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تجليات النار.. (الحلقة الأخيرة)

د. مجدي العفيفي
بقلم: د. مجدي العفيفي
د. مجدي العفيفي
٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م
كتاب الشيخ
كتاب الشيخ
هذه السلسلة من مقالات (تجليات النار في شهر النور) التي بدأتها في شهر رمضان الماضي، لا تريد أن تهدأ، وأنّى لها الهدوء وكل شيء حولنا يشتعل ويُشعل، لا سيما في منطقتنا العربية والشرق أوسطية عموما، تلك المقدّر عليها أن تظل ملتهبة رغم روحانياتها وسماحتها، أو يفترض ذلك، حتى صارت في منظور كاتب هذه السطور، خاصة في الآونة الأخيرة (الشر.. الأوسط) وليس (الشرق الأوسط) ذلك أن (لصوص السياسة العالمية الكبار) كثر، وحلفاءهم، أو بالأحرى عملاءهم، أكثر منهم مالا وأذل نفرا!
المهم، قبل أن أنهي هذه السلسلة مؤقتا -وسأستأنفها بعد حين مجددا، لأنها إشكالية أكثر منها مشكلة- فالذين يسمون أنفسهم (دعاة دين) في قنوات الميديا بكل غوايتها التي هي أشد من سحرة فرعون، قد تجاوزوا الحدود وطاقة الاحتمال وقدرة التحمل افتراءً على الله وعلينا! وما هم بخارجين من غضبنا اللفظي والموضوعي بصورة
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الحياة قصاصات على الجدار.. ذاكرة ملص وإيقاع قيس

كيف يتخذ السينمائي كل تدابيره لصناعة الصورة عابراً من واقعه، كيف يفلت من حُراس مجتمعه المخلصين لكل القيم الكلاسيكية، ويتحرر من الكليشيهات المتعددة والمتراكمة، ويصبح مديراً لموهبته؛ يعيد بناء العالم مثل لعبة "البازل"، صور متراصة يرتبها وفق وعيه وحلمه وتوازنه بين المتوقع والمباغت؟
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محمد جيم سعد كاري

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نعم.. لدينا دعاة بالمعنى الحقيقي والمنير والمستنير. نعم.. ثمة دعاة يدركون معنى الآية العظيمة (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِين) "فصلت: 33". نعم.. هناك من يعمل ألف حساب لكل حرف ينطقه، ولكل كلمة يصدرها، في فضاء الدعوة إلى كلمة الحق وما تتجلى به من نور وخير وجمال وجلال. نعم.. وهناك من لا يخشى في الحق لومة لائم.. لأنه من ثلة (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) "فاطر:28".
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رجل الدين العصري: سردية مختصرة حول التكوين والتحولات والأسئلة

رجل الدين العصرى، اختلف كثيرًا عن رجل الدين التقليدى فى المراحل التأسيسية للأديان الكبرى السماوية أو الوضعية، تلك الأديان المفتوحة فى خطاباتها العقائدية والطقوسية والقيمية على مطلق الإنسان أيا كان، وتخاطبه فى وجوده وكينونته ومألاته وعدمه. رجل الدين التقليدى تشكل تكوينه من حفظ النصوص التأسيسية المقدسة سواء أكانت قداسة سماوية تنطق بأسم الله جل وعلا، أو قداسة وضعية ارتبطت بمؤسسى الأديان الآخرى كالبوذية والهندوسية والبهائية وغيرها من الديانات الوضعية.
قراءة-قرآن-مصحف

تجليات النار (7)

نعم.. لدينا دعاة بالمعنى الحقيقي والمنير والمستنير. نعم.. ثمة دعاة يدركون معنى الآية العظيمة (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِين) "فصلت: 33". نعم.. هناك من يعمل ألف حساب لكل حرف ينطقه، ولكل كلمة يصدرها، في فضاء الدعوة إلى كلمة الحق وما تتجلى به من نور وخير وجمال وجلال. نعم.. وهناك من لا يخشى في الحق لومة لائم.. لأنه من ثلة (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) "فاطر:28".
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تجليات النـار في شهر النـور.. (4)

وإذا قلنا لهم إنكم لا تصلحون للدعوة فأنتم لا تزالون صغارا في العمر والفكر والقدر، وإن أعوادكم لم تشتد بعد قالوا إنما نحن مصلحون.. ألا إنهم هم المفسدون لوجدان البسطاء من الناس الذين لا يملكون إلا أن يقولوا (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وكلنا ندندن حولها يا أخا العرب.
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