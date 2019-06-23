جريمة

حكاية فتاة أجنبية أنهت أحلام «عبقرينو» خلف القضبان

علاقة صداقة نشأت بين عاطل وفتاة احترفا برامج الحاسب الآلي عبر محادثات مواقع التواصل الاجتماعي، كانت نواة تكوين عصابة تخصصت في النصب على راغبي حجز تذاكر الحفلات إلكترونيا
تحرير:محمد الشاملي ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م
تعبيرية
تعبيرية
شاب لم يكن له نصيب في إتمام تعليمه، اكتفى بالمرحلة الثانوية دون التفكير في خوض غمار المرحلة الجامعية، لا يزال في مقتبل العمر يتحسس أولى خطواته في الحياة العملية دون خبرات أكاديمية أو تدريبية يتسلح بها في مواجهة المجهول في مصير غير واضح المعالم، يبحث عن إجابة لتساؤل يلوح في الأفق ويسيطر على الوجدان "كيف السبيل وأين المفر والملاذ؟" بينما يتردد صدى إجابات بعضها يحمل أفكارا شيطانية حظيت باهتمام عقل الشاب الصغير، وراح يفكر فيها بهدوء لم يعتد عليه من قبل.
لطالما نال الشاب إشادة أصدقائه المقربين الذين يصفونه بـ"عبقرينو" نظرا لقدراته الجيدة في التعامل مع برامج الحاسب الآلي فكان مقصد كثيرين يبحثون عن خبير يحل مشكلات أجهزتهم؛ الأمر الذي جعله يفكر في استخدامه لكن بطريقة غير مشروعة. جلسة معتادة على حاسوبه الشخصي يتفحص المواقع والصفحات عبر شبكة الإنترنت تقع
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احباط-تهريب-اقراص-كبتاجون (4)

إحباط تهريب صفقة كبتاجون بقيمة 200 مليون جنيه

ضربة أمنية موجعة وجهتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة أمن الموانئ، حيث أحبطت أجهزة الأمن محاولة جلب وتهريب قرابة 20 مليون قرص مخدر تقدر قيمتها بنحو 200 مليون جنيه، بعدما أشارت التحريات التي أجراها رجال الأمن العام والأمن الوطني، إلى اعتزام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية"، تهريب شحنة من عقار الكبتاجون المخدر داخل حاويتين ضمن مشمول رسالة خيوط غزل قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء دمياط لصالح أحد مصانع الأقمشة بالدقهلية.
صبغة اللحوم

«تُضاف للحوم».. ما هى صبغة «الكارمين» الضارة؟

قالت الطبيبة البيطرية شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين‏ و‏رئيس لجنة المتابعة الميدانية بالنقابة، إن الضبطية الأخيرة البالغ وزنها 7 أطنان لحوم فاسدة ومصبوغة بصبغة حمراء والتي قام بها أطباء مديرية الطب البيطري بالجيزة مع مركز شرطة أوسيم ومباحث التموين، فجرت أسئلة عن تلك الصبغة الحمراء التي يتم إضافتها إلى مصنعات اللحوم المجمدة، مشيرة إلى أن تلك الصبغات تضاف لإضفاء اللون الأحمر على اللحوم وإكسابها نكهة البهارات.
محافظ-المنوفية-المتهم-بقضية-الرشوة-داخل-القفص

10 نوفمبر.. الحكم في طعن محافظ المنوفية بـ«الرشوة»

قررت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عبدالعال، اليوم الأحد، حجز الطعن المقدم من محافظ المنوفية السابق، هشام عبدالباسط، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 15 مليون جنيه، إلى جلسة 10 من نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، أحال النائب العام المتهم وآخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهام المحافظ بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات بواسطة آخر بلغ إجماليها 27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.
اغتصاب (1)

