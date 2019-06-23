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هل يكتب المجلس السيادي نهاية الخلافات في السودان؟

تدشين مجلس سيادي بالخرطوم من 15 عضوا ما بين عسكري ومدني.. آخر تطورات الأوضاع فى السودان.. وقوي الحرية والتغيير ترحب بالمجلس السيادي.. وخبراء بالشأن السودانى: انفراجة
تحرير:باهر القاضى ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م
السودان
السودان
فى تطور كبير لمشهد الأزمة فى الخرطوم، الأمر الذى يعد بارقة أمل لإنهاء حالة الصراع والانقسام فى السودان التى انتابت البلاد عقب الإطاحة بنظام البشير فى أبريل الماضى، أعلنت قوى الحرية والتغيير السودانية المعارضة، أمس السبت، موافقتها بالإجماع على مقترح الوسيط الإثيوبي الأخير بشأن تشكيلة المجلس السيادي. وحسب ما تداولته الصحف المحلية والأجنبية، فإن المجلس السيادي يتكون من 15 عضواً، 7 من المدنيين و7 من العسكريين، فضلاً عن إضافة عضو مدني باتفاق الطرفين، على أن تكون الرئاسة دورية عام ونصف لكل طرف، فترتها الأولى للعسكريين.
وعن موقف قوى الحرية والتغيير بشأن الاتفاق المبرم توقيعه مع المجلس العسكرى الانتقالي، علق القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد ناجي الأصم، في تصريحات صحفية له: "قوى الحرية والتغيير اجتمعت خلال اليومين الماضيين لدراسة المقترح وتوصلت إلى موافقتها على المقترح بالإجماع". ودعا الأصم إلى ضرورة إظهار المقترح
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التعليم توضح موقف المعلمين بمسابقة العقود المؤقتة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المسابقة المؤقتة للاستعانة بعدد من الخريجين للعمل بنظام العقد المؤقت خلال الفصل الدراسي الثانى للعام 2018 - 2019، انتهت بتاريخ 31 مايو الماضي، قائلة إن شروط المسابقة منذ الإعلان عنها في فبراير 2019 كانت واضحة بأنها غير قابلة للتثبيت أو التجديد، وذلك وفقا لقانون الخدمة المدنية الصادر عن مجلس النواب عام 2016، وأن الهدف من مسابقة العقود المؤقتة كان بدء الإجراءات التنظيمية الفعلية لوضع خطة لعلاج العجز بالهيئة التدريسية.
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النواب يحيل تعديلات قانون العقوبات للجنة التشريعية

عقد مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسة عامة، قرر فيها رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، إحالة مشروع قانون مقدم من النائب شريف نادي و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل أحكام القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وكان الدكتور عبد العال قد افتتح الجلسة العامة للبرلمان اليوم، بعد تأخر استمر قرابة 4 ساعات، حيث كان مقررا لها أن تبدأ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، إلا أن اجتماع اللجنة العامة للمجلس، تسبب في تأخيرها.
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«الحرية والتغيير» توافق على مسودة «الوساطة الإثيوبية»

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان اليوم الأحد، موافقتها على مسودة اتفاق من الوسيط الإثيوبي تحدد الهياكل الحكومية للفترة الانتقالية. ووفقا لصحيفة "السوداني"، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد الأصم، إنهم قرروا الموافقة على مقترح الوساطة الاثيوبي للمجلس السيادي المكون من 15 عضوا (سبعة من المدنيين وسبعة من العسكريين إضافة الى عضو مدني يتم التوافق عليه بين الطرفين) على أن تكون الرئاسة دورية لعام ونصف العام لكل طرف فترتها الاولى للعسكريين فيما تم إقرار الاتفاق السابق بشأن مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.
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مستشار الفيزياء يحسم جدل إجابة سؤال قاعدة لنز

