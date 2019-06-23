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اللجنة العامة لـ«النواب» توافق على موازنة البرلمان

تحرير:أحمد جاد ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م
اللجنة العامة بمجلس النواب
اللجنة العامة بمجلس النواب
وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب في اجتماعها، اليوم الأحد، والذي استبق موعد الجلسة العامة، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2019 - 2020، وقالت اللجنة في بيان صادر عنها، إنها اجتمعت برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، فيالساعة الحادية عشرة صباحا، وحضر أعضاء اللجنة العامة، واستعرضت اللجنة العامة تقرير لجنة الخطة والموازنة، باعتبارها لجنة حسابات المجلس، الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2019 - 2020.
وأضاف البيان أن تقرير اللجنة راعى تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، في ضوء الزيادات الحتمية والضرورية وفي أضيق نطاق ممكن، مع الالتزام الكامل بضوابط وإجراءات اللائحة الداخلية للمجلس في هذا الشأن. وأشادت اللجنة العامة بقيادة المجلس، وأمانته العامة والتي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط
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منتخب مصر

اتحاد الكرة يرفض معاقبة اللاعبين بعد أزمة «السوشيال»

أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، أن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب الفراعنة، عقد جلسة مع اللاعبين بعد الواقعة التي ظهرت على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، باتهام عارضة أزياء مصرية، على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» وتدعى «ميرهان»، ونشرها بعض المحادثات، التي تتهم فيها عمرو وردة بالتحرش، كما نشرت «ميرهان» فيديو بخاصية «ستوري» على حسابها على «إنستجرام» قالت خلاله: «استنوا عليا شوية النهاردة بس افضى وانزلكم حاجة هتسليكم جدا وهتحزنكم وتقرفكم برضو جدا بس ده الواقع اللي لازم نفهمه».
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غدا.. بدء تصحيح عينة عشوائية من التاريخ والفيزياء

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم، غدا الإثنين، بدء تصحيح العينة العشوائية لامتحاني مادتي الفيزياء والتاريخ، مشيرة إلى أن الكنترولات استلمت، اليوم الأحد، نماذج الإجابة للمادتين، استعدادا لتصحيحهما. من ناحية أخرى، نفى خالد عبد لحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، في تصريحات له، أمس السبت، صعوبة امتحان التاريخ للشعبة الأدبية، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تتلق أية شكاوى بخصوص صعوبة الامتحان، وأن الامتحان كان من الكتاب المدرسي، مؤكدا أنه لا تعديل في نموذج إجابة التاريخ أو في توزيعة درجات الأسئلة.
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البحيرة للكهرباء تحصل 28.5 مليون جنيه من «سرقة تيار»

عرض المهندس حمدي عكاشة، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، على وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، ما تم إنجازه من خطة الإحلال والتجديد والتوسع والجديد بشبكات الجهد المتوسط والمنخفض بالشركة، وذلك منذ بداية العمل بالخطة الطموحة من يوليو 2017 وحتى يونيو 2019. وأضاف عكاشة، اليوم، أنه تم تنفيذ الخطة الاستثمارية بنطاق شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، بما يفى بضمان وجودة استمرارية التغذية الكهربائية للمشتركين في نطاق المناطق الخاضعة للشركة.
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طلاب الثانوية العامة المكفوفين يؤدون امتحان التاريخ

أدى، صباح اليوم الأحد، 191 من طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الأول للعام الدراسي الجاري 2018 - 2019 في مادة التاريخ (ورقة ثانية)، وذلك في 23 لجنة على مستوى الجمهورية. وتواصل خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان قبل بدء الامتحان، مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للاطمئنان على تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.
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البرلمان يؤجل رفع الحصانة عن محمد الحناوي

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إيداع مبلغ مقداره مليون و750 ألف جنيه في خزانة المجلس، مقدمة من النائب محمد هاني الحناوي، للتصالح في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم، بشأن بلاغ محمد صابر ضد النائب لقيام النائب بإعطاء بسوء نية شيك للمجنى عليه. وأكد رئيس المجلس أنه تم تأجيل رفع الحصانة عن النائب لحين التصالح مع المدعي عليه، قائلا: "وفي حال عدم التصالح يتم رفع الحصانة عن النائب في جلسة أخرى للبرلمان". وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، خلافا حول موقف الحناوي، من رفع الحصانة.
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البرلمان يوافق نهائيا على قانون زيادة المعاشات

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه في مجموعه، على أن يتم التصويت النهائي في جلسة يوم الثلاثاء المقبل. وينص مشروع القانون، على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وأقصى 832,5 جنيه.
ناموس

«المحافظين» يطالب بالقضاء على البعوض بالمدن السياحية

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين وعضو مجلس النواب، باقتراح للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بضرورة تبني حملة قومية للقضاء على الذباب والبعوض والحشرات المنتشره في أغلب المحافظات والقرى السياحية قبل حلول فصل الصيف. وقال «قرطام»، إن المدن الساحلية والسياحية وعلى رأسها مدينة الغردقة والساحل الشمالي، تشهد ظاهرة غريبة لانتشار البعوض بصورة تحول دون تمتع زوار المدينة برحلتهم، مشيرًا إلى أن تلك الظاهرة كانت لافتة للنظر خلال الفترة الماضية، حتى إن مدينة القاهرة لم تسلم منها، والتي تشوه وجه مصر الحضاري.
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نائب قنا عن أزمة المياه: مش بنلاقي نغسل الميت

عقد مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسة عامة، برئاسة الدكتور علي عبد العال، طالب فيها فتحي قنديل عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، بتشكيل لجنة من الحكومة لبحث إشكالية نقص المياه وانقطاعها عن مركز نجع حمادي على فترات كثيرة، والعمل على وضع حل لهذه الأزمة في أقرب وقت، قائلا: "الأهالي يعانون كثيرا جراء هذه الأزمات، اللي بيموت مش بنلاقي ميه نغسله بيها". من ناحية أخرى، شهد اجتماع لجنة الشئون الإفريقية، اليوم الإثنين، خلافا حادا بين أحد النواب ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.
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