التحقيق في اتهام موظف بهتك عرض خادمة

أمر المستشار عبد العزيز سالم رئيس نيابة باب شرقي الإسكندرية، اليوم الأحد، بفتح التحقيق في ضبط كل من المدعو «أ. ع. م.» موظف بالمعاش، والمدعوة «ج. م. خ.» ربة منزل، وزوجها المدعو «ر. ح. م.» عامل بوكالة الخضار، داخل شقة بمنطقة الحضرة، وباشر التحقيقات المستشار محمد النجار وكيل نيابة باب شرقي، وسكرتارية ياسر تريكة في القضية رقم «16118 لسنة 2019»، جنح قسم شرطة باب شرقي، لاتهام الأخيرين بقيامهما بتصوير الأول -موظف المعاش- داخل محل سكنهما متجردًا من ملابسه.
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كلبش

أنوثة وإجرام.. قصة «مسجلتي خطر» حيرتا مباحث القاهرة

"هند" و"سهيلة" -أسماء مستعارة- شقيقتان تربطهما أواصر الدم والإخوة، بل امتد الأمر إلى عالم الإجرام، إذ بحثتا عن طريقة تنتشلهما من غياهب الفقر وويلاته، وقع اختيارهما على استخدام حيلة شيطانية يغلب عليها المكر والدهاء بل وجبروت سيدتين تجمعتا على حب المال والرغبة الكاملة لعبور مطبات وصعاب الحياة التي تحاصرهما منذ الصغر، إذ نشأتا في بيئة بسيطة لأبوين يعملان على توفير احتياجات الأسرة داخل منزل بالكاد يضمن ملاذا آمنا للقابعين تحت سقفه وبين جدران تشققت بفعل الزمن وعوامل الجو.
احمد-شوبير (4)

خزنة وسلم وأقدام.. رحلة حل لغز سرقة فيلا ابنة شوبير

طقس حار وأجواء مشمسة في نهار يوم جديد في الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، هدوء يسود ديوان قسم شرطة أول أكتوبر مع انخفاض تردد المواطنين على القسم في ظل حالة من الاستقرار الأمني وسط انتشار الدوريات الشرطية ويقظة عناصر الأكمنة الثابتة والمتحركة على حد سواء للتصدي بحزم وقوة لأي محاولة للخروج عن القانون لاسيما العناصر الإجرامية تنفيذا لخطة وزارة الداخلية التي وضعها اللواء محمود توفيق ويتابع تنفيذها على أرض الواقع بمختلف المحافظات بالتواصل المستمر مع مساعديه.
توك-توك

دماء على 3 عجلات.. 72 ساعة جرائم بطولة «توك توك»

مركبة تسير على 3 عجلات كان الهدف المنشود منها التيسير على المواطنين، لا سيما سكان المناطق الشعبية ذات الشوارع والأزقة الضيقة التي لا يتعدى عرض شوارع بعضها المترين، ما يحول دون سير السيارات (الملاكي- الأجرة) بأريحية تامة فانتشرت على نطاق واسع في غضون فترة وجيزة، لكن ذلك التوسع المخيف اقترن بجرائم سرقة بل وقتل، كان القاسم المشترك بينها جميعا هو استخدام الـ"توك توك" في تنفيذها ما بين وسيلة هروب من مسرح الجريمة أو التخلص من الأدوات المستخدمة في ارتكابها وجثامين الضحايا.
رشاوى-فلوس

نصب على شارع فيصل.. قصة صحفي الوظائف المزيف

"دا سلطة رابعة.. راجل واصل ومعارفه كتير.. بأقصر تليفون منه يمكنه حل مشاكلنا وجلب تعيينات لمن يريد.. المشكلة إنه بيطلب فلوس وطماع شوية"، عبارات رددها ضحايا متهم بالنصب، وانتحال صفة صحفي، وتزوير أوراق رسمية لتأكيد إضفاء تلك الصفة على نفسه، لكن مع تكرار ضحاياه وتحصله على مئات الآلاف من الجنيهات منهم دون تحقيق مرادهم، تحققوا أنه ليس سوى نصاب، يستولى على أموالهم مقابل مزاعم بالحصول لهم على وظائف حكومية فى جهات مرموقة، ولديه جعبة لا تنفد من الحجج والمبررات لتأخير تنفيذ المطلوب منه، والذى لا يتحقق مطلقًا لأنه ببساطة "نصاب".
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