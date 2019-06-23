دبلوماسي إيراني: تقليص التزامات الاتفاق النووي

تحرير:أ.ش.أ ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م

مفاعل نووي إيراني

استقبل رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في الخارجية الإيرانية كمال خرازي، اليوم الأحد، مساعد وزير الخارجية البريطاني أندرو موريسون. وقال خرازي إن بلاده ستتخذ إجراءات نووية جديدة بعد أسبوعين، وذلك عند انتهاء المدة التي حددتها طهران لأعضاء الاتفاق النووي للالتزام بتعهداتهم في الاتفاق، مضيفا: "على أوروبا معرفة أننا جادون في إجراءاتنا النووية المرتقبة بعد انتهاء مهلة الستين يوم، وإيران لن تتراجع عن هذا القرار، والمسؤولون الإيرانيون جادون في تنفيذ القرارات الجديدة حول الاتفاق النووي"، وذلك بحسب نقلت وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية.

وأبلغت إيران، في وقت سابق، سفراء بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، الصين، روسيا، بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالتوقف عن تنفيذ التزامات معينة بموجب الاتفاق حول البرنامج النووي، ومنح الدول الأوروبية 60 يوما، لإثبات التزامها بالاتفاق النووي مع بلاده.وفي ذات السياق، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين