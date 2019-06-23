هل أنهت الصين النظام الاقتصادي الأمريكي عالميا؟

بات من الواضح أن النظام الاقتصادي الصيني يمتلك قدرات أدائية أفضل من نظيره الأمريكي، وهو الأمر الذي قد يخلق صعوبات واضحة للولايات المتحدة مستقبلا

تحرير:محمود نبيل ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٤ م

الصين

تراهن الأوساط السياسية العالمية على قمة مجموعة العشرين المقبلة، لتنهي بشكل كامل الحرب التجارية التي أثارت مخاوف الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي، لا سيما أن فرص التوصل إلى اتفاق لا تزال ممكنة، حسب تصريحات مسؤولي البلدين. وعلى الرغم من النيات الصادقة في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية بين البلدين، فإن بعض المتطلبات التي يسعى الجانبان إليها قد تضع العديد من العراقيل في طريق الوفود والمسؤولين الذين سيخوضون جولات تفاوضية متوقعة في قمة مجموعة العشرين باليابان، نهاية هذا الأسبوع.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن القمة ربما تشهد اتفاقا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، على خطوات إضافية لخفض الاختلال التجاري بين الصين والولايات المتحدة، ما يمنح دونالد ترامب وسيلة لإنقاذ نفسه من خسائر حربه التجارية. الصين تنعش القارة السمراء باستثماراتها.. وإسقاط الديون