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جوجل: إعادة افتتاح مكتبنا في القاهرة قريبا

تحرير:أ.ش.أ ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م
جوجل
جوجل
التقى لينو كاتاروزى المدير التنفيذي لشركة جوجل العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم الأحد، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، لبحث زيادة التعاون بين وزارة الاستثمار وشركة جوجل العالمية، واستثماراتها المستقبلية في مصر وإفريقيا خاصة في مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم. وأصدرت وزارة الاستثمار بيانا، تقول فيه إن كاتاروزى، أشاد بتحسين مناخ الاستثمار في مصر بعد الإجراءات التشريعية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يدفع شركة جوجل العالمية لإعادة افتتاح مكتبها في القاهرة قريبا.
وأضاف البيان أن مدير جوجل لمنطقة الشرق الأوسط، ذكر أن الشركة تعمل على إنشاء "جوجل كامبس Google Campus" في القاهرة، والذي يوفر دورات تدريبية وحاضنات للشركات الناشئة، إذ تدير شركة جوجل العالمية مقرات مشابهة في عواصم أخرى في عدد من الدول ومنها لندن ومدريد وبرلين.واصطحبت الوزيرة المدير التنفيذي لشركة جوجل
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التعليم توضح موقف المعلمين بمسابقة العقود المؤقتة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المسابقة المؤقتة للاستعانة بعدد من الخريجين للعمل بنظام العقد المؤقت خلال الفصل الدراسي الثانى للعام 2018 - 2019، انتهت بتاريخ 31 مايو الماضي، قائلة إن شروط المسابقة منذ الإعلان عنها في فبراير 2019 كانت واضحة بأنها غير قابلة للتثبيت أو التجديد، وذلك وفقا لقانون الخدمة المدنية الصادر عن مجلس النواب عام 2016، وأن الهدف من مسابقة العقود المؤقتة كان بدء الإجراءات التنظيمية الفعلية لوضع خطة لعلاج العجز بالهيئة التدريسية.
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النواب يحيل تعديلات قانون العقوبات للجنة التشريعية

عقد مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسة عامة، قرر فيها رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، إحالة مشروع قانون مقدم من النائب شريف نادي و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل أحكام القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وكان الدكتور عبد العال قد افتتح الجلسة العامة للبرلمان اليوم، بعد تأخر استمر قرابة 4 ساعات، حيث كان مقررا لها أن تبدأ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، إلا أن اجتماع اللجنة العامة للمجلس، تسبب في تأخيرها.
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«الحرية والتغيير» توافق على مسودة «الوساطة الإثيوبية»

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان اليوم الأحد، موافقتها على مسودة اتفاق من الوسيط الإثيوبي تحدد الهياكل الحكومية للفترة الانتقالية. ووفقا لصحيفة "السوداني"، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد الأصم، إنهم قرروا الموافقة على مقترح الوساطة الاثيوبي للمجلس السيادي المكون من 15 عضوا (سبعة من المدنيين وسبعة من العسكريين إضافة الى عضو مدني يتم التوافق عليه بين الطرفين) على أن تكون الرئاسة دورية لعام ونصف العام لكل طرف فترتها الاولى للعسكريين فيما تم إقرار الاتفاق السابق بشأن مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.
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مستشار الفيزياء يحسم جدل إجابة سؤال قاعدة لنز

قال الدكتور يسري ساويرس مستشار الفيزياء بوزارة التربية والتعليم، إن جميع أسئلة امتحان مادة الفيزياء، الذي عقد أمس السبت، جاءت من الكتاب المدرسي، ولم تخرج عن محتوى المقرر، موضحا أنه فيما يتعلق بالسؤال الخاص بقاعدة لنز الذي أثير حوله جدلا كبيرا فإن قاعدة لنز تشير إلى أن التيار المستحث يمر في الاتجاه الذي يعاكس التغير في الفيض المغناطيسي الذي أحدثه، وحيث أن الفيض المغناطيسي الناشئ عن التيار المستحث فى الحلقة المعدنية فى اتجاه مضاد للفيض المغناطيسي الناشئ عن التيار المار في السلك ويعمل على تقليله.
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مصر تتصدر «السوشيال ميديا» بحفل افتتاح «أمم إفريقيا»

تسبب حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية رقم 32 التي تنظمها مصر هذا العام، في حالة من الطاقة الإيجابية التي انتشرت عبر منشورات رواد مواقع التواصل الاجتماعي سواء من مصر أو خارجها، خصوصا من قلب قارة إفريقيا التي أصبحت الأنظار عليها وعلى بوابتها الشمالية، بعد تنظيم حفل افتتاح وصفته وسائل الإعلام العالمية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ«المبهر»، وكشف هذا الحفل بتنظيمه الذي أوضح وجه مصر الحضاري بثقافتها المختلفة والمتنوعة من الفرعونية والبحر متوسطية والعربية والإفريقية، عن واحدة من أفضل لحظات المواطنين المصريين عبروا فيها عن شعورهم بالفخر والانتماء.
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كيف تستفيد مصر من البطولة وتعمق العلاقات الإفريقية؟

ساعات قليلة ويبدأ العرس الكروي الإفريقي من قلب استاد القاهرة الدولي، بافتتاح كأس الأمم الإفريقية، حيث يأمل كثيرون أن تفيد هذه البطولة مصر على كافة الأصعدة، وأن تقترب مصر أكثر من دول القارة الذهبية كما يحب البعض أن يلقب أقدم قارة بالعالم، وهو ما دعا مهتمين ومتخصصين بالشأن الإفريقي للتنويه لمجالات أخرى غير كرة القدم والرياضة يمكن أن يحدث فيها تعاون على المستوى الثقافي والإعلامي والفني وفي مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم، باعتبار إفريقيا هي العمق الحقيقي الذي يجب أن تهتم به مصر.
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أول تعليق مصري على استهداف ناقلتي نفط بخليج عمان

صرح المستشار احمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن مصر تتابع ببالغ الاهتمام والقلق ما أوردته بعض التقارير من أنباء عن تعرض ناقلتيّ نفط في خليج عُمان، صباح اليوم، الخميس لحادث أسفر عن وقوع انفجارات وحرائق على متن الناقلتين. وأكد متحدث وزارة الخارجية على أن مصر ترصد الموقف بشكل وثيق، وما قد يسفر عنه التحقيق من تحديد الملابسات والمسئولية عن الحادث. وفي هذا الصدد، شدّد المتحدث على إدانة مصر لأية أعمال تقوض حرية الملاحة وتستهدف أمن وسلامة الممرات المائية والبحرية بمنطقة الخليج.
السياحة-العلاجية-في-مصر

مصر تبني أكبر مدينة طبية بإفريقيا باستثمارات 20 مليار جنيه

تستعد مصر للبدء في أعمال تنفيذ أكبر مدينة طبية للسياحة العلاجية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك باستثمارات تقدر بحوالي 20 مليار جنيه، 90% منها مصرية. وقال المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر -حيث سيتم إنشاء المدينة الطبية- إنه تم معاينة موقع المشروع بشكل أولي، موضحا أن المدينة ستضم 13 معهدا متخصصا في مختلف العلوم الطبية تسع 2000 سريرا، مهبط للإسعاف الطائر، مستشفى تعليمي، حدائق استشفاء طبيعية، مشتل للنباتات الطبية، وذلك بهدف تقديم أحدث ما توصلت إليه علوم الطب فى العالم، والتقنيات الحديثة فى الأجهزة الطبية.
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