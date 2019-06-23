اتحاد الكرة يرفض معاقبة اللاعبين بعد أزمة «السوشيال»

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م

منتخب مصر

أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، أن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب الفراعنة، عقد جلسة مع اللاعبين بعد الواقعة التي ظهرت على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، باتهام عارضة أزياء مصرية، على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» وتدعى «ميرهان»، ونشرها بعض المحادثات، التي تتهم فيها عمرو وردة بالتحرش، كما نشرت «ميرهان» فيديو بخاصية «ستوري» على حسابها على «إنستجرام» قالت خلاله: «استنوا عليا شوية النهاردة بس افضى وانزلكم حاجة هتسليكم جدا وهتحزنكم وتقرفكم برضو جدا بس ده الواقع اللي لازم نفهمه».

وقال لهيطة في تصريحات لـ«التحرير»، إن أجيري تحدث مع اللاعبين، وأكد رفضه لمثل هذه التصرفات وأن الجميع عليه التركيز في المنافسة على أمم إفريقيا، وتابع أن هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، رفض توقيع عقوبات على اللاعبين مفضلا ترك الأمر برمته لأجيري يتصرف فيه بالشكل الذي يراه. وكشف لهيطة اليوم

وقال لهيطة في تصريحات لـ«التحرير»، إن أجيري تحدث مع اللاعبين، وأكد رفضه لمثل هذه التصرفات وأن الجميع عليه التركيز في المنافسة على أمم إفريقيا، وتابع أن هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، رفض توقيع عقوبات على اللاعبين مفضلا ترك الأمر برمته لأجيري يتصرف فيه بالشكل الذي يراه.



وكشف لهيطة اليوم الأحد: «ما حدث ليس شائعات، في عصر السوشيال ميديا أصبحت الأمور صعبة.. حرصنا على الحديث مع اللاعبين وقام المدير الفني خافيير أجيري بتوجيه الجميع مطالبهم بضرورة الالتزام والتركيز خلال الفترة المقبلة، فالموضوع ليس بحجم ما يُثار».



ويستأنف المنتخب، مرانه اليوم الأحد، على استاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة الكونغو الديمقراطية، والمقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية، من كأس الأمم الإفريقية.





