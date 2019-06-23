تفاصيل جلسة أجيري مع لاعبي المنتخب بعد أزمة السوشيال

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ م

أجيري

علمت "التحرير" تفاصيل الجلسة التي عقدها خافيير أجيري المدير الفني المكسيكي للمنتخب الوطني مع لاعبيه ظهر اليوم بعد الأزمة التي تفجرت عقب نشر موديل على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» وتدعى «ميرهان»، بعض المحادثات التي تتهم فيها عمرو وردة بالتحرش بها، كما نشرت الموديل فيديو بخاصية «ستوري» عبر حسابها على «إنستجرام» قالت خلاله: «استنوا عليّ شوية النهارده بس أفضى وأنزلكم حاجة هتسليكم جدا وهتحزنكم وتقرفكم برضو جدا بس ده الواقع اللي لازم نفهمه». وبمجرد أن نشرت الموديل "البوست" على صفحتها انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة وسط ردود أفعال واسعة.

إيهاب لهيطة بمجرد انتشار الخبر عقد جلسة مع هاني رمزي المدرب العام للمنتخب وخافيير أجيري المدير الفني وقام بإطلاعهما على الأمر، وعلى الفور طالب المدير الفني المكسيكي بعقد جلسة مع اللاعبين من أجل التحدث معهم في ظل خطورة الواقعة التي أكدت أن هناك حالة من عدم التركيز بين اللاعبين. أجيري تحدث مع اللاعبين