جوجل: إعادة افتتاح مكتبنا في القاهرة قريبا

تحرير:أ.ش.أ ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م

جوجل

التقى لينو كاتاروزى المدير التنفيذي لشركة جوجل العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم الأحد، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، لبحث زيادة التعاون بين وزارة الاستثمار وشركة جوجل العالمية، واستثماراتها المستقبلية في مصر وإفريقيا خاصة في مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم. وأصدرت وزارة الاستثمار بيانا، تقول فيه إن كاتاروزى، أشاد بتحسين مناخ الاستثمار في مصر بعد الإجراءات التشريعية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يدفع شركة جوجل العالمية لإعادة افتتاح مكتبها في القاهرة قريبا.

وأضاف البيان أن مدير جوجل لمنطقة الشرق الأوسط، ذكر أن الشركة تعمل على إنشاء "جوجل كامبس Google Campus" في القاهرة، والذي يوفر دورات تدريبية وحاضنات للشركات الناشئة، إذ تدير شركة جوجل العالمية مقرات مشابهة في عواصم أخرى في عدد من الدول ومنها لندن ومدريد وبرلين.واصطحبت الوزيرة المدير التنفيذي لشركة جوجل