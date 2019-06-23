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خطة النواب تقيّم 800 ملف بـ31 وزارة حول استراتيجية 2030

تحرير:أحمد جاد ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م
البرامج والأداء
البرامج والأداء
قالت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، إن التقرير الخاص باللجنة الفرعية حول البرامج والأداء، الذي عرض في الجلسة العامة للبرلمان أمس، احتوى على تقييم فني لـ31 وزارة بجهاتها، حيث تم تقييم أكثر من 800 ملف، بالإضافة إلى 5 جهات أخرى مستقلة، مطالبة الحكومة بالاهتمام بهذا التقرير والتوصيات الواردة فيه. وأردفت أن العام الحالي سيشهد بدء المرحلة الثانية من تطبيق موازنة البرامج والأداء، من خلال التعمق في جودة الموازنة المقدمة.
وأضافت سيلفيا نبيل أن هناك مشكلة مهمة جدا تنسيقية بين الوزارات والمديريات، وهي مشكلة قد تحل باجتماعين في مجلس الوزراء، وهي الرد على كل تساؤلات السادة النواب، عن عدم الشعور بما تقوم به الوزارات على أرض الواقع، ومتى يشعر المواطن بها. مضيفة: "المديريات في واد والوزارات في واد، وبالتالي كل الخطط التنموية
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم توضح موقف المعلمين بمسابقة العقود المؤقتة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المسابقة المؤقتة للاستعانة بعدد من الخريجين للعمل بنظام العقد المؤقت خلال الفصل الدراسي الثانى للعام 2018 - 2019، انتهت بتاريخ 31 مايو الماضي، قائلة إن شروط المسابقة منذ الإعلان عنها في فبراير 2019 كانت واضحة بأنها غير قابلة للتثبيت أو التجديد، وذلك وفقا لقانون الخدمة المدنية الصادر عن مجلس النواب عام 2016، وأن الهدف من مسابقة العقود المؤقتة كان بدء الإجراءات التنظيمية الفعلية لوضع خطة لعلاج العجز بالهيئة التدريسية.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (2)

النواب يحيل تعديلات قانون العقوبات للجنة التشريعية

عقد مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسة عامة، قرر فيها رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، إحالة مشروع قانون مقدم من النائب شريف نادي و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل أحكام القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وكان الدكتور عبد العال قد افتتح الجلسة العامة للبرلمان اليوم، بعد تأخر استمر قرابة 4 ساعات، حيث كان مقررا لها أن تبدأ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، إلا أن اجتماع اللجنة العامة للمجلس، تسبب في تأخيرها.
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«الحرية والتغيير» توافق على مسودة «الوساطة الإثيوبية»

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان اليوم الأحد، موافقتها على مسودة اتفاق من الوسيط الإثيوبي تحدد الهياكل الحكومية للفترة الانتقالية. ووفقا لصحيفة "السوداني"، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد الأصم، إنهم قرروا الموافقة على مقترح الوساطة الاثيوبي للمجلس السيادي المكون من 15 عضوا (سبعة من المدنيين وسبعة من العسكريين إضافة الى عضو مدني يتم التوافق عليه بين الطرفين) على أن تكون الرئاسة دورية لعام ونصف العام لكل طرف فترتها الاولى للعسكريين فيما تم إقرار الاتفاق السابق بشأن مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.
امتحانات-الثانوية-العامة-تصوير-مايكل-سمير (6)

مستشار الفيزياء يحسم جدل إجابة سؤال قاعدة لنز

قال الدكتور يسري ساويرس مستشار الفيزياء بوزارة التربية والتعليم، إن جميع أسئلة امتحان مادة الفيزياء، الذي عقد أمس السبت، جاءت من الكتاب المدرسي، ولم تخرج عن محتوى المقرر، موضحا أنه فيما يتعلق بالسؤال الخاص بقاعدة لنز الذي أثير حوله جدلا كبيرا فإن قاعدة لنز تشير إلى أن التيار المستحث يمر في الاتجاه الذي يعاكس التغير في الفيض المغناطيسي الذي أحدثه، وحيث أن الفيض المغناطيسي الناشئ عن التيار المستحث فى الحلقة المعدنية فى اتجاه مضاد للفيض المغناطيسي الناشئ عن التيار المار في السلك ويعمل على تقليله.
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حزب-المحافظين

«المحافظين» يقدم روشتة لمنع التسرب من التعليم

طالبت الدكتورة إيمان الريس، رئيسة لجنة الطفل بحزب المحافظين، بضرورة تفعيل قانون حماية الطفل من التسرب من التعليم، ومعاقبة الآباء والأمهات المتسببين في انتشار ظاهرة الهروب من التعليم، لافتة إلى أن عمل الأطفال يعد انعكاسا لحرمان الطفل من أهم حقوقه الإنسانية وهو الحق فى التعليم والراحة والنمو فى بيئة صحية. وأوضحت «الريس» أن قانون حماية الطفل هو القانون رقم 10/ 1999 ويحمل عنوان «قانون حماية الأطفال وأغراض أخرى»، ويعد إحدى الآليات المهمة لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم.
النائب أحمد السجيني

«محلية النواب» تُطالب بوضع لوائح منظمة للمشروعات

دعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى ضرورة وضع لوائح منظمة للمشروعات التى يتم تنفيذها فى المحافظات. وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة اعتماد لوائح تضبط إيقاع العمل فى المحافظات، مضيفا: «هناك خلل فى إدارة المشروعات، ويجب وضع خطة عمل ممنهجة مزيلة بجدول زمنى لتنفيذ المشروعات». جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لمناقشة كيفية تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات فى ضوء البيانات الواردة من وزارة المالية أثناء مناقشة مشروعات موازنات المحافظات.
الزيادة-السكانية

أبو حامد:حل الزيادة السكانية تنفيذ استراتيجية 2030

لا يتوقف عدد سكان مصر عن الزيادة، رغم المقترحات، والبرامج التى تضعها الحكومة سنويا من أجل مواجهة الزيادة السكانية، التى تلتهم النمو الاقتصادى وتهدده، فمع بداية عام 2019 أعلنت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن عدد سكان مصر هذا العام سجل 98 مليونا و808 آلاف و899 نسمة، وهو ما دفع جهاز التعبئة والإحصاء إلى إطلاق مجموعة من التحذيرات بشأن الزيادة السكانية وتأثيرها السلبى على الحالة الاقتصادية، وضرورة البحث عن حلول حاسمة، لأن الأمر تحول إلى تحدٍّ، وهو ما يطرح تساؤلا حول كيفية مواجهة الحكومة هذا التحدى الصعب.
لجنة-الخطة-والموازنة

«خطة» البرلمان تعتمد موازنة 2019- 2020

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة حسين عيسى، من اعتماد تقريرها النهائى بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019- 2020، وقررت إرساله إلى الأمانة العامة للبرلمان لرفعه لرئيس المجلس لإدراجه على جدول الجلسة العامة للبرلمان يوم السبت المقبل. ووافقت اللجنة على بعض التعديلات الجوهرية على مشروع الموازنة بزيادة اعتمادات ومخصصات بعض البنود لعدد من الوزارات والجهات بقيمة نحو 10 مليارات جنيه، ستذهب إلى قطاعات تتعلق بنواحي تحسين خدمات تقدم للمواطنين بشكل مباشر فى مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمى والإسكان والنقل والرى والأوقاف.
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