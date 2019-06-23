10 نوفمبر.. الحكم في طعن محافظ المنوفية بـ«الرشوة»
تحرير:تهامى البندارى
٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
محافظ المنوفية السابق المتهم
قررت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عبدالعال، اليوم الأحد، حجز الطعن المقدم من محافظ المنوفية السابق، هشام عبدالباسط، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 15 مليون جنيه، إلى جلسة 10 من نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، أحال النائب العام المتهم وآخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهام المحافظ بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات بواسطة آخر بلغ إجماليها 27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.
دلت تحقيقات النيابة من خلال التسجيلات للمحادثات الهاتفية واللقاءات المصورة، قيام محافظ المنوفية المتهم -نفاذا لاتفاق الرشوة بينه والمتهمين الآخرين- بإسناد مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، التي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني عاصم. ف، كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات.
وتضمنت التحقيقات
دلت تحقيقات النيابة من خلال التسجيلات للمحادثات الهاتفية واللقاءات المصورة، قيام محافظ المنوفية المتهم -نفاذا لاتفاق الرشوة بينه والمتهمين الآخرين- بإسناد مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، التي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني عاصم. ف، كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات.
وتضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية أدلى بها كل من الراشي عاصم. ف، والوسيط أحمد. س، بشأن وقائع الرشوة، كما استمعت النيابة إلى أقوال المختصين بوزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية بشأن كل المشروعات التي تضمنتها وقائع الرشوة، والإجراءات التي تمت بشأنها، والتي ثبت منها اختصاص المحافظ المتهم في عملية إسناد المشروعات، وصرف المستخلصات المستحقة عنها، واستئثاره دون اللجان المختصة بكل الإجراءات وأعمال التقييم الفنية لتلك المشروعات.