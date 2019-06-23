تطبق في يوليو| احسب مرتبك بعد إضافة العلاوات الجديدة

تبدأ الحكومة في تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور بداية من راتب شهر يوليو المقبل، وذلك بالنسبة للعاملين في الدولة، كما سيتم إضافة أيضا العلاوات الجديدة

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

أموال

وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس، السبت، مبدئيًا على التقرير النهائي لمشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين، وأعلن الدكتور على عبد العال، إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، حيث إنه لم يسبق عرضه على مجلس الدولة. ويقضي القانون الجديد بوضع حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، فى مجموعه، على أن يتم تطبيق منح هذه العلاوات بداية من راتب شهر يوليو المقبل.

ما قيمة العلاوة الجديدة؟ ينص مشروع القانون على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادرة بالقانون رقم (81) لسنة 2016، طبقًا للمادة (37) منه، مبلغ 75 جنيها شهريًا، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو المقبل، حيث ينص القانون على "يستحق الموظف علاوة