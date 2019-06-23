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مستشار الفيزياء يحسم جدل إجابة سؤال قاعدة لنز

تحرير:أمينة محمود ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م
الثانوية العامة
الثانوية العامة
قال الدكتور يسري ساويرس مستشار الفيزياء بوزارة التربية والتعليم، إن جميع أسئلة امتحان مادة الفيزياء، الذي عقد أمس السبت، جاءت من الكتاب المدرسي، ولم تخرج عن محتوى المقرر، موضحا أنه فيما يتعلق بالسؤال الخاص بقاعدة لنز الذي أثير حوله جدلا كبيرا فإن قاعدة لنز تشير إلى أن التيار المستحث يمر في الاتجاه الذي يعاكس التغير في الفيض المغناطيسي الذي أحدثه، وحيث أن الفيض المغناطيسي الناشئ عن التيار المستحث فى الحلقة المعدنية فى اتجاه مضاد للفيض المغناطيسي الناشئ عن التيار المار في السلك ويعمل على تقليله.
وأضاف ساويرس، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أنه بالتالي يكون التغير الذي سبب التيار المستحث هو الزيادة في الفيض المغناطيسي الذي يحدث نتيجة اقتراب الحلقة من السلك، مؤكدا أنه لا توجد احتمالات أخرى للإجابة.من ناحية أخرى، كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم، غدا الإثنين، بدء تصحيح
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التعليم توضح موقف المعلمين بمسابقة العقود المؤقتة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المسابقة المؤقتة للاستعانة بعدد من الخريجين للعمل بنظام العقد المؤقت خلال الفصل الدراسي الثانى للعام 2018 - 2019، انتهت بتاريخ 31 مايو الماضي، قائلة إن شروط المسابقة منذ الإعلان عنها في فبراير 2019 كانت واضحة بأنها غير قابلة للتثبيت أو التجديد، وذلك وفقا لقانون الخدمة المدنية الصادر عن مجلس النواب عام 2016، وأن الهدف من مسابقة العقود المؤقتة كان بدء الإجراءات التنظيمية الفعلية لوضع خطة لعلاج العجز بالهيئة التدريسية.
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النواب يحيل تعديلات قانون العقوبات للجنة التشريعية

عقد مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسة عامة، قرر فيها رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، إحالة مشروع قانون مقدم من النائب شريف نادي و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل أحكام القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وكان الدكتور عبد العال قد افتتح الجلسة العامة للبرلمان اليوم، بعد تأخر استمر قرابة 4 ساعات، حيث كان مقررا لها أن تبدأ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، إلا أن اجتماع اللجنة العامة للمجلس، تسبب في تأخيرها.
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«الحرية والتغيير» توافق على مسودة «الوساطة الإثيوبية»

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان اليوم الأحد، موافقتها على مسودة اتفاق من الوسيط الإثيوبي تحدد الهياكل الحكومية للفترة الانتقالية. ووفقا لصحيفة "السوداني"، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد الأصم، إنهم قرروا الموافقة على مقترح الوساطة الاثيوبي للمجلس السيادي المكون من 15 عضوا (سبعة من المدنيين وسبعة من العسكريين إضافة الى عضو مدني يتم التوافق عليه بين الطرفين) على أن تكون الرئاسة دورية لعام ونصف العام لكل طرف فترتها الاولى للعسكريين فيما تم إقرار الاتفاق السابق بشأن مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.
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الإسكان تصدر قرارا بشأن منطقة الحصري في 6 أكتوبر

أصدرت وزارة الإسكان، بيانا، اليوم الأحد، تعلن فيه عن إصدار قرار جديد بشأن تطوير منطقة الحصري في مدينة السادس من أكتوبر. وبحسب البيان فإن رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر المهندس شريف الشربيني، صرح بأن جهاز المدينة ينفذ أعمال تطوير شاملة لمنطقة الحصري بالمدينة، وكذا عدة حملات للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والإشغالات والتعديات الموجودة بالمنطقة، وشملت أعمال التطوير تخصيص ساحات انتظار للسيارات، وإعادة تشكيل البردورات والأرصفة، وتعديل مداخل ومخارج مول الأمريكية، بما يتناسب مع حاجة المواطنين.
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غدا.. بدء تصحيح عينة عشوائية من التاريخ والفيزياء

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم، غدا الإثنين، بدء تصحيح العينة العشوائية لامتحاني مادتي الفيزياء والتاريخ، مشيرة إلى أن الكنترولات استلمت، اليوم الأحد، نماذج الإجابة للمادتين، استعدادا لتصحيحهما. من ناحية أخرى، نفى خالد عبد لحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، في تصريحات له، أمس السبت، صعوبة امتحان التاريخ للشعبة الأدبية، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تتلق أية شكاوى بخصوص صعوبة الامتحان، وأن الامتحان كان من الكتاب المدرسي، مؤكدا أنه لا تعديل في نموذج إجابة التاريخ أو في توزيعة درجات الأسئلة.
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التعليم: 8 حالات غش في امتحاني الفيزياء والتاريخ

أدى، اليوم السبت، 390 ألفا و203 من طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية "العلوم والرياضيات" الامتحان في مادة الفيزياء، كما أدى 261 ألفا و653 طالبا بالشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ، وذلك في 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها السادس سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، إذ اطمئنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.
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طلاب الثانوية العامة: امتحان الإحصاء سهل

أكد طلاب الثانوية العامة، اليوم الإثنين، عقب انتهاء امتحان الإحصاء بأن الأسئلة جاءت سهلة في متناول الطلاب المتوسط، مشيرين إلى أن المسائل التي تضمنها الامتحان سبق تدريبهم عليها، وأن سهولة امتحان الإحصاء عوضتهم عن صعوبة امتحان الاقتصاد، الذي اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبته بعض أجزائه ومن تركيز الأسئلة على آخر فصلين من المادة، موضحين أنه جاء في مستوى الطالب فوق المتوسط، وأن الأسئلة جاءت غير مباشرة تحتاج إلى وقت مضاعف للتفكير بها والإجابة عليها.
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صفحات الغش تتداول امتحان الإحصاء للثانوية العامة

تداولت صفحات الغش الإلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، امتحان الإحصاء، ونشرت صورا من أسئلة الامتحان بعد مرور نصف ساعة من بدء اللجان الامتحانية. ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جار تتبع الأسئلة المنشورة والتأكد من صحتها من عدمه، قائلا إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الصفحات التي تحرض الطلاب على الغش، مطالبا بعدم الانسياق وراء تلك الصفحات المغرضة التي تهدف تشتيت عقول الطلاب وإثارة البلبلة.
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