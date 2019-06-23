«تُضاف للحوم».. ما هى صبغة «الكارمين» الضارة؟

الصبغة الحمراء التي يتم وضعها على مصنعات اللحوم المجمدة، تضاف لإضفاء اللون الأحمر على اللحوم وإكسابها نكهة البهارات وهى عبارة عن مادة ملونة لإكساب الحلويات اللون الأحمر

تحرير:تهامى البندارى ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م

قالت الطبيبة البيطرية شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين‏ و‏رئيس لجنة المتابعة الميدانية بالنقابة، إن الضبطية الأخيرة البالغ وزنها 7 أطنان لحوم فاسدة ومصبوغة بصبغة حمراء والتي قام بها أطباء مديرية الطب البيطري بالجيزة مع مركز شرطة أوسيم ومباحث التموين، فجرت أسئلة عن تلك الصبغة الحمراء التي يتم إضافتها إلى مصنعات اللحوم المجمدة، مشيرة إلى أن تلك الصبغات تضاف لإضفاء اللون الأحمر على اللحوم وإكسابها نكهة البهارات.

أوضحت «زكي» والملقبة بالمفتشة الجريئة، في منشور لها عبر صفحة مجموعة «جت في اللقمة» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الصبغات الحمراء التي يتم إضافتها على اللانشون والسجق ومنتجات الألبان بطعم الفراولة، تعرف باسم «صبغة الكارمين الضارة» مستخرجة من نوع

أوضحت «زكي» والملقبة بالمفتشة الجريئة، في منشور لها عبر صفحة مجموعة «جت في اللقمة» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الصبغات الحمراء التي يتم إضافتها على اللانشون والسجق ومنتجات الألبان بطعم الفراولة، تعرف باسم «صبغة الكارمين الضارة» مستخرجة من نوع معين من الخنافس يتم سحقها واستخدامها، كملون طبيعي لإنتاج مجموعة كبيرة من درجات اللون الوردي والبرتقالي والبنفسجي والأحمر، حيث تدخل في صناعة الكثير من اللحوم والفطائر والمشروبات الغازية والآيس كريم والزبادي وغيرها.



وتابعت أن صبغة الكارمين الضارة، خطر يهدد الكبار والصغار اسمه الكارمين أو E120، وهى عبارة عن مادة ملونة لإكساب بعض الحلويات اللون الأحمر، وتستخرج من بعض أنواع الخنافس، تلك الحشرة أو الخنفساء هي الـ(Cochineal) موجودة في كل منتجات المرتديلا، الهوت دوج، ويتم إضافتها على المصنعات التي يتم تصنيعها من لحوم مجمدة، ولكن حتى ينخدع المستهلك فهي تكتب على شكل هذا الرمز E120.

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وتابعت الطبيبة البيطرية قائلة: «مركب E120، أو كارماين أو كارمين هو لون أحمر مشرق يمكن الحصول عليه من حـمـض الكرمنيك الذي تنتجه بعض الحشرات القشرية تدعى الدودة القرمزية (Cochineal) وحشرة القرمز البولندية (Polish cochineal)، ويستخدم اسم كارمين للدلالة على أحد درجات اللون الأحمر الداكن.



واستكملت: «هو ملون وحافظ غذائي يستخدم في تلوين المرتديلا وغيرها من مصنعات اللحوم والدواجن والتي بالعادة تصبح لا لون لها بعد مرورها بعدة عمليات لتصنيعها فيكسبها هذا المركب اللون الأحمر الذي يجعل الشخص يشعر وكـأنه يـأكل اللحم، لكن -في الواقع- هذا اللون الأحمر مستخرج من حشرة تعيش على الصبار، يمكن سحقها ببساطة باليد أو بأي شيء ثقيل فإذا هشمت خرج منها اللون الأحمر، علما أنه ليس فقط دم الحشرة، بل مسحوق جسمها أي الشعر الذي يوجد على جسدها وقشورها وكل شيء فيها من أمعاء وعيون، حيث يتم تجفيف الحشرات ثم غليها في الماء واستخدام اللون الناتج عنها بعد ترسيب جسم الحشرة أو عن طريق سحق الحشرة، تلك الصبغة ثابتة ومقاومة للماء والحرارة.

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ونوهت رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين أنه وبعدما كانت تستخدم تلك الحشرة بشكل بدائي في صناعة أصباغ المنسوجات تحولت لسلعة أكثر أهميه، فجعلوها مركبا غذائيا يصدر تحت مسمى E120 حتى لا يعرف العامة من الناس أن ما يأكلونه يحتوي على الخنافس والحشرات وهو لايوجد فقط بالمرتديلا وخلافها، بل بمعظم المعلبات وحتى بالعصير والحلوى الحمراء للأطفال، فالمركب الغذائي المشار إليه ليس مسموحا به بكثير من الدول لما يسببه من حساسية للأطفال ومن بعض المشاكل الصحية على المدى البعيد فهو مسجل حتى في المواقع الغربية تحت المركبات الغذائية الضارة وكثيرا من الدول منعت استخدامه.



تستخدم تلك الصبغة في معظم السلطات والسندويتشات على اعتبار أنها رخيصة الثمن وتعطي طعما قريبا للحم أو الدجاج المبهر، كما أنه يسبب الحساسية للأطفال خصوصا أن كثيرا من الأطفال يعجبهم اللانشون بمذاقه المميز؛ فإن أكلوه بكثرة كانت عوارض الحساسية أسرع بالظهور دون أن ننتبه إلى أن الحساسية تلك سببها كثرة تناول اللانشون والمصنعات التي تحتوي على هذا اللون.

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