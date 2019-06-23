مستشار الفيزياء يحسم جدل إجابة سؤال قاعدة لنز

تحرير:أمينة محمود ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م

الثانوية العامة

قال الدكتور يسري ساويرس مستشار الفيزياء بوزارة التربية والتعليم، إن جميع أسئلة امتحان مادة الفيزياء، الذي عقد أمس السبت، جاءت من الكتاب المدرسي، ولم تخرج عن محتوى المقرر، موضحا أنه فيما يتعلق بالسؤال الخاص بقاعدة لنز الذي أثير حوله جدلا كبيرا فإن قاعدة لنز تشير إلى أن التيار المستحث يمر في الاتجاه الذي يعاكس التغير في الفيض المغناطيسي الذي أحدثه، وحيث أن الفيض المغناطيسي الناشئ عن التيار المستحث فى الحلقة المعدنية فى اتجاه مضاد للفيض المغناطيسي الناشئ عن التيار المار في السلك ويعمل على تقليله.

وأضاف ساويرس، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أنه بالتالي يكون التغير الذي سبب التيار المستحث هو الزيادة في الفيض المغناطيسي الذي يحدث نتيجة اقتراب الحلقة من السلك، مؤكدا أنه لا توجد احتمالات أخرى للإجابة.من ناحية أخرى، كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم، غدا الإثنين، بدء تصحيح