قال الدكتور يسري ساويرس مستشار الفيزياء بوزارة التربية والتعليم، إن جميع أسئلة امتحان مادة الفيزياء، الذي عقد أمس السبت، جاءت من الكتاب المدرسي، ولم تخرج عن محتوى المقرر، موضحا أنه فيما يتعلق بالسؤال الخاص بقاعدة لنز الذي أثير حوله جدلا كبيرا فإن قاعدة لنز تشير إلى أن التيار المستحث يمر في الاتجاه الذي يعاكس التغير في الفيض المغناطيسي الذي أحدثه، وحيث أن الفيض المغناطيسي الناشئ عن التيار المستحث فى الحلقة المعدنية فى اتجاه مضاد للفيض المغناطيسي الناشئ عن التيار المار في السلك ويعمل على تقليله.
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بعد الموافقة.. هل ينجح السودان في تشكيل حكومة مدنية؟

على الرغم من مرور ما يتجاوز شهرين على الإطاحة بنظام عمر البشير، أبريل الماضى، فإن الخرطوم ما زالت تشهد العديد من سيناريوهات الصراع والتوتر داخل أراضيها، وما زالت الأجواء محتقنة ومشتعلة بين المجلس العسكري الانتقالى وقوى الحرية والتغيير التى تمثل المعارضة، رغم إقرار الطرفين بأنهما لا يرفضان التفاوض. وفى لقاء جماهيرى، أعلن نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالي، موافقة المجلس على تشكيل حكومة تكنوقراط، وذلك تمهيدًا لإجراء الانتخابات بالسودان خلال الفترة المقبلة.
عمر-البشير

ثراء حرام.. تفاصيل استجواب البشير بـ«مكافحة الفساد»

نشرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، مساء الأحد، تفاصيل استجواب نيابة مكافحة الفساد في العاصمة الخرطوم، للرئيس المخلوع عمر البشير الذي أطيح به من حكم السودان. وبحسب "سونا" وجّهت نيابة مكافحة الفساد في التحقيقات المالية بالخرطوم، تهما للبشير تندرج تحت مواد النقد الأجنبي والثراء الحرام ومخالفة أمر الطوارئ وحيازة نقد سوداني يتجاوز المبلغ المسموح به للرئيس المخلوع عمر البشير. وتم توجيه التهم بحضور الرئيس المخلوع شخصيا وممثلي الدفاع على رأسهم أحمد إبراهيم الطاهر ومحمد الحسن الأمين وهاشم أبو بكر الجعلي.
عمر-البشير

عمر البشير يظهر لأول مرة منذ الإطاحة به (فيديو)

للمرة الأولى منذ الإطاحة به، ظهر الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم الأحد، خلال اقتياده من السجن إلى نيابة مكافحة الفساد، بحسب "رويترز". وذكر شاهد للوكالة، أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية، الجلباب الأبيض والعمامة، اقتيد في سيارة تويوتا لاند كروزر إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم. وأطاح الجيش بالبشير واعتقله في 11 أبريل بعد 16 أسبوعا من الاحتجاجات على حكمه الذي دام 30 عامًا. وهو محتجز في سجن في خرطوم بحري في الجهة المقابلة من وسط العاصمة عبر النيل الأزرق.
مظاهرات-السودان

هل تنقذ زيارة أبو الغيط السودان؟.. دبلوماسيون يجيبون

وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لعقد مباحثات مع المجلس العسكرى الانتقالى، وقوى الحرية والتغيير، وذلك فى محاولة من الجامعة العربية لإنهاء حالة الخلاف والانقسام بين طرفي الصراع بالخرطوم. وللوقوف على قدرة الجامعة العربية فى تهدئة الأجواء داخل الخرطوم، أكد السفير محمد الشاذلى، سفير القاهرة السابق بالخرطوم، أن زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، تأتى فى إطار العمل البرتوكولى المتعارف عليه خلال الأزمات التى تحدث بالدول الأعضاء بالجامعة.
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