة أصدقائه المقربين الذين يصفونه بـ"عبقرينو" نظرا لقدراته الجيدة في التعامل مع برامج الحاسب الآلي فكان مقصد كثيرين يبحثون عن خبير يحل مشكلات أجهزتهم؛ الأمر الذي جعله يفكر في استخدامه لكن بطريقة غير مشروعة.
جلسة معتادة على حاسوبه الشخصي يتفحص المواقع والصفحات عبر شبكة الإنترنت تقع
لطالما نال الشاب إشادة أصدقائه المقربين الذين يصفونه بـ"عبقرينو" نظرا لقدراته الجيدة في التعامل مع برامج الحاسب الآلي فكان مقصد كثيرين يبحثون عن خبير يحل مشكلات أجهزتهم؛ الأمر الذي جعله يفكر في استخدامه لكن بطريقة غير مشروعة.
جلسة معتادة على حاسوبه الشخصي يتفحص المواقع والصفحات عبر شبكة الإنترنت تقع عيناه على إعلان مدفوع خاص بإحدى شركات التسوق الإلكتروني المعروفة حاملة قيمة شرائية مرتفعة ليستعيد معها الشاب ما كان يجول في عقله بشأن مستقبله الغامض والتخلص من لقب "عاطل".
منذ 6 أشهر جمعت محادثات ورسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشاب بفتاة تحمل جنسية دولة أجنبية تعيش في الخارج، أخبرها عن خبرته في مجال برامج الحاسب الآلي وعرض عليها فكرة استغلال مواقع التسوق الإلكتروني للنصب على المواطنين، اتفقا على تكوين تشكيل عصابي ذي طابع دولي يتخصص في الاحتيال على راغبي حضور حفلات غنائية ومسرحية من خلال خدمة حجز التذاكر إلكترونيا، تلك الفكرة التي لاقت قبول الطرف الثاني.
أجرى عنصرا التشكيل العصابي نحو 33 واقعة بأسلوب النصب والاحتيال من خلال حجز تذاكر حفلات (مسرحية، غنائية) على موقع شركة شهيرة، ونجحت 25 محاولة منها بقيمة تجاوزت 24 ألف جنيه، وظن معها الشاب أن الحياة قد ابتسمت له وأنه في طريقه لصعود سُلم المجد والثراء لكن النهاية جاءت مغايرة لما حدثت به نفسه.
داخل مكتبه كان اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة يفحص بعض الأوراق وينهي بعض الأعمال الإدارية يتلقى اتصالا من أحد الضباط يخبره بورود بلاغ من مسئولى إحدى شركات البرمجيات يفيد بحجز أحد الأشخاص تذاكر حفلات غنائية ومسرحية على موقع الشركة عبر الإنترنت، بموجب بطاقات ائتمانية غير سليمة، وهو ما عرَّضها لأضرار مادية ومعنوية.
وجه اللواء "الديب" بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى بالتنسيق مع قسم المساعدات الفنية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب تلك الواقعة مهندس برمجيات، وأنه يمارس نشاطا إجراميا واسع النطاق فى مجال الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها بالاشتراك مع آخرين يقيمون خارج البلاد، وذلك من خلال المحادثات والرسائل المتبادلة بينهم على مواقع التواصل الاجتماعي، دون معرفته بهم، والتى تتضمن العديد من بيانات البطاقات المستولى عليها.
جهود البحث والتحري لرجال الشرطة كشفت عن مفاجأة وأن المتهم الرئيسي قام بتزوير شهادة جامعية باسمه تفيد حصوله على درجة البكالوريوس في المحاسبة، منسوبة إلى كلية التجارة جامعة القاهرة، رغم عدم حصوله على مؤهلات جامعية، بالإضافة إلى 5 شهادات خبرة باللغة الإنجليزية باسمه على خلاف الحقيقة.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، استهدفت مأمورية محل إقامة المتهم وأمكن ضبطه والتحفظ على جهاز حاسب آلي، وتم اقتياده إلى مقر الإدارة، وأقر بصحة التحريات وأن علاقة صداقة جمعته بفتاة أجنبية، توطدت أواصرها عبر برامج المحادثة، وتطور الامر إلى مشاركته إياها في أعمال النصب والاحتيال مستغلين خبرة كل منهما في مجال البرامج.
أمام رجال التحقيق اعترف المتهم باصطناعه وتقليده الشهادات المضبوطة، فضلا عن تزويره المحررات الرسمية والعرفية باستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط، وشراء المضبوطات المشار إليها من حصيلة نشاطه الإجرامي، مؤكدا تنفيذ 25 عملية خلال الأشهر الستة الماضية، وأنه يبيع تلك التذاكر لعملائه من راغبى الحصول عليها بسعر أقل من قيمتها الحقيقة.
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