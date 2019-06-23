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دبلوماسي إيراني: تقليص التزامات الاتفاق النووي

تحرير:أ.ش.أ ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م
مفاعل نووي إيراني
مفاعل نووي إيراني
استقبل رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في الخارجية الإيرانية كمال خرازي، اليوم الأحد، مساعد وزير الخارجية البريطاني أندرو موريسون. وقال خرازي إن بلاده ستتخذ إجراءات نووية جديدة بعد أسبوعين، وذلك عند انتهاء المدة التي حددتها طهران لأعضاء الاتفاق النووي للالتزام بتعهداتهم في الاتفاق، مضيفا: "على أوروبا معرفة أننا جادون في إجراءاتنا النووية المرتقبة بعد انتهاء مهلة الستين يوم، وإيران لن تتراجع عن هذا القرار، والمسؤولون الإيرانيون جادون في تنفيذ القرارات الجديدة حول الاتفاق النووي"، وذلك بحسب نقلت وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية.
وأبلغت إيران، في وقت سابق، سفراء بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، الصين، روسيا، بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالتوقف عن تنفيذ التزامات معينة بموجب الاتفاق حول البرنامج النووي، ومنح الدول الأوروبية 60 يوما، لإثبات التزامها بالاتفاق النووي مع بلاده.وفي ذات السياق، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين
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ابى-احمد-على-النائب العام-الإثيوبي (5)

رئيس وزراء إثيوبيا: اعتقال منفذي «انقلاب أمهرة»

أعلن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، إلقاء القبض على منفذي الهجوم على رئيس أركان الجيش الإثيوبي سيرى ميكونين، ورئيس إقليم أمهرة أمباتشيو ميكونين، والذى أسفر عن مقتلهما بالإضافة إلى شخصين آخرين خلال محاولة انقلاب فاشلة في إقليم أمهرة شمالي البلاد. ونقلت صحيفة "إثيوبيا أوبزرفر"، المستقلة- على موقعها الإلكتروني-عن رئيس الوزراء الاثيوبى قوله إنه تم دفع أموال لأفراد حرس رئيس الأركان من قبل أشخاص مأجورين؛ لتنفيذ الهجوم.
محاولة-انقلاب-فى-اثيوبيا (5)

إثيوبيا.. رئيس الأركان قُتل في منزله بـ«رصاص الحارس»

نقلت قناة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل منذ قليل، عن رئاسة الوزراء الإثيوبية، إن "رئيس أركان الجيش الإثيوبي سيرى ميكونين، قُتل في منزله بعد أن أطلق عليه حارسه النار". ونقلت صحيفة "إثيوبيا أوبزرفر"، عن رئيس الوزراء أبي أحمد، إنه تم دفع أموال لأفراد حرس رئيس الأركان من قبل أشخاص مأجورين؛ لتنفيذ الهجوم. وأعلن رئيس وزراء إثيوبيا إلقاء القبض على منفذي الهجوم على رئيس أركان الجيش الإثيوبي ، ورئيس إقليم أمهرة أمباتشيو ميكونين، والذى أسفر عن مقتلهما بالإضافة إلى شخصين آخرين خلال محاولة انقلاب فاشلة في إقليم أمهرة.
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انقلاب في إثيوبيا.. ماذا يحدث في منبع النيل الأزرق؟

في الوقت الذي كان يبحث فيه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عن حل للأزمة التي يشهدها جاره السودان، كانت تتحرك أذرع خفية في البلد الإفريقي، لتقويض حالة الاستقرار التي شهدتها البلاد مؤخرا بعد وصول أحمد للسلطة، العام الماضي، إذ وقعت محاولة انقلاب في ولاية أمهرة، الواقعة على الحدود الشمالية للبلاد، مساء أمس السبت، في محاولة للسيطرة على الحكم في الولاية التي تعد أحد الأقسام العرقية التسعة في إثيوبيا، وتعد وطن الشعب الأمهري. الأنباء الآتية من إثيوبيا لم تكن واضحة بما يكفي، وذلك لانقطاع خدمة الإنترنت عن جميع أنحاء البلاد، فماذا حدث هناك؟
انتخابات-تركيا

