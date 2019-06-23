الإسكان تصدر قرارا بشأن منطقة الحصري في 6 أكتوبر
٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٤ م
عاصم الجزار وزير الإسكان
أصدرت وزارة الإسكان، بيانا، اليوم الأحد، تعلن فيه عن إصدار قرار جديد بشأن تطوير منطقة الحصري في مدينة السادس من أكتوبر. وبحسب البيان فإن رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر المهندس شريف الشربيني، صرح بأن جهاز المدينة ينفذ أعمال تطوير شاملة لمنطقة الحصري بالمدينة، وكذا عدة حملات للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والإشغالات والتعديات الموجودة بالمنطقة، وشملت أعمال التطوير تخصيص ساحات انتظار للسيارات، وإعادة تشكيل البردورات والأرصفة، وتعديل مداخل ومخارج مول الأمريكية، بما يتناسب مع حاجة المواطنين.
وأضاف الشربيني، أن الأعمال أيضا تضمنت: تخصيص أماكن لعبور ذوي الاحتياجات الخاصة، تصميم لوحات إرشادية وتوضيحية للتعرف على اتجاهات السير، ربط الطرق الداخلية بالمنطقة بالمحور المركزي، لتخفيف الكثافات المرورية عن المنطقة، بالإضافة لتوسعة الطرق وخلق مناطق ترفيهية للمواطنين.من ناحية أخرى، أعلن وزير الإسكان
وأضاف الشربيني، أن الأعمال أيضا تضمنت: تخصيص أماكن لعبور ذوي الاحتياجات الخاصة، تصميم لوحات إرشادية وتوضيحية للتعرف على اتجاهات السير، ربط الطرق الداخلية بالمنطقة بالمحور المركزي، لتخفيف الكثافات المرورية عن المنطقة، بالإضافة لتوسعة الطرق وخلق مناطق ترفيهية للمواطنين.
من ناحية أخرى، أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، قرارا بمد فترة التقديم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ11 حتى يوم الخميس الموافق 4 يوليو، قائلا إنه تقرر مد فترة سحب كراسات الشروط، والتقديم، وسداد مقدمات جدية الحجز، والتسجيل على الموقع الإليكتروني بعد ان كان مقررا غلق باب الحجز أمس الخميس، موضحا أنه تم مد فترة الحجز، لتمكين أكبر عدد من المواطنين الراغبين فى استكمال سداد المقدمات، والتسجيل علي الموقع الالكتروني. (التفاصيل)