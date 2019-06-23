خطة النواب تقيّم 800 ملف بـ31 وزارة حول استراتيجية 2030
تحرير:أحمد جاد
٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م
البرامج والأداء
قالت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، إن التقرير الخاص باللجنة الفرعية حول البرامج والأداء، الذي عرض في الجلسة العامة للبرلمان أمس، احتوى على تقييم فني لـ31 وزارة بجهاتها، حيث تم تقييم أكثر من 800 ملف، بالإضافة إلى 5 جهات أخرى مستقلة، مطالبة الحكومة بالاهتمام بهذا التقرير والتوصيات الواردة فيه.
وأردفت أن العام الحالي سيشهد بدء المرحلة الثانية من تطبيق موازنة البرامج والأداء، من خلال التعمق في جودة الموازنة المقدمة.
وأضافت سيلفيا نبيل أن هناك مشكلة مهمة جدا تنسيقية بين الوزارات والمديريات، وهي مشكلة قد تحل باجتماعين في مجلس الوزراء، وهي الرد على كل تساؤلات السادة النواب، عن عدم الشعور بما تقوم به الوزارات على أرض الواقع، ومتى يشعر المواطن بها. مضيفة: "المديريات في واد والوزارات في واد، وبالتالي كل الخطط التنموية
وأضافت سيلفيا نبيل أن هناك مشكلة مهمة جدا تنسيقية بين الوزارات والمديريات، وهي مشكلة قد تحل باجتماعين في مجلس الوزراء، وهي الرد على كل تساؤلات السادة النواب، عن عدم الشعور بما تقوم به الوزارات على أرض الواقع، ومتى يشعر المواطن بها. مضيفة: "المديريات في واد والوزارات في واد، وبالتالي كل الخطط التنموية في سياق والمديريات ليست على نفس السياق".
وأكدت النائبة سيلفيا نبيل أن التقرير الذي تم عرضه أمس احتوى على نقطة هامة جدا، وهي الربط مع برنامج الحكومة.
وتابعت: "الحقيقة كان عندنا برامج كاملة من برامج الحكومة مش متغطية زي التوعية الإعلامية لنشر الثقافة، والتنمية الاقتصادية، والزيادة السكانية، وهناك بعض البرامج وصلت لمستهدفاتها ويجب أن نتوقف عن الصرف عليها".
وأشارت رئيس اللجنة الفرعية إلى أن وزارة الصحة لديها مشكلة كبيرة في برنامج العلاج الوقائي، حيث إن لدينا 1600 مركز بلهارسيا، تغطي مساحة 385 ألف كيلومتر مياه عذبة، لافتة إلى أن اللجنة طلبت الأرقام الخاصة بهذا البرنامج من وزارة الصحة أكثر من مرة ولكن لم تلتزم الوزارة، وتوافيها بالمطلوب، وهو أمر يجب التحقق منه.
وأضافت أن هناك مشروعات ستتعثر، منها على سبيل المثال مشروع، يحتاج 600 مليون، تم تخصيص 10 ملايين فقط له، وبالتالي: "إحنا بنفتح مشروع متعثر".