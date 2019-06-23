خطة النواب تقيّم 800 ملف بـ31 وزارة حول استراتيجية 2030

تحرير:أحمد جاد ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م

البرامج والأداء

قالت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، إن التقرير الخاص باللجنة الفرعية حول البرامج والأداء، الذي عرض في الجلسة العامة للبرلمان أمس، احتوى على تقييم فني لـ31 وزارة بجهاتها، حيث تم تقييم أكثر من 800 ملف، بالإضافة إلى 5 جهات أخرى مستقلة، مطالبة الحكومة بالاهتمام بهذا التقرير والتوصيات الواردة فيه. وأردفت أن العام الحالي سيشهد بدء المرحلة الثانية من تطبيق موازنة البرامج والأداء، من خلال التعمق في جودة الموازنة المقدمة.

وأضافت سيلفيا نبيل أن هناك مشكلة مهمة جدا تنسيقية بين الوزارات والمديريات، وهي مشكلة قد تحل باجتماعين في مجلس الوزراء، وهي الرد على كل تساؤلات السادة النواب، عن عدم الشعور بما تقوم به الوزارات على أرض الواقع، ومتى يشعر المواطن بها. مضيفة: "المديريات في واد والوزارات في واد، وبالتالي كل الخطط التنموية