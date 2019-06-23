اللجنة العامة لـ«النواب» توافق على موازنة البرلمان

تحرير:أحمد جاد ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م

اللجنة العامة بمجلس النواب

وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب في اجتماعها، اليوم الأحد، والذي استبق موعد الجلسة العامة، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2019 - 2020، وقالت اللجنة في بيان صادر عنها، إنها اجتمعت برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، فيالساعة الحادية عشرة صباحا، وحضر أعضاء اللجنة العامة، واستعرضت اللجنة العامة تقرير لجنة الخطة والموازنة، باعتبارها لجنة حسابات المجلس، الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2019 - 2020.

وأضاف البيان أن تقرير اللجنة راعى تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، في ضوء الزيادات الحتمية والضرورية وفي أضيق نطاق ممكن، مع الالتزام الكامل بضوابط وإجراءات اللائحة الداخلية للمجلس في هذا الشأن. وأشادت اللجنة العامة بقيادة المجلس، وأمانته العامة والتي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط