جريمة

«تُضاف للحوم».. ما هى صبغة «الكارمين» الضارة؟

الصبغة الحمراء التي يتم وضعها على مصنعات اللحوم المجمدة، تضاف لإضفاء اللون الأحمر على اللحوم وإكسابها نكهة البهارات وهى عبارة عن مادة ملونة لإكساب الحلويات اللون الأحمر
تحرير:تهامى البندارى ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م
صبغة الكارمين الضارة
صبغة الكارمين الضارة
قالت الطبيبة البيطرية شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين‏ و‏رئيس لجنة المتابعة الميدانية بالنقابة، إن الضبطية الأخيرة البالغ وزنها 7 أطنان لحوم فاسدة ومصبوغة بصبغة حمراء والتي قام بها أطباء مديرية الطب البيطري بالجيزة مع مركز شرطة أوسيم ومباحث التموين، فجرت أسئلة عن تلك الصبغة الحمراء التي يتم إضافتها إلى مصنعات اللحوم المجمدة، مشيرة إلى أن تلك الصبغات تضاف لإضفاء اللون الأحمر على اللحوم وإكسابها نكهة البهارات.
أوضحت «زكي» والملقبة بالمفتشة الجريئة، في منشور لها عبر صفحة مجموعة «جت في اللقمة» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الصبغات الحمراء التي يتم إضافتها على اللانشون والسجق ومنتجات الألبان بطعم الفراولة، تعرف باسم «صبغة الكارمين الضارة» مستخرجة من نوع
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إحباط تهريب صفقة كبتاجون بقيمة 200 مليون جنيه

ضربة أمنية موجعة وجهتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة أمن الموانئ، حيث أحبطت أجهزة الأمن محاولة جلب وتهريب قرابة 20 مليون قرص مخدر تقدر قيمتها بنحو 200 مليون جنيه، بعدما أشارت التحريات التي أجراها رجال الأمن العام والأمن الوطني، إلى اعتزام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية"، تهريب شحنة من عقار الكبتاجون المخدر داخل حاويتين ضمن مشمول رسالة خيوط غزل قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء دمياط لصالح أحد مصانع الأقمشة بالدقهلية.
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10 نوفمبر.. الحكم في طعن محافظ المنوفية بـ«الرشوة»

قررت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عبدالعال، اليوم الأحد، حجز الطعن المقدم من محافظ المنوفية السابق، هشام عبدالباسط، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 15 مليون جنيه، إلى جلسة 10 من نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، أحال النائب العام المتهم وآخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهام المحافظ بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات بواسطة آخر بلغ إجماليها 27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.
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التحقيق في اتهام موظف بهتك عرض خادمة

أمر المستشار عبد العزيز سالم رئيس نيابة باب شرقي الإسكندرية، اليوم الأحد، بفتح التحقيق في ضبط كل من المدعو «أ. ع. م.» موظف بالمعاش، والمدعوة «ج. م. خ.» ربة منزل، وزوجها المدعو «ر. ح. م.» عامل بوكالة الخضار، داخل شقة بمنطقة الحضرة، وباشر التحقيقات المستشار محمد النجار وكيل نيابة باب شرقي، وسكرتارية ياسر تريكة في القضية رقم «16118 لسنة 2019»، جنح قسم شرطة باب شرقي، لاتهام الأخيرين بقيامهما بتصوير الأول -موظف المعاش- داخل محل سكنهما متجردًا من ملابسه.
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حكاية فتاة أجنبية أنهت أحلام «عبقرينو» خلف القضبان

شاب لم يكن له نصيب في إتمام تعليمه، اكتفى بالمرحلة الثانوية دون التفكير في خوض غمار المرحلة الجامعية، لا يزال في مقتبل العمر يتحسس أولى خطواته في الحياة العملية دون خبرات أكاديمية أو تدريبية يتسلح بها في مواجهة المجهول في مصير غير واضح المعالم، يبحث عن إجابة لتساؤل يلوح في الأفق ويسيطر على الوجدان "كيف السبيل وأين المفر والملاذ؟" بينما يتردد صدى إجابات بعضها يحمل أفكارا شيطانية حظيت باهتمام عقل الشاب الصغير، وراح يفكر فيها بهدوء لم يعتد عليه من قبل.
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