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الأرز يتراجع فى الأسواق اليوم ومتوسط سعر الكيلو 9.5

تحرير:أسماء فتحى ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٧ م
الأرز
الأرز
شهدت أسعار الأرز فى الأسواق اليوم تراجعًا ملحوظًا، متأثرةً بتراجع سعر الشعير وانخفاض الطن بنسبة تراوحت بين 20 و25%، وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت خلال الأشهر الماضية عن طرح أكثر من مناقصة لاستيراد الأرز من الخارج ووضعت عددا من الضوابط للاستيراد، وكان على رأسها ملاءمة الأرز للذوق المصرى وكان للصين الغلبة فى مناقصتين، حيث كانت الأقرب، من حيث الذوق، وكذلك السعر من بين الدول التى تقدمت بأوراقها، والتى تجاوز عددُ شركاتِها الـ 25 شركة.
أسعار الأرز بالأسواق اليوم: شهدت أسعار الأرز اليوم تراجعا ملحوظا فى الأسواق ليسجل الكيلو نحو 8.5 لـ 11 جنيها. مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز فى المجلس التصديري المصري، قال إن أسعار الشعير تراجعت بالأسواق وسجلت نحو 4700 جنيه للطن مقابل 6220 للطن الواحد خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الانخفاض تجاوز الـ
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البورصة

منها التسعير..3 عوامل تسهم في نجاح اكتتابات البورصة

تعتزم الحكومة المضي قدما في برنامج الطروحات الحكومية في موعدها المقرر خلال سبتمبر المقبل، بغض النظر عن الأوضاع الحالية للسوق، حسب تصريحات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وستركز المرحلة الثانية في معظمها على الطروحات الأولية لشركات غير مدرجة في البورصة. كانت الحكومة قد أطلقت في مارس الماضي المرحلة الأولى من برنامج الطروحات العامة بطرح حصة إضافية قدرها 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان. وشمل برنامج الطروحات في البداية 23 شركة سواء من خلال طرح شركات جديدة أو زيادة حصص شركات مدرجة بالفعل.
بورصة (2)

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمبيعات مصرية

تراجعت مؤشرات البورصة في مستهل التعاملات الصباحية لجلسة يوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 250 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 750.50 مليار جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 14017.34 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 602.15وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1535.7 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 2.40 مليار جنيه من خلال التداول على 65.72 مليون سهم.
فلوس

تطبق في يوليو| احسب مرتبك بعد إضافة العلاوات الجديدة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس، السبت، مبدئيًا على التقرير النهائي لمشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين، وأعلن الدكتور على عبد العال، إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، حيث إنه لم يسبق عرضه على مجلس الدولة. ويقضي القانون الجديد بوضع حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، فى مجموعه، على أن يتم تطبيق منح هذه العلاوات بداية من راتب شهر يوليو المقبل.
بطاقات-تموينية

بعد غلق باب التظلمات| تعرف على فئات الحذف من التموين

انتهت المرحلة الثالثة من تنقية البطاقات التموينية المستهدفة غير المستحقين للدعم التمويني، والتى بدأت منذ ما يقرب من 6 أشهر متتالية، وتم غلق باب التظلم الذى تم فتحه أمام المواطنين على مدار ما يقرب من 105 أيام. واستهدفت مرحلة التظلم مَن لهم الأحقية في صرف السلع التموينية والأكثر احتياجا أو من تم حذفهم من بطاقات التموين وفقًا لبيانات غير صحيحة، وتم إنذار المواطنين قبل حذفهم وسُمح لهم بالتظلم ليتم قبوله أو رفضه خلال الفترة الماضية، وقد انتهت فترة التظلم فعليا لتبدأ مرحلة الحذف مع أول يوليو المقبل.
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استزراع 70 ألف سمكة في حقول الأرز بالدقهلية (صور)

تستهدف محافظة الدقهلية، استزراع 70 ألف سمكة زريعة من أسماك المبروكة في مصارف حقول ومشاتل الأرز بنطاق المحافظة، تحت إشراف المهندس فوزي الحضري، وكيل وزارة الزراعة. أكد المهندس أحمد جاد، مدير عام الإرشاد الزراعي، أنه سيتم الحصول على الأسماك من المفارخ السمكية بصان الحجر والمنزلة والخشعة بكفر الشيخ، مشيرًا إلى أن أسماك الزريعة لها تأثير إيجابي على خصوبة التربة وقتل الحشرات الضارة وزيادة إنتاجية المحصول. وأضاف جاد، أن الزريعة تُنقل بأكياس بلاستيك إلى زروق المياه مباشرة، ثم تفتح الأكياس بعد تعادل درجة حرارتها مع المياه، ويحق للفلاح صيدها بالشباك.
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بعد 4 مناقصات.. إلى أين وصلت أسعار الأرز بالأسواق؟

سعت وزارة التموين والتجارة الداخلية للتعامل مع أزمة تقليص مساحة الأرز ونقص المعروض منه، بطرح سلسلة من المناقصات لتوفير الأرز من الخارج وفقا لضوابط وشروط التوريد المعلنة من هيئة السلع التموينية، باعتبار الاستيراد هو الملاذ الآمن لمنع ارتفاع أسعار الأرز بالسوق المحلي، ومن ثم تم طرح عدد من العروض للأرز، منها الهندي والفيتنامى والصينى، وكان للأرز الصينى الغلبة من حيث السعر والنوع، الذى أكد التجار أنه الأقرب إلى الذوق المصري، وقد تم التعاقد فعليًا منذ صدور قرار تقليص حجم الزراعة حتى الآن على أربع مناقصات للتوريد.
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بدعم فني فرنسي.. تطوير أسواق الجملة الشهر الجاري

تطوير أسواق الجملة وتنظيمها إحدى أهم الخطط الحكومية للتعامل مع ارتفاع الأسعار الذى وصفوه بأنه غير مبرر فى الأسواق المحلية، وهو الأمر الذى دفع وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى التعاقد مع كبرى الشركات الفرنسية المتخصصة فى مجال إدارة الأسواق بفرنسا وعدد من الدول الأوروبية، التى من المقرر أن يبدأ عملها قبل نهاية الشهر الجارى، وهو ما طرح تساؤلات عن المستهدَف من تطوير أسواق الجملة والمنتظر خلال الـ6 أشهر المقبلة من إنجاز تحت إشراف شركة «رانجيس» الفرنسية.
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تجار: قرار حظر بيع الدواجن الحية خارج نطاق التنفيذ

قبل حلول شهر رمضان بنحو 10 أيام أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من خلال اللجنة المشكلة لتطبيق قرار حظر تداول الدواجن الحية وشعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، عن إرجاء تنفيذ قرار حظر بيع الدواجن الحية لحين انتهاء شهر رمضان المبارك، وبعد انتهاء الشهر وجد التجار أنفسهم حائرين هل عليهم الانتهاء من تنفيذ إجراءات تحويل النشاط، أم أن الوضع سيستمر على ما هو عليه ولن يتم منع البيع أو اتخاذ إجراء عقابي تجاه المخالفين؟ وهو ما سيتضح تفصيلا فى التقرير التالى.
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