رياضة

تفاصيل جلسة أجيري مع لاعبي المنتخب بعد أزمة السوشيال

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ م
أجيري
أجيري
علمت "التحرير" تفاصيل الجلسة التي عقدها خافيير أجيري المدير الفني المكسيكي للمنتخب الوطني مع لاعبيه ظهر اليوم بعد الأزمة التي تفجرت عقب نشر موديل على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» وتدعى «ميرهان»، بعض المحادثات التي تتهم فيها عمرو وردة بالتحرش بها، كما نشرت الموديل فيديو بخاصية «ستوري» عبر حسابها على «إنستجرام» قالت خلاله: «استنوا عليّ شوية النهارده بس أفضى وأنزلكم حاجة هتسليكم جدا وهتحزنكم وتقرفكم برضو جدا بس ده الواقع اللي لازم نفهمه». وبمجرد أن نشرت الموديل "البوست" على صفحتها انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة وسط ردود أفعال واسعة.
إيهاب لهيطة بمجرد انتشار الخبر عقد جلسة مع هاني رمزي المدرب العام للمنتخب وخافيير أجيري المدير الفني وقام بإطلاعهما على الأمر، وعلى الفور طالب المدير الفني المكسيكي بعقد جلسة مع اللاعبين من أجل التحدث معهم في ظل خطورة الواقعة التي أكدت أن هناك حالة من عدم التركيز بين اللاعبين. أجيري تحدث مع اللاعبين
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بوفون (4)

عرض من الدوري الإنجليزي لضم جيانلويجي بوفون

لا يزال الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون يجذب أنظار الأندية، فوفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، يرغب نادي ليدز يونايتد في التعاقد مع الحارس البالغ من العمر 41 عامًا، والذي أصبح حرًا في الانتقال إلى فريق بنهاية عقده مع باريس سان جيرمان هذا الصيف، ويبدو أن ليدز يونايتد سيجد منافسة قوية لضم بوفون مع كل من فريق فلومينينزي البرازيلي وبورتو البرتغالي، ويبحث ليدز يونايتد عن التعاقد مع لاعبين بارزين للصعود إلى البريميرليج الموسم بعد المقبل بعد غياب طويل عن المسابقة.
عمرو وردة (5)

أول رد فعل من عمرو وردة بعد اتهامه بالتحرش

بعد ساعات قليلة على الواقعة التي انتشرت عبر «السوشيال ميديا»، خلال الساعات الماضية، بشأن ما أثير داخل معسكر الفراعنة، باتهام موديل على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» وتدعى «ميرهان»، ونشرها بعض المحادثات، التي تتهم فيها عمرو وردة بالتحرش، قام لاعب منتخب مصر عمرو وردة، بإغلاق حسابه الرسمي على «إنستجرام»، بعد الحملة التي تعرض لها، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب واقعة التحرش المتهم فيها مع 3 لاعبين آخرين وهم: لاعب الزمالك محمود حمدي الونش، ولاعب الأهلي أيمن أشرف، ومهاجم منتخب مصر، أحمد حسن كوكا.
كأس-العالم (2)

دول الآسيان ترغب في استضافة مونديال 2034

أعلنت دول جنوب شرق آسيا عزمها الترشح من أجل استضافة نهائيات كأس العالم في عام 2034، وذلك بعد أن أشار برايوت تشان أوتشا، رئيس الوزراء في تايلاند، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا، إلى أن القادة في دول الآسيان تدعم بشدة فكرة التقدم بملف مشترك لتنظيم البطولة، مطالبًا شعوب الآسيان بدعم اتحادات كرة القدم من أجل تحقيق ذلك الحلم، خاصة أنه لم يسبق أن استضافت أي من الدول العشر الأعضاء في الآسيان كأس العالم من قبل، وفي حال تحقق ذلك الحلم ستكون تلك المرة الثالثة التي تستضيف فيها آسيا المونديال.
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أجيري يعلق على نظام المؤتمرات واستاد الكلية الحربية

أبدى المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، غضبه من تغيير نظام المؤتمرات الصحفية، بعد مباريات أمم إفريقيا، حيث أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعديلا على نظام المؤتمرات الصحفية حيث عاد للنظام القديم بحضور كل المديرين الفنيين معًا بدلا من حضور كل مدير فني على حدة. وتحدث المدير الفني للفراعنة مع جهازه المعاون عن عدم رضاه عن هذا التعديل؛ لأن المدربين يكونون متوترين بعض الشيء بعد المباريات وهو ما قد يتسبب في أزمات خلال المؤتمر في حالة خروج تصريحات عنيفة.
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شاهد الصورة الرسمية للمنتخب الوطني في أمم إفريقيا

كشف الحساب الرسمي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، عن صورة المنتخب الوطني الرسمية قبل انطلاق منافسات بطولة الأمم بأيام، حيث تلتقي مصر في مباراة افتتاح البطولة مع منتخب زيمبابوي في العاشرة مساء الجمعة المقبل. وشهدت الصورة الرسمية للمنتخب الوطني، ظهور جميع اللاعبين الذين اختارهم المدرب المكسيكي خافيير أجيري، ضمن قائمة الـ23 التي ستخوض مشوار المنتخب الوطني في البطولة، بالإضافة إلى محمد أبوجبل حارس مرمى سموحة، الذي تم استبعاده من القائمة النهائية لكنه فضل البقاء في المعسكر.
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سر ارتداء محمد صلاح شارة قيادة الفراعنة أمام غينيا

كشف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، عن سر ارتداء محمد صلاح شارة القائد "الكابتن" في الودية الأخيرة للمنتخب أمام غينيا، والتي أقيمت أمس الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية، وانتهت بفوز مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في آخر الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل. وأوضح رمزي في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة خافيير أجيري المدير الفني المكسيكي، لا علاقة له بارتداء صلاح للشارة، ولم يتدخل من قريب أو من بعيد في الأمر مثلما تردد بعد اللقاء.
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حسن شحاتة يتوقع تشكيلة المنتخب الوطني في كاس أفريقيا

توقع حسن شحاتة المدير الفني السابق للمنتخب الوطني التشكيلة التي سيخوض بها منتخبنا منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، عقب المباراة الودية التي خاضها المنتخب مساء اليوم الأحد أمام نظيره الغيني على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية وانتهت بفوز مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف. وكشف حسن شحاتة النقاب عن توقعاته للتشكيلة التي استقر عليها خافيير أجيري المدير الفني المكسيكي للمنتخب الوطني، أثناء تحليله للمباراة الودية الأخيرة للمنتخب عبر قناة تايم سبورت.
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