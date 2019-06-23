تجليات النار.. (الحلقة الأخيرة)

د. مجدي العفيفي

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م

هذه السلسلة من مقالات (تجليات النار في شهر النور) التي بدأتها في شهر رمضان الماضي، لا تريد أن تهدأ، وأنّى لها الهدوء وكل شيء حولنا يشتعل ويُشعل، لا سيما في منطقتنا العربية والشرق أوسطية عموما، تلك المقدّر عليها أن تظل ملتهبة رغم روحانياتها وسماحتها، أو يفترض ذلك، حتى صارت في منظور كاتب هذه السطور، خاصة في الآونة الأخيرة (الشر.. الأوسط) وليس (الشرق الأوسط) ذلك أن (لصوص السياسة العالمية الكبار) كثر، وحلفاءهم، أو بالأحرى عملاءهم، أكثر منهم مالا وأذل نفرا!

المهم، قبل أن أنهي هذه السلسلة مؤقتا -وسأستأنفها بعد حين مجددا، لأنها إشكالية أكثر منها مشكلة- فالذين يسمون أنفسهم (دعاة دين) في قنوات الميديا بكل غوايتها التي هي أشد من سحرة فرعون، قد تجاوزوا الحدود وطاقة الاحتمال وقدرة التحمل افتراءً على الله وعلينا! وما هم بخارجين من غضبنا اللفظي والموضوعي بصورة

المهم، قبل أن أنهي هذه السلسلة مؤقتا -وسأستأنفها بعد حين مجددا، لأنها إشكالية أكثر منها مشكلة- فالذين يسمون أنفسهم (دعاة دين) في قنوات الميديا بكل غوايتها التي هي أشد من سحرة فرعون، قد تجاوزوا الحدود وطاقة الاحتمال وقدرة التحمل افتراءً على الله وعلينا! وما هم بخارجين من غضبنا اللفظي والموضوعي بصورة أو بأخرى.

أود أن أشير -والله على ما أقول شهيد- إلى أن من أخطر ما يرتكبه هؤلاء (الدعاة) هو تعرضهم بالإساءة إلى أصحاب الملل الأخرى، ولا أقول الأديان، لأن دين الله واحد، والأنبياء والرسل أجمعون إنما هم سلسلة مشرقة ومنيرة متواصلة في هذا الدين، منذ بدء الخليقة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما في ذلك شك لذي حجر.

لطفًا، ما قلته وأقوله عن هؤلاء الدعاة المسلمين -والتحفظ لا يزال شديدا على هذه الكلمة الكبيرة في المعنى والعظيمة في الدلالة لكن أكثرهم لا يعقلون- أقوله أيضا عن هذه النوعية من الدعاة المسيحيين، أتابعهم منذ زمن بعيد، وأراهم بعيون كاتب محايد، قرأ التوراة والإنجيل والقرآن قراءة كاشفة قبل أن تكون عابدة، ولاحظ نفس الانحرافات التي يقع فيها كثير من أولئك الدعاة المسلمين، ولا أريد الخوض في التفاصيل، رغم أنها تفاصيل لا تكمن فيها الشياطين (من يرِد الاستزادة عليه الاستعادة، رجاءً، لمقالاتي السابقة في هذا السياق هنا في "التحرير").

القاسم المشترك الذي تسقط فيه هذه النوعية من الدعاة الإسلاميين والمسيحيين واليهوديين على حد سواء، هو الخوض الموحل والتخليط الجاهل في نقاط الخلاف والاختلاف العقَدي، وهي أمور تثير الفتنة وتدعو إلى الحقد والغل، ولن يخرج من يوغل فيها بشيء مفيد أو جديد لأن قانون (لكم دينكم ولي دين) يضيء في هذا السياق الخلافي والاختلافي.

