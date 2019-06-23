أزمة تعديل قانون المحاماة.. لصالح النقيب أم النقابة؟

جدل في البرلمان حول التعديلات على قانون المحاماة.. مرتضى منصور: أرفض وضع تشريع لشخص بعينه.. وعاشور: تعديلات القانون لا تتضمن المدد الخاصة بانتخاب نقيب المحامين

تحرير:صابر العربي ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٨ م

تعديلات قانون المحاماة، وإن كان الهدف منها مجملا الارتقاء بالمهنة لما تواجهه من تحديات في الفترة الحالية، فإنه عند مناقشة مشروع التعديلات الخاصة بالقانون داخل اللجنة التشريعية والمختصة بالمناقشة الأولية لتلك التشريعات بالبرلمان، لم تكن محل قبول من عدد من الأعضاء، وطالها الرفض. وبحسب نقيب المحامين، سامح عاشور، يقدر عدد المحامين في مصر بـ160 ألفا، لافتًا إلى أن هذا رقم كبير، ومشيرًا إلى أن النقابة تدفع أخطاء الدولة المصرية في إنشاء عدد كبير من كليات الحقوق، دون وجود دراسات حول جدوى هذه الكليات.

وبالعودة إلى التعديلات المقترحة على قانون المحاماة، والتي من أبرزها تأكيد الحماية التي يتمتع بها المحامي في أثناء عمله بالمحاكم، وأمام جهات التحقيق والاستدلال، وأن يكون المنضمون لجداول النقابة من الحاصلين على الثانوية العامة لوضع حد لأزمة التعليم المفتوح. إنشاء أكاديمية المحاماة كما تضمنت التعديلات

وبالعودة إلى التعديلات المقترحة على قانون المحاماة، والتي من أبرزها تأكيد الحماية التي يتمتع بها المحامي في أثناء عمله بالمحاكم، وأمام جهات التحقيق والاستدلال، وأن يكون المنضمون لجداول النقابة من الحاصلين على الثانوية العامة لوضع حد لأزمة التعليم المفتوح.

إنشاء أكاديمية المحاماة

كما تضمنت التعديلات وضع نص متعلق بأتعاب المحاماة إذ تُحصَّل مقدما في أثناء قيد الدعوى شأنها شأن كل رسومها، ما يضاعف من موارد النقابة، ووضع ضوابط الاشتغال الفعلي وتنقية الجداول والقيد وأعداد المقبولين سنويا بجداول النقابة، وإنشاء "أكاديمية المحاماة"، ويلزم اجتياز الدراسة بها للقيد بالجدول الابتدائي، على أن تكون لها فروع في المحافظات. اقرأ أيضًا.. («معركة الروب الأسود» هل يترشح عاشور نقيبًا للمحامين؟)

ومن أبرز النقاط الخلافية في تلك التعديلات، هي النص على إقرار فترة انتقالية تجعل التشكيلات النقابية تكمل مدتها الانتخابية ثم تعقد الانتخابات المقبلة في موعدها بالشكل الجديد الذي نص عليه القانون، ما يتيح للنقيب الحالي الترشح مجددًا بعد انتهاء ولايته.

مجلس النقابة والترشح مرة أخرى

وفي السياق ذاته، قال النائب مرتضى منصور إنه يرفض وضع تشريع لشخص بعينه، مؤكدا أن أي تعديل يطرأ على قانون نقابة المحامين سيتيح الفرصة للمجلس الحالي للترشح مرة أخرى على الرغم من انتهاء مدته القانونية بحسب المادة 136، ومن ثم يرى وجود مادة انتقالية لمعالجة هذا الأمر، وإلا سيتم السماح للنقيب الحالي بالوجود وعمل انتخابات خلال شهرين على الأقل.

وردا على النائب مرتضى منصور، قال نقيب المحامين سامح عاشور، إن تعديلات قانون المحاماة المقترحة من النقابة لا تتضمن أي نص يتعلق بالمدد الخاصة بانتخاب نقيب المحامين، والمحددة في القانون الحالي، لافتًا إلى أن تعديل قانون المحاماة ضرورة للدفاع عن النقابة، والحفاظ على مكتسباتها، وهو في صالح المحامين.

التعديلات انحراف تشريعي

وقال النائب سامي رمضان، عضو مجلس النواب، إن نقابة المحامين في حاجة لمن يعمل على توفير العلاج والمعاشات والحصانة في أداء عمله وليس التشدد في عقوبات.

وأكد رمضان أن المحامين في مصر في حاجة إلى من يساعدهم ويدعمهم، منوهًا بأن التوجه بهذه التعديلات يعد انحرافا تشريعيا، لأنه يستهدف خدمة شخص بعينه، وذلك مثل ذكر العديد من فقهاء الدستور والقانون، مستشهدا بمقال للمستشار عبد الرازق السنهوري، بمجلس الدولة بشأن الانحراف التشريعي. اقرأ أيضًا.. (لماذا أعاد مجلس الدولة قانون «الدستورية العليا»؟)



وشهدت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مساء أمس، خلافات واسعة حول أهمية نظر مشروع قانون نقابة المحامين المقدم من النائب ثروت بخيت، والنائب سليمان وهدان، والمدعوم من مجلس النقابة الحالي، حيث رأت الغالبية ضرورة تطبيق اللائحة بأن يتم نظره من حيث المبدأ واستكمال نظر مواده بالمناقشات والحوار، والنظر في ما بعد في إمكانية عقد جلسات حوار مجتمعي مع المحامين من عدمها.



ومع مواصلة الجدل بين النواب، طلب النائب المستشار بهاء أبو شقة، التصويت على المناقشة من حيث المبدأ، وتم طرح الأمر نداءً بالاسم، ليوافق 22 نائبا مقابل معارضة 12 وامتناع 3، إلا أن البعض شكك في التصويت، ليقرر رئيس اللجنة رفع الاجتماع لاستكمال المناقشة في الجلسة مساء اليوم الأحد، بشأن البنود بعد الموافقة على المناقشة من حيث المبدأ، حيث أكد رئيس اللجنة أبو شقة أنه سيتم استكمال المناقشات، وأي شخص له رأي يقدمه مكتوبا للجنة بحد أقصى ظهر غد الإثنين.