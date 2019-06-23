الأرز يتراجع فى الأسواق اليوم ومتوسط سعر الكيلو 9.5

تحرير:أسماء فتحى ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٧ م

الأرز

شهدت أسعار الأرز فى الأسواق اليوم تراجعًا ملحوظًا، متأثرةً بتراجع سعر الشعير وانخفاض الطن بنسبة تراوحت بين 20 و25%، وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت خلال الأشهر الماضية عن طرح أكثر من مناقصة لاستيراد الأرز من الخارج ووضعت عددا من الضوابط للاستيراد، وكان على رأسها ملاءمة الأرز للذوق المصرى وكان للصين الغلبة فى مناقصتين، حيث كانت الأقرب، من حيث الذوق، وكذلك السعر من بين الدول التى تقدمت بأوراقها، والتى تجاوز عددُ شركاتِها الـ 25 شركة.

أسعار الأرز بالأسواق اليوم: شهدت أسعار الأرز اليوم تراجعا ملحوظا فى الأسواق ليسجل الكيلو نحو 8.5 لـ 11 جنيها. مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز فى المجلس التصديري المصري، قال إن أسعار الشعير تراجعت بالأسواق وسجلت نحو 4700 جنيه للطن مقابل 6220 للطن الواحد خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الانخفاض تجاوز الـ