إن الذي أرجوه وأتمناه أن يحدثنا الدعاة والمفكرون المحترمون في كل ملة عن جماليات الدين، وأن يستخرجوا جواهرهم الدينية، وأن يعرضوا علينا الدرر التي تلقاها الرسل الكرام، والتي تنير الطريق للناس، لا سيما أن الظلام والإظلام صارا أكثر كثافة من ذي قبل، نظرا للتحولات التي تحدثها الميديا بما لها وما عليها.

لا أريد كعبد من عباد الله أن يحارب الدعاة في كل ملة بالنياية عن العالم، تشبهًا بمقولة السياسيين الساذجة، لا سيما في دول العالم المسمى بالثالث فكل حكامه يحاربون بالنيابة عن العالم.. كيف؟ علم ذلك عند الله وعند هؤلاء المحاربين (!!!).

كفانا ما لاقيناه من الحروب الطائفية في كل ملة، وبين كل ملة وأخرى، كفى.. كفى، فالنتائج دون الصفر! وحسبنا أن نقيم حياتنا ونضبط إيقاعها على هدي من الخير والحق والجمال وهي القيم الإنسانية الكبرى التي يدعونا دين الله إليها، وتجمع عليها قوانين الوجود، والموجودات التي هي كلمات الله، ومن يتدبرها لن يجد مسافات بين التصورات والتصديقات.. فهل من مدكر؟!

يا من تتخذون من الدعوة الدينية سبيلا، اسلكوا سبل ربكم ذللا في تنوير خلق الله كما ينبغي أن يكون التنوير، ولا تنسوا أن الله نور السموات والأرض، فإن الذين ينسون الله ينسيهم الله أنفسهم.

الخلاف بين الملل تقريبا ينكمش في ما نسبته 5% فقط من المشترك الديني والعقدي، فلماذا تحشرون أنفسكم وتبذلون المستحيل لتحشرونا معكم في هذه المساحة الضيقة؟ وأخص بالذكر تلك الفئة من العاملين على شاشة (قناة الحياة) المسيحية التي لا هم لها، ولا شغل لها، ولا شاغل لها إلا الهجوم البشع على نبي الإسلام وعلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ولا عدو لهذه المجموعة في هذا الكون إلا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم (بالمناسبة، الداعية المسيحي المضلل والمضلل "زكريا بطرس" يستحق سلسلة تفند أكاذيبه وبعدها سيخجل أن يظهر من سوء ما يراه حقا وحقيقة).

وأنّى لهم العقل والتعقل أو حتى بقية من فكر، ليدركوا أن محمدا عبد الله ورسوله هو رحمة الله للعالمين! "ومَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ" (الأنبياء: 107)، مثلما كان عبد الله ورسوله عيسى بن مريم: "وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا" (مريم: 21) ومثلما كان عبد الله ورسوله موسى الذي كلمه الله تكليما واصطنعه الله لنفسه: "إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي" (طه: 14).

وأبدا، لا يفرق أحد من الموحدين العاقلين المستنيرين بين أحد من رسل الله تعالى، إنما التفريق والعنصرية والطائفية جاءت من أصحاب الأفق الضيق في الفكر الشاذ وذوي الإيمان الفقير والشحيح، إذ ليس ثمة أدنى ارتباط بين الدين والتطرف ولا يمكن بل يستحيل الاقتران بينهما، وما لعبة الدين والديناميت إلا خرافة روج لها المتخرصون وسوقها الكاذبون، لا سيما منذ فترات الاستشراق المخادع والمستشرقين المغرضين وأذنابهم من بعدهم.

هذه الشمعة التي تتجلى بها نهاية هذه السلسلة، بقدر ما تضيء مساحة محدودة من المكان، فإنها تكشف عن مدى مساحة الظلام والإظلام، وهذه هي الوظيفة الأسمى والأهم والأعظم للشمعة.