انطلاق انتخابات الإعادة في «إسطنبول»

اتجه الناخبون في إسطنبول إلى صناديق الاقتراع، مرة ثانية، من أجل اختيار رئيس بلدية المدينة في سباق الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى. وفتحت المراكز الانتخابية أبوابها في تمام الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، فيما تجرى الانتخابات بموجب قرار اللجنة العليا للانتخابات الصادر في 6 مايو الماضي، والذي يقضي بإلغاء نتائج الانتخابات المحلية التي أعلنت في نهاية شهر مارس الماضي. واعتبر حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، قرار إعادة إجراء الانتخابات في أسطنبول دليلا على "الديكتاتورية" في البلاد.
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مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

أمريكا: لا يمكن لإيران امتلاك نووي.. وانتظروا عقوبات

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأحد، مع جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، والذي قال إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح أبدا لإيران بامتلاك أسلحة نووية، وإن واشنطن ستعلن عن العقوبات الجديدة التي تعتزم فرضها على إيران يوم الإثنين المقبل، قائلا: "سعي إيران المستمر للأسلحة النووية وتهديدها بتجاوز الحدود وتطويرها المستمر لقدرات قوات القدس في العراق وسوريا والعمليات العدائية ضد إسرائيل وحلفاؤنا في الخليج العربي، ليست علامات على أن هذه الدولة تسعي للسلام".
الطيران-الاماراتى

الإمارات تعلق رحلاتها في المجال الجوي الإيراني

أعلنت شركة طيران الاتحاد الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، عن تعليق رحلاتها في المجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عُمان، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، نقله عن وكالة "رويترز". من ناحية أخرى، تزايدت تداعيات الأزمة والتوترات القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبعد استهداف الأخيرة طائرة أمريكية مسيرة فوق مضيق هرمز، أمس الخميس وإسقاطها، لم تنتهِ، إذ شهدت، اليوم السبت، تصعيدا جديدا من الجيش الإيراني.
الدخان يتصاعد من ناقلة النفط

«شظايا اللغم» تشير لتورط إيران في هجوم خليج عمان

عرضت البحرية الأمريكية، اليوم الأربعاء، ما يمكن وصفه بــ"دليل تورط إيران في الهجوم على ناقلتي خليج عمان، الأسبوع الماضي"، وهو عبارة عن شظايا لغم لاصق، ومغناطيس تم نزعه من إحدى الناقلتين، وقالت إن الألغام المستخدمة تحمل تشابها صارخا مع ألغام إيرانية. وفي لقاء صحفي في الإمارات، قال الكوماندر "شون كيدو" بالبحرية الأميركية، إن "اللغم اللاصق الذي استخدم في الهجوم يمكن تمييزه، ويحمل أيضا تشابها صارخا مع ألغام إيرانية عرضت على الملأ بالفعل في عروض عسكرية إيرانية".
الشرطة-الإيرانية

إيران تعلن القبض على شبكة تجسس أمريكية كبيرة

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، اليوم الإثنين، أن طهران تمكنت من تفكيك شبكة تجسس أمريكية كبيرة، مؤخرا، ونقلت عن علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، تفاصيل اكتشاف الشبكة، والذي كشف اعتقال عدد من عملاء المخابرات الأمريكية "سي أي إيه"، بعد السلطات في إيران تبادل معلومات استخباراتية مع حلفائها، فضحت الشبكة ومخطاتها.. يأتي ذل وسطر توترات شديدة بين طهران وواشنطن، حيث تتهم الولايات المتحدة الأمريكية، إيران بالاعتداء على سفن إماراتية ويابانية ونرويجية في خليج عمان، مع تحرك قطع عسكرية في الممرات المائية بالخليج.
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