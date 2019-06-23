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أمل دنقل.. شاعر الحرية الذي لا يعرف الابتسامة

«يا قاتلي: إني صفحت عنك.. في اللحظة التي استرحت بعدها مني.. استرحت منك.. لكنني.. أوصيك إن تشأ شنق الجميع.. أن ترحم الشجر فربما يأتي الربيع».. كلمات أمل دنقل
تحرير:كريم محجوب ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م
أمل دنقل
أمل دنقل
شاعر القضية، شاعر الحرية، وشاعر الرفض، من قال لا في وجه من قالوا نعم، من اتخذ من يسار الأنظمة منصة له يخط منها بقلمه الحاد كملامح وجهه الصعيدية، أفكاره وفلسفته ومواقفه في لغة شاعرية قادرة على أن تزلزل أركان القضية التي يناقشها وتسقطها أرضًا. إنه الشاعر القدير أمل دنقل الذي تحل علينا اليوم ذكرى ميلاده الـ79، نصف تلك الأعوام تقريبًا قضاه "دنقل" في مدفنه بقرية القلعة بمحافظة قنا، بعد أن غيبه الموت عنا في عام 1983، بعد صراع مع المرض، أنهكه فيه أمل بشعره، وانتصر، فمات أمل بمرضه، وبقيت قصائده منارة للحالمين بالحرية، والباحثين عن القضية.
بالتأكيد لكل شخص مواقف ساهمت في تكوينه الفكري، وأخرى في نظرته تجاه الحياة، وكيفية رؤيته للعالم، عند أمل دنقل هي قاسية بعض الشيء، فتحكي زوجته الصحفية عبلة الرويني في كتابها "الجنوبي" الذي خطت فيه حكايات عن أمل بعد وفاته: «علمه اليتم الألم والمرار، والظلم أن يصبح رجلا صغيرا منذ طفولته، لم يعرف كيف
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الأعلى للثقافة يعلن غدا أسماء الفائزين بجوائز الدولة

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