وما أود الإشارة إليه ألا يزايد أحد -أي أحد- على كاتب هذه السطور، خاصة من الذين يؤولون المعاني والكلمات حسب أهوائهم الشخصية من الملل الثلاث. إن نصف أصدقائي المقربين أو يزيد هم أشقائي المصريون والأجانب، المسيحيون معتقدا، وإنني في عز عنفوان الدعوات الشاذة فقهيا عامي 2012 و2013 من مقاطعة تهنئة الأشقاء المسيحيين في مناسباتهم، كتبت المقال الافتتاحي لجريدة أخبار الأدب عندما كنت رئيسا للتحرير: (كل ثانية وأنت طيب يا شقيقي المسيحي.. رغم أنف الرافضين) وطيرتها وكالات الأنباء، على الرغم مما جرّته عليَّ من ويلات قهرتها بالحق وصولا إلى الحقيقة. وكم كتبت في (الأخبار وأخبار اليوم) في عمودي الأسبوعي عن (عم مسيحة) تاجر الذهب في قريتي (سنهوت، مركز منيا القمح، محافظة الشرقية) وكذلك في ملفات التنوير في أخبار اليوم عن التحرش الديني، وكم وكم!

وإن تعجب فاعجب أننا طول عمرنا وعمر آبائنا وأجدادنا لم نهتم قط بسخافة التفريق بين المسلم والمسيحي، وانظروا إلى أية قرية في جنبات مصر، تجدوا حدود الأرض متلاصقة بين المسلم والمسيحي، والأرض تسقى بماء واحد، والبيوت تتساند على بعضها بعضا، جيران متجاورون متحابون متحاورون هادئون وادعون. هذه هي الحقيقة رغم أنف المكابرين ومثيري الفتن ممن يطلقون على أنفسهم (دعاة دين) من المسلمين والمسيحيين واليهود، وما هم بدعاة، إنهم يشتمون بعضهم بعضا، يتشاتمون ويتلاعنون ويتباغضون بكميات هائلة من السباب يقذفونها في وجوه بعضهم بعضا، يسلقون بعضهم بعضا بألسنة حداد، كل يقصي الآخر، وهو وحده الفاتح والفاهم والعبقري الذي لديه توكيل من السماء والمفوض من الله تعالى، وهو المتحدث باسم الدين! إنهم أخطر من تجار السموم والمخدرات إذ يبيعون الأوهام والخرافات والأساطير، وكل من هب ودب يدعي أنه (داعية) ومصلح، هؤلاء الدعاة في كل الملل والنحل واقفون (محلك سر) لا يعلمون شيئا عن المناهج الجديدة في التعامل مع الدين، يرسلوننا إلى الجحيم زمرا، ويسوقوننا إلى جهنم وردا، وكأننا جئنا شيئا إدّا، ونحن المغضوب عليهم والضالون كأننا كفار قريش وقد صرنا إلى ما صاروا إليه. هؤلاء أيضا ينفرون ولا يبشرون، الترهيب لديهم يفوق الترغيب، الوعد في ثرثرتهم يبطش بالوعيد.

وأبدا، لا يوجد من بينهم الداعية المنير والمستنير الذي يفكر في (اللا مفكَّـر فيه) ويثير الأسئلة المسكوت عنها، يسيرون بنا في طريق تعبنا من السير فيه، ويعرضون صورا شاهدناها من قبل مئات المرات! لا يطرحون أفكارا جديدة، ولا يتعاملون مع العصر بأدواته المعرفية والعرفية والأخلاقية والجمالية، وإن خرجوا شطوا وشطحوا وإذا بهم يكفرون المجتمع والناس، ويطلقون آراء يزعمون أنها فتاوى، استجابة لمقتضيات الظهور الإعلامي الفج، وما هو بـ(إعلام)، إنما هو (أضغاث إعلام) وحتى يظلوا في المشهد الإعلامي بأي شكل وبأي وجه، وهم لا يستحقون!

وإلى الملتقى مع سلسلة قادمة، إذا كان لنا في العمر بقية!