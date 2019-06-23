8 مرشحين في 3 أيام| بدء معركة التجديد النصفي للأطباء

بدأ تلقي الطلبات 20 يونيو وغلق باب الترشح 30 يونيو.. نصر: توحيد شهادة الأطباء وتحسين معاشاتهم وحصانة الطبيب أهم أولوياتي.. ومينا: لا نملك عصا سحرية لحل المشكلات

تحرير:مؤمن عبد اللاه ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ م

أعلنت النقابة العامة للأطباء عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، ومنصب النقيب العام، والنقباء الفرعيين، ابتداءً من يوم الخميس الماضي 20 يونيو، ولمدة 10 أيام، على أن يتم غلق باب الترشح يوم الأحد 30 يونيو 2019، وتستمر اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء في تلقى طلبات الترشح من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً خلال هذه المدة، بما فيها أيام الجمعة والعطلات الرسمية، على أن يتم إعلان القائمة النهائية ليكون يوم 8 أغسطس بدلا من 10 أغسطس.

قانون النقابة وفقا للمادة 44 من قانون النقابة فإنه «يُحدد ميعاد الانتخابات لكل المستويات النقابية يوم الجمعة الثاني من شهر أكتوبر كل سنتين، وتنص المادة 46 على أن تقدم طلبات الترشح على مستوى النقابة العامة بمقرها بالقاهرة، وعلى مستوى النقابات الفرعية بمقرها بالمحافظات». وتنص المادة

قانون النقابة

وفقا للمادة 44 من قانون النقابة فإنه «يُحدد ميعاد الانتخابات لكل المستويات النقابية يوم الجمعة الثاني من شهر أكتوبر كل سنتين، وتنص المادة 46 على أن تقدم طلبات الترشح على مستوى النقابة العامة بمقرها بالقاهرة، وعلى مستوى النقابات الفرعية بمقرها بالمحافظات».



وتنص المادة 53 على أنه «يجرى فرز الأصوات تحت إشراف لجنة مشتركة من ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة المختص، وهم الدكتورة نجوى الشافعي، الأمين العام للنقابة رئيسة للجنة، والدكتور محمد عبد الحميد أمين صندوق النقابة عضوًا، والدكتور أحمد فتحي عضوًا، بالإضافة إلى 3 مندوبين عن المرشحين». (اقرأ أيضا: زيادة دفعات الطب.. بين تأييد الحكومة ورفض الخبراء)

كما تنص المادة 61 على أنه «لا يجوز انتخاب أي من النقيب أو رؤساء النقابات الفرعية أو أعضاء مجالس النقابات أكثر من مرتين متتاليتين في مستوى واحد من المستويات النقابية، كما تحتسب المرتان للأعضاء الذين خرجوا بطريق القرعة اعتبارًا من سنة إجراء القرعة».

المرشحون

اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، تلقت حتى الآن 8 طلبات للترشح على منصب نقيب الأطباء، خلال الثلاثة أيام الأولى منذ أن فتحت أبوابها الخميس الماضي، والأسماء التي تقدمت فعليا هي «الدكتورة منى مينا، والدكتور محمد سلامة والدكتور أحمد رؤوف والدكتور إبراهيم الزيات، والدكتور على كامل والدكتور هشام فتحي والدكتور أسامة عبد الحي وكيل النقابة، والدكتور محمد نصر نقيب الجيزة».



فى حين أن نقيب الأطباء الحالي الدكتور حسين خيري لم يحسم موقفه من الترشح على مقعد النقيب من عدمه، ومن الأسماء المحتمل ترشحها خلال الفترة المقبلة الدكتور صلاح سلام نقيب الأطباء بشمال سيناء.

