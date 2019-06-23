800 ألف ريال.. بدء التقدم للإقامة المميزة بالسعودية

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م

السعودية

يستقبل مركز الإقامة المميزة بالمملكة العربية السعودية، بدءا من اليوم الأحد، طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة هناك من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة «سابرك - saprc.gov.sa". ويقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنوياً، وتتيح للمقيم مزايا عديدة. والإقامة المميزة غير محددة المدة هي إقامة دائمة يحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 800،000 ريال سعودي لمرة واحدة.

لكن الإقامة محددة المدة هي إقامة لسنة واحدة (قابلة للتجديد) ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 100،000 ريال في السنة الواحدة.الشروط:- جواز سفر ساري المفعول.- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة.- ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم.- سجل جنائي يثبت خلو المتقدم من السوابق.- تقرير صحي عن