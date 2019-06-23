جريمة

10 نوفمبر.. الحكم في طعن محافظ المنوفية بـ«الرشوة»

تحرير:تهامى البندارى ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
محافظ المنوفية السابق المتهم
محافظ المنوفية السابق المتهم
قررت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عبدالعال، اليوم الأحد، حجز الطعن المقدم من محافظ المنوفية السابق، هشام عبدالباسط، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 15 مليون جنيه، إلى جلسة 10 من نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، أحال النائب العام المتهم وآخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهام المحافظ بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات بواسطة آخر بلغ إجماليها 27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.
دلت تحقيقات النيابة من خلال التسجيلات للمحادثات الهاتفية واللقاءات المصورة، قيام محافظ المنوفية المتهم -نفاذا لاتفاق الرشوة بينه والمتهمين الآخرين- بإسناد مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، التي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني عاصم. ف، كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات. وتضمنت التحقيقات
اقرأ المزيد
احباط-تهريب-اقراص-كبتاجون (4)

إحباط تهريب صفقة كبتاجون بقيمة 200 مليون جنيه

ضربة أمنية موجعة وجهتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة أمن الموانئ، حيث أحبطت أجهزة الأمن محاولة جلب وتهريب قرابة 20 مليون قرص مخدر تقدر قيمتها بنحو 200 مليون جنيه، بعدما أشارت التحريات التي أجراها رجال الأمن العام والأمن الوطني، إلى اعتزام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية"، تهريب شحنة من عقار الكبتاجون المخدر داخل حاويتين ضمن مشمول رسالة خيوط غزل قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء دمياط لصالح أحد مصانع الأقمشة بالدقهلية.
صبغة اللحوم

«تُضاف للحوم».. ما هى صبغة «الكارمين» الضارة؟

قالت الطبيبة البيطرية شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين‏ و‏رئيس لجنة المتابعة الميدانية بالنقابة، إن الضبطية الأخيرة البالغ وزنها 7 أطنان لحوم فاسدة ومصبوغة بصبغة حمراء والتي قام بها أطباء مديرية الطب البيطري بالجيزة مع مركز شرطة أوسيم ومباحث التموين، فجرت أسئلة عن تلك الصبغة الحمراء التي يتم إضافتها إلى مصنعات اللحوم المجمدة، مشيرة إلى أن تلك الصبغات تضاف لإضفاء اللون الأحمر على اللحوم وإكسابها نكهة البهارات.
اغتصاب (1)

التحقيق في اتهام موظف بهتك عرض خادمة

أمر المستشار عبد العزيز سالم رئيس نيابة باب شرقي الإسكندرية، اليوم الأحد، بفتح التحقيق في ضبط كل من المدعو «أ. ع. م.» موظف بالمعاش، والمدعوة «ج. م. خ.» ربة منزل، وزوجها المدعو «ر. ح. م.» عامل بوكالة الخضار، داخل شقة بمنطقة الحضرة، وباشر التحقيقات المستشار محمد النجار وكيل نيابة باب شرقي، وسكرتارية ياسر تريكة في القضية رقم «16118 لسنة 2019»، جنح قسم شرطة باب شرقي، لاتهام الأخيرين بقيامهما بتصوير الأول -موظف المعاش- داخل محل سكنهما متجردًا من ملابسه.
قرصنه-الكترونية (3)

حكاية فتاة أجنبية أنهت أحلام «عبقرينو» خلف القضبان

شاب لم يكن له نصيب في إتمام تعليمه، اكتفى بالمرحلة الثانوية دون التفكير في خوض غمار المرحلة الجامعية، لا يزال في مقتبل العمر يتحسس أولى خطواته في الحياة العملية دون خبرات أكاديمية أو تدريبية يتسلح بها في مواجهة المجهول في مصير غير واضح المعالم، يبحث عن إجابة لتساؤل يلوح في الأفق ويسيطر على الوجدان "كيف السبيل وأين المفر والملاذ؟" بينما يتردد صدى إجابات بعضها يحمل أفكارا شيطانية حظيت باهتمام عقل الشاب الصغير، وراح يفكر فيها بهدوء لم يعتد عليه من قبل.
اقرأ المزيد من الأخبار
محكمة عسكرية

للمرافعات.. تأجيل «استهداف النائب العام المساعد»

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الإثنين، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 304 متهمين، على رأسهم محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة، إلى جلسة 22 من يوليو المقبل، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حسم 2»، المتهمين فيها بتنفيذ 17 جريمة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء، من بينها واقعة محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، واغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة.
صلاح-هلال-فى-قضية-رشوة-وزير-الزراعة

صلاح هلال من «كلبش التحرير» إلى زنزانة فساد الزراعة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مجدى عبد البارى، اليوم الإثنين، محاكمة وزير الزراعة الأسبق صلاح الدين هلال، لاتهامه بالكسب غير المشروع، بعدما انتهت الأجهزة الرقابية من التحقيق معه وتبين اتهامه -وفقا لأمر الإحالة- بالحصول لنفسه ولغيره على كسب غير مشروع بأن قبل عضوية عاملة له ولأسرته بالنادى الأهلى للرياضة، كما قبل ملابس له ولنجله وإفطارا له ولعشرين فردًا من أسرته بأحد الفنادق وهاتفين محمولين، كما هو موضح بالتحقيقات بلغت قيمتها 403 آلاف و542 جنيهًا.
محكمة-النقض

بالإعدام.. النقض تسدل الستار على قضية «خلية أوسيم»

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بتأييد حكم الإعدام لمتهم، وخففت الحكم بالإعدام لمتهم آخر ليصبح السجن المشدد 15 سنة، كما استبدلت المحكمة عقوبة السجن 15 سنة بـ10 سنوات لاثنين آخرين من المتهمين، وأيدت السجن المشدد 15 سنة لـ12 متهما آخرين، وذلك في القضية المسماة إعلاميا بـ«خلية أوسيم»، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والهجوم على رجال الشرطة والقوات المسلحة وتنفيذ عمليات عدائية.
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي 1

هل يظهر هشام عشماوي في «طرة» السبت المقبل؟

تسلمت السلطات المصرية رسميا، أمس الثلاثاء، الإرهابي هشام عشماوي، ضابط الصاعقة المفصول، على متن طائرة حربية رافقت اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، عقب قدومه من ليبيا، في زيارة رسمية، ويأتي قرار استلام «رأس الأفعى» عقب إعلان القوات المسلحة الليبية، القبض عليه مطلع أكتوبر الماضي، ليسقط واحدًا من أخطر الإرهابيين فى قبضة جهاز الأمن المصري، باعتباره كنزا معلوماتيا استراتيجيا للكثير من التنظيمات الإرهابية، إذ يواجه اتهامات عديدة على خلفية ضلوعه في عدد كبير من العمليات الإرهابية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org