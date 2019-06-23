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أزمة تعديل قانون المحاماة.. لصالح النقيب أم النقابة؟

جدل في البرلمان حول التعديلات على قانون المحاماة.. مرتضى منصور: أرفض وضع تشريع لشخص بعينه.. وعاشور: تعديلات القانون لا تتضمن المدد الخاصة بانتخاب نقيب المحامين
تحرير:صابر العربي ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٨ م
محامون - أرشيفية
محامون - أرشيفية
تعديلات قانون المحاماة، وإن كان الهدف منها مجملا الارتقاء بالمهنة لما تواجهه من تحديات في الفترة الحالية، فإنه عند مناقشة مشروع التعديلات الخاصة بالقانون داخل اللجنة التشريعية والمختصة بالمناقشة الأولية لتلك التشريعات بالبرلمان، لم تكن محل قبول من عدد من الأعضاء، وطالها الرفض. وبحسب نقيب المحامين، سامح عاشور، يقدر عدد المحامين في مصر بـ160 ألفا، لافتًا إلى أن هذا رقم كبير، ومشيرًا إلى أن النقابة تدفع أخطاء الدولة المصرية في إنشاء عدد كبير من كليات الحقوق، دون وجود دراسات حول جدوى هذه الكليات.
وبالعودة إلى التعديلات المقترحة على قانون المحاماة، والتي من أبرزها تأكيد الحماية التي يتمتع بها المحامي في أثناء عمله بالمحاكم، وأمام جهات التحقيق والاستدلال، وأن يكون المنضمون لجداول النقابة من الحاصلين على الثانوية العامة لوضع حد لأزمة التعليم المفتوح. إنشاء أكاديمية المحاماة كما تضمنت التعديلات
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الطيب: نرفض استخدام الدين في إشعال النزاعات

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن الأزهر يبذل جهودا كبيرة لإقرار السلام ومواجهة استخدام الدين في إشعال النزاعات، من خلال التعاون مع المؤسسات الدينية الكبرى في العالم وفي مقدمتها الفاتيكان. وقال شيخ الأزهر، خلال لقائه مجموعة من طلاب الدراسات الإسلامية بالجامعات الأمريكية اليوم الأحد: إن الأزهر الشريف أعرق مؤسسة تعليمية ما زالت تقوم بدورها منذ أكثر من ألف عام، وهو دور لا يقتصر على العملية التعليمية، بل يحمل أبعادًا اجتماعية وإنسانية هي جزء من رسالة الأزهر التي أسس من أجلها.
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عبد العال: لا يوجد دولة في العالم تستطيع حساب الناتج القومي

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لا يوجد دولة في العالم تستطيع حساب الناتج القومي الإجمالي بما فيها أقوى اقتصاديات العالم، لافتا إلى أن هناك قرائتين للموازنة فى كل دول العالم، واحدة من المعارضة والأخرى من الأغلبية. جاء ذلك، في جلسة اليوم الأحد، ردًّا على كلمة النائب أحمد الطنطاوى بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، وطالبه عبد العال بتدوين ملاحظاته بشأن الموازنة وعرضها على الحكومة بعد انتهاء الوقت المسموح له ومده أكثر من مرة.
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قرطام: لا ننكر جهد الحكومة.. لكن النتائج غير كافية

طالب النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، الحكومة بمد جسور التواصل مع المواطنين والعمل على عودة الثقة المفقودة. وقال قرطام: "الحكومة أخطأت عندما لم تشرك الأحزاب السياسية والرأي العام في إعداد الموازنة". وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة الموازنة العامة للدولة، كنا نريد من الحكومة إشراك الناس فى إعداد الموازنة حتى يزيد شعور المجتمع بالمسئولية للقضاء على أزمة الثقة، متابعا: "إشراك المواطنين ضرورى للقضاء على نظرة العصفور للصياد، فالحكومة من وجهة نظر الناس هي الصياد والمواطن عصفور".
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10 لجان تستقبل طلبات تعويض أبناء النوبة المهجرين

تستقبل 10 لجان تابعة للتضامن الاجتماعي بدائرة مركز نصر النوبة ومدينة كلابشة وبمدينة أسوان، وجامعة أسوان بدائرة محافظة أسوان، اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، أبناء النوبة المهجرين ممن لم يسبق لهم التعويضات التي قررتها الدولة، عند إنشاء خزان أسوان ومشروع السد العالي، لإبداء رغباتهم في التعويضات السكنية، أوالزراعية، أو المالية، لتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار، وفاءً من الدولة لتضحيات أبناء النوبة المهجرين خلال القرن الماضي، وكشف محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، أنه سيتم تلقى طلبات التعويضات لمدة 3 أسابيع.
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تشريعية النواب ترفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك

في قرار كان متوقع مسبقا، أعلنت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، رفضها طلب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، في البلاغ المقدم ضده من المستشار سمير البهي رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، يتهمه فيه بالسب والقذف، وجاء رفض لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، لكيدية البلاغ، وتضمنت الأوراق المقدمة أن رئيس الزمالك تقدم بشكوى جديدة لإدارة التفتيش القضائي بمجلس الدولة يتهم فيها البهي باستغلال نفوذه كمستشار بمجلس الدولة.
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استثمار واقتصاد.. ماذا وراء منح الجنسية للأجانب؟

ردود فعل واسعة أثارتها موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الأحد، برئاسة اللواء كمال عامر، على تعديل قانون دخول وإقامة الأجانب في مصر والحصول على الجنسية المصرية، والمقدم من مجلس الوزراء للبرلمان، حيث أعطت التعديلات لرئيس الوزراء حق منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية.
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مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الاستثمار

وافقت اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم الإثنين، على تعديل جديد لقانون الاستثمار، المقدم من النائب محمد العقاد و60 نائبا أخرين، ونص التعديل الجديد على الأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقاري، ولا إلى إسناد أعمال التقييم إلى خبراء التقييم العقاري المعتمدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، في حالة تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية. وقال العقاد إن القانون الحالي لم ينص على الأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقاري، ولا إلى إسناد أعمال التقييم إلي خبراء التقييم العقاري المعتمدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.
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«النواب» يقر تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مع إحالته لمجلس الدولة، على أن يتم التصويت النهائي بجلسة الثلاثاء. جاءت الموافقة بعد مناقشة التقرير، إذ تضمن أن مشروع القانون المعروض نفاذا للاستحقاق الدستوري وتطبيقا لنص المادة (193/3) من الدستور الذي يحدد وينظم كيفية اختيار رئيس المحكمة الدستورية بقرار يصدر من رئيس الجمهورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.
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