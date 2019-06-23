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8 مرشحين في 3 أيام| بدء معركة التجديد النصفي للأطباء

بدأ تلقي الطلبات 20 يونيو وغلق باب الترشح 30 يونيو.. نصر: توحيد شهادة الأطباء وتحسين معاشاتهم وحصانة الطبيب أهم أولوياتي.. ومينا: لا نملك عصا سحرية لحل المشكلات
تحرير:مؤمن عبد اللاه ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ م
نقابة الأطباء
نقابة الأطباء
أعلنت النقابة العامة للأطباء عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، ومنصب النقيب العام، والنقباء الفرعيين، ابتداءً من يوم الخميس الماضي 20 يونيو، ولمدة 10 أيام، على أن يتم غلق باب الترشح يوم الأحد 30 يونيو 2019، وتستمر اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء في تلقى طلبات الترشح من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً خلال هذه المدة، بما فيها أيام الجمعة والعطلات الرسمية، على أن يتم إعلان القائمة النهائية ليكون يوم 8 أغسطس بدلا من 10 أغسطس.
قانون النقابة  وفقا للمادة 44 من قانون النقابة فإنه «يُحدد ميعاد الانتخابات لكل المستويات النقابية يوم الجمعة الثاني من شهر أكتوبر كل سنتين، وتنص المادة 46 على أن تقدم طلبات الترشح على مستوى النقابة العامة بمقرها بالقاهرة، وعلى مستوى النقابات الفرعية بمقرها بالمحافظات». وتنص المادة
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الطيب: نرفض استخدام الدين في إشعال النزاعات

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن الأزهر يبذل جهودا كبيرة لإقرار السلام ومواجهة استخدام الدين في إشعال النزاعات، من خلال التعاون مع المؤسسات الدينية الكبرى في العالم وفي مقدمتها الفاتيكان. وقال شيخ الأزهر، خلال لقائه مجموعة من طلاب الدراسات الإسلامية بالجامعات الأمريكية اليوم الأحد: إن الأزهر الشريف أعرق مؤسسة تعليمية ما زالت تقوم بدورها منذ أكثر من ألف عام، وهو دور لا يقتصر على العملية التعليمية، بل يحمل أبعادًا اجتماعية وإنسانية هي جزء من رسالة الأزهر التي أسس من أجلها.
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عبد العال: لا يوجد دولة في العالم تستطيع حساب الناتج القومي

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لا يوجد دولة في العالم تستطيع حساب الناتج القومي الإجمالي بما فيها أقوى اقتصاديات العالم، لافتا إلى أن هناك قرائتين للموازنة فى كل دول العالم، واحدة من المعارضة والأخرى من الأغلبية. جاء ذلك، في جلسة اليوم الأحد، ردًّا على كلمة النائب أحمد الطنطاوى بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، وطالبه عبد العال بتدوين ملاحظاته بشأن الموازنة وعرضها على الحكومة بعد انتهاء الوقت المسموح له ومده أكثر من مرة.
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قرطام: لا ننكر جهد الحكومة.. لكن النتائج غير كافية

طالب النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، الحكومة بمد جسور التواصل مع المواطنين والعمل على عودة الثقة المفقودة. وقال قرطام: "الحكومة أخطأت عندما لم تشرك الأحزاب السياسية والرأي العام في إعداد الموازنة". وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة الموازنة العامة للدولة، كنا نريد من الحكومة إشراك الناس فى إعداد الموازنة حتى يزيد شعور المجتمع بالمسئولية للقضاء على أزمة الثقة، متابعا: "إشراك المواطنين ضرورى للقضاء على نظرة العصفور للصياد، فالحكومة من وجهة نظر الناس هي الصياد والمواطن عصفور".
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10 لجان تستقبل طلبات تعويض أبناء النوبة المهجرين

تستقبل 10 لجان تابعة للتضامن الاجتماعي بدائرة مركز نصر النوبة ومدينة كلابشة وبمدينة أسوان، وجامعة أسوان بدائرة محافظة أسوان، اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، أبناء النوبة المهجرين ممن لم يسبق لهم التعويضات التي قررتها الدولة، عند إنشاء خزان أسوان ومشروع السد العالي، لإبداء رغباتهم في التعويضات السكنية، أوالزراعية، أو المالية، لتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار، وفاءً من الدولة لتضحيات أبناء النوبة المهجرين خلال القرن الماضي، وكشف محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، أنه سيتم تلقى طلبات التعويضات لمدة 3 أسابيع.
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الجماهير (1)

بينهم أفارقة.. إسعاف 100 مشجع في بطولة أمم إفريقيا

قدمت الخدمات الطبية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، العلاج لـ101 حالة من مشجعي بطولة الأمم الإفريقية من المصريين وغير المصريين، والتي انطلقت مساء أمس على ملعب ستاد القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة، أن الحالات منهم 98 مصريا تراوحت إصاباتهم بين ضيق بالتنفس، وهبوط بالدورة الدموية، و3 من جنسيات إفريقية وعربية، تنوعت التشخيصات الطبية الخاصة بهم بين اشتباه بأزمة قلبية، وألم بالبطن، وارتجاع بالمعدة وآلام بالصدر، تم تقديم الخدمات لهم داخل الاستاد عن طريق لفرق الإسعافية المنتشرة داخل الاستاد.
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«صدمة وكسور».. إسعاف 564 طالبًا في امتحانات الثانوية

استقبلت الغرفة المركزية المنعقدة بمقر هيئة التأمين الصحي لمتابعة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، 564 بلاغا لحالات مرضية، خلال سادس أيام أداء امتحانات الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن أغلب الحالات كانت تعاني من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية وصداع فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم.
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لأول مرة.. توفير أنسولين بصناعة مصرية وجودة فرنسية

في عام 2018 نجحت مصر في توفير دواء الأنسولين بجودة أمريكية، وانتشر وقتها في الصيدليات ومستشفيات وزارة الصحة والسكان، من خلال مجموعة أكديما الدوائية التابعة للوزارة، واليوم السبت، كان قطاع الصحة يقدم بشرى جديدة لمرضى السكر، إذ أصدر قطاع الصيدلة بالوزارة ، تقارير أكد خلالها على توفير مواد خام فرنسية بأعلى مواصفات الجودة، لتصنيع الأنسولين محليا لأول مرة، على أن يتم توفيره بمستشفيات الوزارة للمرضى مجانا، وكذلك في الصيدليات بأسعار في متناول جميع المرضى.
نقل الأعضاء - تعبيرية

زيادة دفعات الطب.. بين تأييد الحكومة ورفض الخبراء

أزمات متتالية تعصف بالقطاع الصحي على مدار السنوات القليلة الماضية، فلا تكاد تنتهي أزمة إلا وتظهر أخرى على السطح، فبعد ساعات قليلة من تفجير نقابة الأطباء قضية تقدم 4 آلاف طبيب باستقالاتهم من وزارة الصحة مؤخرًا، فى فترة قصيرة على الرغم العجز الكبير في عدد الأطباء، خرجت بعض الأصوات التى تطالب بضرورة زيادة عدد كليات الطب الحكومية والخاصة، وزيادة أعداد الطلبة المقبولين على اعتبار أن هذا هو الحل الأمثل لمشكلة نقص الأطباء وهجرتهم إلى الخارج، وهو ما اعتبره البعض أمرا يضر بمهنة الطب، ويضربها فى مقتل ولن يكون حلا مجديًا للأزمة.
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