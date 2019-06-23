تطبق في يوليو| احسب مرتبك بعد إضافة العلاوات الجديدة

تبدأ الحكومة في تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور بداية من راتب شهر يوليو المقبل، وذلك بالنسبة للعاملين في الدولة، كما سيتم إضافة أيضا العلاوات الجديدة
وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس، السبت، مبدئيًا على التقرير النهائي لمشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين، وأعلن الدكتور على عبد العال، إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، حيث إنه لم يسبق عرضه على مجلس الدولة.
ويقضي القانون الجديد بوضع حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، فى مجموعه، على أن يتم تطبيق منح هذه العلاوات بداية من راتب شهر يوليو المقبل.
ما قيمة العلاوة الجديدة؟
ينص مشروع القانون على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادرة بالقانون رقم (81) لسنة 2016، طبقًا للمادة (37) منه، مبلغ 75 جنيها شهريًا، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو المقبل، حيث ينص القانون على "يستحق الموظف علاوة
ما قيمة العلاوة الجديدة؟
ينص مشروع القانون على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادرة بالقانون رقم (81) لسنة 2016، طبقًا للمادة (37) منه، مبلغ 75 جنيها شهريًا، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو المقبل، حيث ينص القانون على "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنه من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة".
كما يمنح القانون أيضا العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2019، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو المقبل.
وحسب المشروع، تم وضع حد أدنى لفئة العلاوتين المشار إليهما بمبلغ 75 جنيها شهريًا لتعظيم الاستفادة بقيمة العلاوة لشاغلي الدرجات المالية الأدنى.
وأضاف مشروع القانون أنه اعتبارًا من أول يوليو المقبل، يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملون غير المخاطبين به، حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيها، على أن يستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.
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الفئات المستفيدة من العلاوة
المخاطبون بقانون الخدمة المدنية وهم:
- كل من يعمل في الوزارات والمصالح الحكومية والمحافظات بشكل مباشر.
- العاملون بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم منها هيئة التأمين الاجتماعي.
- الأجهزة التي لها موازنة خاصة بها.
- وحدات الإدارة المحلية.
غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وهم:
- الهيئات العامة التي يوجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية، مثل هيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون.
- شركات قطاع الأعمال.
- العاملون بالجامعات.
- المدرسون.
- الأطباء.
- العاملون بالقضاء.
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كيفية حساب المرتب بعد إضافة العلاوات على حسب الدرجات الوظيفية
تبدأ وزارة المالية فى صرف الرواتب بعد زيادتها خلال شهر يوليو المقبل ومع بدء العمل بالموازنة الجديدة للعام المالي 2019-2020.
ووفقا لمصادر بالوزارة فإن إجمالى راتب الموظف بما فيه الأجر الثابت والمتغير سيكون شاملا الحد الأدنى وهو الـ2000 جنيه، والذى سيتم رفعه بداية من شهر يوليو المقبل بدلا من 1200 جنيه، سواء كان للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بالقانون.
ويمكن حساب إجمالي المرتب بعد الزيادة الجديدة والعلاوات وفقا لما يلي:
الدرجة السادسة العمالية: إجمالى المرتب 2000 جنيه.
الأجر الوظيفي: 2000 ×75%= 1500 جنيه ×7% علاوة دورية= 105 جنيهات + 150 جنيها علاوة استثنائية= 255 جنيها، وتمثل إجمالى الزيادة فى المرتب.
الدرجة السادسة للموظفين حاليا: إجمالى المرتب 2150 جنيها.
الأجر الوظيفي: 2150×75%= 1612 جنيها × 7% علاوة دورية= 112 جنيها + 150 جنيها علاوة استثنائية = 262 جنيها، وتمثل إجمالى الزيادة فى المرتب.
الدرجة الخامسة: إجمالى المرتب 2200 جنيه.
الأجر الوظيفي: 2200× 75%= 1650 جنيها ×7% علاوة دورية= 115 جنيها + 150 جنيها علاوة استثنائية = 265 جنيها، وتمثل إجمالى الزيادة فى المرتب.
الدرجة الرابعة: إجمالى المرتب 2400 جنيه.
الأجر الوظيفي: 2400 ×75%= 1800 جنيه ×7% علاوة دورية= 126 جنيها + 150 جنيها علاوة استثنائية = 276 جنيها، وتمثل إجمالى الزيادة فى المرتب.
الدرجة الثالثة: إجمالى المرتب 2600 جنيه
الأجر الوظيفي: 2600 ×75%= 1950 جنيها ×7% علاوة دورية= 136 جنيها + 150 جنيها علاوة استثنائية = 286 جنيها، وتمثل إجمالى الزيادة فى المرتب.
الدرجة الثانية: إجمالى المرتب 3000 جنيه
الأجر الوظيفي: 3000 ×75%= 2250 جنيها ×7% علاوة دورية= 157 جنيها، والحد الأقصى للعلاوة هو 150 جنيها، وبالتالى ستكون الزيادة فى المرتب 150 جنيها علاوة دورية + 150 جنيها علاوة استثنائية = 300 جنيه.
الدرجة الأولى: إجمالي المرتب 3500 جنيه
الأجر الوظيفي: 3500 ×75%= 2625 جنيها ×7% علاوة دورية = 183 جنيها، والحد الأقصى للعلاوة هو 150 جنيها، وبالتالى ستكون الزيادة فى المرتب 150 جنيها علاوة دورية + 150 جنيها علاوة استثنائية = 300 جنيه.
درجة مدير عام: إجمالى المرتب 4000 جنيه
الأجر الوظيفي: 4000 × 75% = 3000 جنيه ×7% علاوة دورية= 210 جنيهات، والحد الأقصى للعلاوة هو 150 جنيها، وبالتالى ستكون الزيادة فى المرتب 150 جنيها علاوة دورية + 150 جنيها علاوة استثنائية = 300 جنيه.
الدرجة العالية: إجمالى المرتب 5000 جنيه
الأجر الوظيفي: 5000 ×75%= 3750 جنيها ×7% علاوة دورية= 262 جنيها، والحد الأقصى للعلاوة هو 150 جنيها، وبالتالى ستكون الزيادة فى المرتب 150 جنيها علاوة دورية + 150 جنيها علاوة استثنائية = 300 جنيه.
الدرجة الممتازة: إجمالى المرتب 7000 جنيه.
الأجر الوظيفي: 7000 ×75% = 5250 جنيها ×7% علاوة دورية = 367 جنيها، والحد الأقصى للعلاوة هو 150 جنيها، وبالتالى ستكون الزيادة فى المرتب 150 جنيها علاوة دورية + 150 جنيها علاوة استثنائية = 300 جنيه.
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