التقارب بين الأطباء

الدكتور محمد نصر نقيب الجيزة، والمرشح على مقعد النقيب العام، قال إن دور النقابة فى الفترة المقبلة لا بد أن يكون مقسما على ثلاثة أجزاء، الأول حسن إدارة النقابة، والثاني حسن ممارسة المهنة، والثالث حماية الأطباء، مشددا على أن الشعار الانتخابي الخاص به هو «التقارب» وتقريب الفوارق بين الأطباء ماديا وعلميا وتدريبيا، بخلاف الوضع القائم حاليا ووجود فوارق كبيرة جدا بين الأطباء. (اقرأ أيضا: «المعاش المبكر».. يشعل الأزمة بين الأطباء والتضامن)

وأضاف نصر فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن "البرنامج الانتخابي الخاص به يضم عددا من النقاط، النقطة الأولى تكمن فى توحيد شهادة الأطباء لممارسة المهنة (شهادة التخصص)، ومن يرِد ممارسة مهنة التدريس بالجامعات المصرية يجب عليه أن يحضر الماجستير والدكتوراه، أما الخطوة الثانية فتتمثل فى الاستفادة من هيئة الرعاية الصحية الموجودة في قانون التأمين الصحي الشامل من خلال استفادة جميع المستشفيات من تدريب الأطباء عن طريق انتداب الاستشاريين للعمل لمدة يومين فى الأسبوع بأحد المستشفيات وتدريب صغار الأطباء وهو ما يضمن توزيعا عادلا للأطباء على جميع المستشفيات وتحسين أداء الخدمة الصحية".

تحسين المعاش

وأوضح نصر أن "من الأمور المهمة فى البرنامج الانتخابي الخاص به، العمل على تحسين معاش الأطباء من خلال العمل على حساب معاش الأطباء على مجمل الراتب وليس على أساسي الراتب كما هو قائم الآن، مضيفا أن الطبيب يحصل على مبلغ وقدره قبل الخروج على المعاش وبعد الخروج على المعاش يفاجأ بأنه لا يزيد على 1000 جنيه، وإذا كانت هناك أى عقبات أمام تنفيذ هذا المطلب من جانب الحكومة فسنعمل على إعداد بعض الدراسات الإكتوارية، وبحث زيادة المبلغ الذى يدفعه الأطباء وإنشاء صندوق لهذا الشأن".

وتابع: "الأطباء فى حاجة إلى توفير علاج محترم لهم، وتقديم الخدمة الصحية لهم بشكل حضاري يصون كرامة الطبيب، من خلال إنشاء مستشفى خاص بالنقابة، بالإضافة إلى تقديم تشريع للبرلمان يضمن توفير الحصانة للطبيب في أثناء ممارسة عمله لمنع الاعتداءات على الأطباء، بجانب ضمان عدم تحول أى منهم للنيابة نتيجة خطأ طبي إلا من خلال لجنة تشكل من داخل النقابة يكون ضمن تشكيلها قاضٍ، وهذه الأمور شملها البرنامج الانتخابي". (اقرأ أيضا: «لو بصينا في المراية» يغضب الأطباء: «هي دي الحكاية»

لا نملك عصا سحرية

الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، والمرشحة على مقعد النقيب، أكدت أنها تطمح في الاستمرار في خدمة الجمعية العمومية، كجزء من فريق عمل يمثل جموع أعضاء النقابة، مطالبة الأطباء بالمشاركة الفعالة مع مجلس النقابة في حل كل المشكلات التي تواجه المهنة حتى يتم الوصول لأفضل النتائج فيها، وأن مجلس النقابة لا يملك عصا سحرية لحل المشكلات، وأن تفاعل الجمعية العمومية هو الفيصل في التوصل لحلول لمشكلات الأطباء.



وأضافت مينا فى تصريحات صحفية، أن "الجمعية العمومية كانت لها مواقف مهمة للغاية فى الفترة الماضية وعلى رأسها قضية المطرية، وسنعمل على تشكيل قائمة بعد وضوح الرؤية في ما يخص المرشحين، وسبق أن شاركت في قائمة الاستقلال مع العديد من الأساتذة في المجال وكان على رأسنا الدكتور حسين خيري، النقيب الحالي".