التحقيق في اتهام موظف بهتك عرض خادمة

تحرير:أحمد الزغبي ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م

هتك عرض - أرشيفية

أمر المستشار عبد العزيز سالم رئيس نيابة باب شرقي الإسكندرية، اليوم الأحد، بفتح التحقيق في ضبط كل من المدعو «أ. ع. م.» موظف بالمعاش، والمدعوة «ج. م. خ.» ربة منزل، وزوجها المدعو «ر. ح. م.» عامل بوكالة الخضار، داخل شقة بمنطقة الحضرة، وباشر التحقيقات المستشار محمد النجار وكيل نيابة باب شرقي، وسكرتارية ياسر تريكة في القضية رقم «16118 لسنة 2019»، جنح قسم شرطة باب شرقي، لاتهام الأخيرين بقيامهما بتصوير الأول -موظف المعاش- داخل محل سكنهما متجردًا من ملابسه.

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء محمد شريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، ببلاغ يفيد قيام ربة منزل وزوجها بتصوير موظف بالمعاش داخل شقة محل سكنهما. كشفت تحقيقات النيابة أن المدعوة «ج. م. خ.»، 30 سنة، ربة منزل وتعمل خادمة في أحد المنازل لأحد أقارب المدعو «أ. ع.