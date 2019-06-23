جريمة

التحقيق في اتهام موظف بهتك عرض خادمة

تحرير:أحمد الزغبي ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م
هتك عرض - أرشيفية
هتك عرض - أرشيفية
أمر المستشار عبد العزيز سالم رئيس نيابة باب شرقي الإسكندرية، اليوم الأحد، بفتح التحقيق في ضبط كل من المدعو «أ. ع. م.» موظف بالمعاش، والمدعوة «ج. م. خ.» ربة منزل، وزوجها المدعو «ر. ح. م.» عامل بوكالة الخضار، داخل شقة بمنطقة الحضرة، وباشر التحقيقات المستشار محمد النجار وكيل نيابة باب شرقي، وسكرتارية ياسر تريكة في القضية رقم «16118 لسنة 2019»، جنح قسم شرطة باب شرقي، لاتهام الأخيرين بقيامهما بتصوير الأول -موظف المعاش- داخل محل سكنهما متجردًا من ملابسه.
تعود الواقعة عندما تلقى اللواء محمد شريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، ببلاغ يفيد قيام ربة منزل وزوجها بتصوير موظف بالمعاش داخل شقة محل سكنهما. كشفت تحقيقات النيابة أن المدعوة «ج. م. خ.»، 30 سنة، ربة منزل وتعمل خادمة في أحد المنازل لأحد أقارب المدعو «أ. ع.
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جثه-في-ارض-زراعيه

بلاغ للنجدة: «ألو.. فيه واحدة مقتولة هنا في الزيتون»

هدوء يسيطر عليه ظلام دامس، غير أن رائحة كريهة انبعثت من أحد الشوارع الجانبية قادت أهالي منطقة الزيتون للعثور على جثة سيدة مقتولة وملقاة في القمامة. سادت بعدها حالة من الفزع والرعب انتابت أهالي المنطقة، الذين بادروا بالاتصال بشرطة النجدة: «ألو.. ألو.. لقينا واحدة ست مقتولة هنا في الزبالة يا باشا»، دقائق قليلة مرت على تلقي شرطة النجدة البلاغ حتى سارع الضباط رفقة قوة أمنية لتفقد موقع العثور على الجثة، وتبين من المناظرة الأولية تلقيها طعنات متفرقة في جسدها.
حبس-كلابشات

اختلس 75 ألف جنيه.. حبس موظف بالمجمعات الاستهلاكية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف أبو زينة، والمستشار محمود الربيعي، وأمانة سر ناصر عبد المنعم، بالسجن 3 سنوات والعزل من الوظيفة للمتهم «خ. م. س.» بائع لشركة المجمعات الاستهلاكية، لاتهامه باختلاس مبلغ 75215 جنيهًا من عهدته، إذ تعود أحداث القضية رقم 30294 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة باب شرقي والمقيدة أموال عامة برقم 36، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط إدارة الأموال العامة بقيام موظف بالمجمعات باختلاس قيمة بضائع من جهة عمله.
اسعاف

إصابات وأزمة مرورية بسبب انقلاب سيارة بطريق الفيوم

تسبب انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر الفيوم الصحراوي، اليوم الأحد، بعد محطة الرسوم بـ3 كيلو في اتجاه الفيوم، في أزمة مرورية كبيرة تطلبت التدخل من قبل قوات الحماية المدنية وإدارة المرور، وتمكنوا من إزالة آثار الحادث وتخليص الطريق من الإشغالات وتسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية بطول الطريق محل الحادث، فيما نتج عن الحادث إصابة ثلاثة مواطنين من بينهم قائد السيارة والذى نفى وجود شبهة جنائية، مؤكدًا أن السبب فى انقلاب السيارة اختلال عجلة القيادة بين يديه بعد انفجار الإطارات الأمامية.
شهود-فى-محكمة (4)

«القتل الخطأ والنصب» 15 جريمة يجوز فيها التصالح

آلاف القضايا تعج بها ساحات المحاكم يوميا على مستوى الجمهورية، تتنوع ما بين قضايا الجنح والجنايات والأسرة، وغيرها من المنازعات المدنية والعمالية في محاكم الاستئناف العالي، وتصدر يوميا دوائر المحاكم أحكاما قضائية ضد متهمين في تلك القضايا، غير أن القانون نص على جواز التصالح في عدد من القضايا، شريطة إجراءات واتباع تعليمات معينة أمام النيابة العامة ورجال القضاء، «التحرير» سأل خبراء قانون عن طبيعة ونوعية القضايا التي يجوز فيها التصالح حتى ولو صدرت فيها أحكام قضائية.
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اغتصاب وجنين.. ماذا حدث في شقة «أبو فاطمة» بالفيوم؟

أحالت جنايات الفيوم، أب اعتدى على ابنته جنسيًا تحت تهديد السلاح، حتى حملت منه سفاحًا، إلى المفتي لإبداء رأيه الشرعي في إعدامه، ليكون عبرة لأي أب تسول له نفسه تكرار ذلك. جلس القضاة في المحكمة مستاؤون من هذا الجرم الشنيع الذي فعله أب بابنته، عاجزون عن إصدار حكم ضده فمهما حكموا عليه لن يكون عقابًا مناسبًا لما فعله، ولن يعيدوا حياة تلك الفتاة إلى طبيعتها خصوصًا أنها لا ذنب لها إلا أنها ولدت ابنه ذلك الشيطان، حتى انتهت جنايات الفيوم، إلى إحالة أوراق مغتصب ابنته حتى حملت منه سفاحًا إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء رأيه الشرعي في القضية.
محكمة

حبس 3 أشخاص سنة لاغتصاب طفلة وتصويرها عارية بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة ثلاثة عاطلين بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 22790 جنايات منيا القمح لسنة 2014، باستدراج طفلة في السادسة عشرة من عمرها، وهتك عرضها وتصويرها عارية بواسطة هواتف محمولة كانت بحوزتهم، وذلك داخل «غيط بامية» بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.
جثة طفل - أرشيفية

«ذئب الفلامنكو»| إحالة طفل اغتصب جاره وقتله للجنايات

أصدرت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بإحالة طفل في السادسة عشرة من عمره، يعمل حدادًا مُسلحا، إلى محكمة جنايات الزقازيق، لبدء محاكمته على خلفية اتهامه بقتل طفل "جاره" يبلغ من العمر خمسة أعوام، وذلك بعدما اعتدى عليه جنسيا في حديقة موالح بقرية «المحمدية» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، حيث استدرج الصغير بواسطة «كيس فلامنكو» قبل أن يقدم على جريمته.
اغتصاب (2)

بعد بلاغها.. حبس شاب هتك عرض شقيقته في الشرقية

أصدرت نيابة أولاد صقر العامة، برئاسة المستشار أحمد نعيم، مدير النيابة العامة، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بحبس شاب، في نهاية العقد الثالث من العمر، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية ورود بلاغ باتهامه بهتك عرض شقيقته الطفلة، والتي بالكاد أتمت ربيعها السادس عشر، بعدما تجرد من آدميته وأقدمَّ على فعلته الشنعاء بأن عاشرها جنسيًا داخل منزلهما بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر.
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