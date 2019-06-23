10 نوفمبر.. الحكم في طعن محافظ المنوفية بـ«الرشوة»

تحرير:تهامى البندارى ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

محافظ المنوفية السابق المتهم

قررت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عبدالعال، اليوم الأحد، حجز الطعن المقدم من محافظ المنوفية السابق، هشام عبدالباسط، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 15 مليون جنيه، إلى جلسة 10 من نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، أحال النائب العام المتهم وآخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهام المحافظ بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات بواسطة آخر بلغ إجماليها 27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.

دلت تحقيقات النيابة من خلال التسجيلات للمحادثات الهاتفية واللقاءات المصورة، قيام محافظ المنوفية المتهم -نفاذا لاتفاق الرشوة بينه والمتهمين الآخرين- بإسناد مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، التي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني عاصم. ف، كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات. وتضمنت التحقيقات