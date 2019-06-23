هل يكتب المجلس السيادي نهاية الخلافات في السودان؟
تدشين مجلس سيادي بالخرطوم من 15 عضوا ما بين عسكري ومدني.. آخر تطورات الأوضاع فى السودان.. وقوي الحرية والتغيير ترحب بالمجلس السيادي.. وخبراء بالشأن السودانى: انفراجة
تحرير:باهر القاضى
٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م
السودان
فى تطور كبير لمشهد الأزمة فى الخرطوم، الأمر الذى يعد بارقة أمل لإنهاء حالة الصراع والانقسام فى السودان التى انتابت البلاد عقب الإطاحة بنظام البشير فى أبريل الماضى، أعلنت قوى الحرية والتغيير السودانية المعارضة، أمس السبت، موافقتها بالإجماع على مقترح الوسيط الإثيوبي الأخير بشأن تشكيلة المجلس السيادي.
وحسب ما تداولته الصحف المحلية والأجنبية، فإن المجلس السيادي يتكون من 15 عضواً، 7 من المدنيين و7 من العسكريين، فضلاً عن إضافة عضو مدني باتفاق الطرفين، على أن تكون الرئاسة دورية عام ونصف لكل طرف، فترتها الأولى للعسكريين.
وعن موقف قوى الحرية والتغيير بشأن الاتفاق المبرم توقيعه مع المجلس العسكرى الانتقالي، علق القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد ناجي الأصم، في تصريحات صحفية له: "قوى الحرية والتغيير اجتمعت خلال اليومين الماضيين لدراسة المقترح وتوصلت إلى موافقتها على المقترح بالإجماع".
ودعا الأصم إلى ضرورة إظهار المقترح
وعن موقف قوى الحرية والتغيير بشأن الاتفاق المبرم توقيعه مع المجلس العسكرى الانتقالي، علق القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد ناجي الأصم، في تصريحات صحفية له: "قوى الحرية والتغيير اجتمعت خلال اليومين الماضيين لدراسة المقترح وتوصلت إلى موافقتها على المقترح بالإجماع".
ودعا الأصم إلى ضرورة إظهار المقترح من قبل القوى السياسية، ووصفه بأنه ينقل العملية السياسية إلى مربعات جديدة، ويفتح الباب نحو استكمال العملية السياسية بصورة شاملة، ووضع المسار السوداني نحو كامل تحقيق أهداف الثورة السودانية، التي ضحى من أجلها العديد من السودانيين والسودانيات.
من جانبه، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير بابكر فيصل، إن القبول بهذه المقترح يعني نقلة كبيرة لتحقيق أهداف الثورة الحرية والسلام والعدالة، لوضع البلاد في المسار الصحيح لتشكيل الفترة الانتقالية.
خطوة للأمام
ووصف السفير محمد الشاذلى، سفير القاهرة الأسبق بالخرطوم، الاتفاق على تشكيل مجلس سيادى بالمناصفة بين المجلس العسكرى الانتقالى وقوى الحرية والتغيير، بالخطوة للأمام، مشددا على أن الأوضاع الراهنة بالخرطوم وما آلت إليه الأوضاع والأحداث بشكل عام عقب رحيل نظام البشير، تتطلب العمل وبقوة على الجلوس معا لمائدة الحوار والتفاوض.
ونبه الشاذلى لـ«التحرير» أن تشكيل المجلس السيادى سيساعد فى رسم السياسة العامة للمشهد فى الخرطوم بالتراضي بين طرفي الصراع، مؤكدا أن هناك الكثير من التحديات التى من المحتمل أن تواجه مساعي تدشين المجلس السيادى، منها هو أن المجلس العسكرى الانتقالي ليس موحدا، بل هناك العديد من نقاط الخلاف بداخله، كما أن قوى الحرية والتغيير ليس موحدا أيضا، فالذى يجمعه مع بعضه البعض هو كراهية نظام البشير وأعوانه، فكل تلك الأمور وغيرها تمثل تحديات أمام مساعى تدشين المجلس السيادى.
وتابع: نجاح الطرفين فى خروج المجلس للنور بتشكيل متوازن، سيساعد بشكل كبير فى إنهاء والحد من حالات الخلاف والاقتتال التى تنشب فى الخرطوم من حين لآخر، حسب ارتفاع وتيرة الأحداث، فضلا عن أنه سيجعل القرار مشتركا بين المجلس العسكرى وقوى الحرية والتغيير، بالتالى ستخرج القرارات معبرة عن آمال الشعب السودانى.
انفراجة لحل الأزمة
وقالت أمانى الطويل، الباحث المتخصص بالشأن السودانى بمركز الأهرام الاستراتيجي، إنه يتعين علينا ترقب موقف المجلس العسكرى الانتقالي من تدشين مجلس سيادي يقود الفترة المقبلة بالخرطوم، خاصة أنه حسب ما يتداول فى وسائل الإعلام المحلية والأجنبية أن المجلس لم يحدد موقفه بعد، فى حين أن قوى الحرية والتغيير أبدت موافقتها على المقترح، الأمر الذى يتعين معه أن تخرج موافقة رسمية من قبل المجلس العسكرى.
وأضافت الطويل لـ«التحرير»، أن أى خطوة تجمع طرفي الصراع فى الخرطوم، تعد بمثابة انفراجة لحل الأزمة الراهنة بالخرطوم، وتحرك يزيد من نقاط الاتفاق على القرارات الهامة داخل أراضى السودان، ويزيد من الالتفاف الوطنى على إدارة المشهد فى الفترة المقبلة.. اقرأ أيضا.. بعد قرار الإحالة للمحاكمة.. هذه التهم تواجه البشير
وتمنت الطويل مزيدا من التفاوض والجلوس معا على مائدة الحوار لطرفي الصراع بالخرطوم، وذلك من أجل إدراك خطورة استمرار الأوضاع الراهنة بالخرطوم، والتى تتطلب من الجميع استشعار المسئولية الوطنية وتغليب المصلحة العامة على الخاصة، من أجل الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه.