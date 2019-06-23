هل أنهت الصين النظام الاقتصادي الأمريكي عالميا؟
بات من الواضح أن النظام الاقتصادي الصيني يمتلك قدرات أدائية أفضل من نظيره الأمريكي، وهو الأمر الذي قد يخلق صعوبات واضحة للولايات المتحدة مستقبلا
تحرير:محمود نبيل
٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٤ م
الصين
تراهن الأوساط السياسية العالمية على قمة مجموعة العشرين المقبلة، لتنهي بشكل كامل الحرب التجارية التي أثارت مخاوف الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي، لا سيما أن فرص التوصل إلى اتفاق لا تزال ممكنة، حسب تصريحات مسؤولي البلدين.
وعلى الرغم من النيات الصادقة في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية بين البلدين، فإن بعض المتطلبات التي يسعى الجانبان إليها قد تضع العديد من العراقيل في طريق الوفود والمسؤولين الذين سيخوضون جولات تفاوضية متوقعة في قمة مجموعة العشرين باليابان، نهاية هذا الأسبوع.
وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن القمة ربما تشهد اتفاقا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، على خطوات إضافية لخفض الاختلال التجاري بين الصين والولايات المتحدة، ما يمنح دونالد ترامب وسيلة لإنقاذ نفسه من خسائر حربه التجارية.
الصين تنعش القارة السمراء باستثماراتها.. وإسقاط الديون
وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن القمة ربما تشهد اتفاقا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، على خطوات إضافية لخفض الاختلال التجاري بين الصين والولايات المتحدة، ما يمنح دونالد ترامب وسيلة لإنقاذ نفسه من خسائر حربه التجارية.
الصين تنعش القارة السمراء باستثماراتها.. وإسقاط الديون فرصة ذهبية لإفريقيا
وأكدت أن الأمر الوحيد الذي قد يمثل أزمة كبيرة على مستوى الحرب التجارية بين البلدين، هو رفض شي تغيير النظام الاقتصادي في الصين، خاصة أن بكين لا ترى ضرورة واضحة لذلك.
واستعرضت الصحيفة البريطانية مقارنة بسيطة بين توجهات النظامين الاقتصاديين في كل من الولايات المتحدة والصين.
وقالت إن النظام الاقتصادي الأمريكي يركز على زيادة عوائد المساهمين، وهو يحقق هذا الهدف بشكل فعلي، لكن الأمريكيين العاديين لم يروا مكاسب كبيرة في دخلهم منذ أربعة عقود، وذلك بغض النظر عن حسابات التضخم.
وعلى النقيض من ذلك، يركز النظام الاقتصادي الصيني على تعظيم الدولة نفسها، وهو أيضًا يحقق هذا الهدف، خاصة أنه نجح في تحويل الصين التي كانت قبل أربعين عاما متخلفة وتعتمد على الزراعة فقط، لأن تصبح اليوم ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث تضم أكبر صناعة سيارات وبعضا من أقوى شركات التكنولوجيا في الأسواق العالمية.
وبطبيعة الحال، خرج مئات الملايين في الصين من شريحة الفقر، الأمر الذي يشير إلى نجاح النظام الاقتصادي الصيني على كل المستويات.
وعلى المستوى السياسي والاستفادة التي تعود على الدولة من اتباع نظامها الاقتصادي الخاص، أكدت الصحيفة البريطانية أن النظام الاقتصادي الأمريكي لا يضمن ولاء الشركات العملاقة له، بينما تكون مسؤوليتها الوحيدة والأساسية أمام مساهميها.
ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين
وأوضحت أنه "يوجد في قلب النظام الأمريكي 500 شركة عملاقة مقرها في الولايات المتحدة، ولكنها تصنع وتبيع إنتاجاتها في جميع أنحاء العالم، كما أن نصف موظفيها من غير الأمريكيين الموجودين، بالإضافة إلى أن ثلث المساهمين هم من غير الحاملين للجنسية الأمريكية".
وتابعت الصحيفة: "هذه الشركات ستفعل كل ما هو ضروري لإبقاء أسعار أسهمها مرتفعة قدر الإمكان -بما في ذلك خفض الأجور ومحاربة النقابات وإعادة تصنيف الموظفين كمساهمين مستقلين- والاستعانة بمصادر خارجية في أي مكان بجميع أنحاء العالم للحصول على وحدات تدخل في العملية التصنيعية بسعر أرخص.
وتبدو الشركات الصينية على عكس ذلك تمامًا، خاصة أن النظام الذي تعتمده بكين يعتمد بشكل رئيسي على كل ما هو ينتمي للصين، بدءا من الموظفين والخامات، مرورًا بالتكنولوجيا المستخدمة، وصولا إلى عمليات التسويق واللوجيستيات، وهو ما يعني أن الطرفين، الدولة والمواطن، يتمتعان بنفس الاستفادة.
وخلصت الصحيفة إلى أن نتائج نظام الاقتصاد الصيني هي التي تضعه في مركزه الحالي، مشيرة إلى أن الهيكل الاقتصادي الذي اعتمدت عليه واشنطن منذ عقود طويلة لم يعد يلبي احتياجات الشعوب في العالم.