حكم قضائي يلزم السلطات السودانية بإعادة الإنترنت

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م

مظاهرات السودان

قضت محكمة سودانية، اليوم الأحد، بإلزام السلطات بإعادة خدمة الإنترنت بعد انقطاعها بأوامر من المجلس العسكري الحاكم عقب فض الاعتصام الذي استمر لأسابيع خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم حيث تجمّع المتظاهرون لمطالبة العسكريين بتسليم السلطة إلى المدنيين، حسب موقع "العربية". وقطع المجلس العسكري الحاكم، الإنترنت عن الخطوط المحمولة والأرضية في أنحاء السودان، في خطوة رأى البعض أن الهدف منها منع المتظاهرين من تنظيم التجمعات.

وحسب "العربية"، قال المحامي عبد العظيم الحسن، إنه "رفع دعوى ضد قطع الإنترنت. واليوم، أمرت محكمة في الخرطوم بإعادتها".وأضاف الحسن: "رفعت دعوى قبل عشرة أيام واليوم أمرت القاضية عواطف عبد اللطيف هيئة الاتصالات بإعادة خدمة الإنترنت فورا". ويمكن للسلطات استئناف الحكم لدى المحكمة العليا.وأوضحت العربية، أن