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رغم الأزمة| هواوي تبيع أكثر من 2 مليون ساعة WATCH GT

تحرير:أحمد البرماوي ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٢ م
ساعة هواوي
ساعة هواوي
أعلنت هواوي بيع أكثر من 2 مليون وحدة من ساعتها الذكية WATCH GT في العالم منذ إطلاقها في شهر أكتوبر الماضي، وهذا ما جعلها أكثر الساعات الذكية شعبية حول العالم. ووفقا للتقرير الذي أصدرته مؤسسة البيانات الدولية IDC المختصة بدراسة العلامات التجارية للهواتف الذكية وأدائها في الأسواق العالمية والمحلية عن أداء مُصنعي الأجهزة القابلة للارتداء في الربع الأول من عام 2019، حققت هواوي نموا بنسبة 282.2% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2019 مقارنة بالربع الأول من عام 2018، نظرا لشحنها إجمالي 5 ملايين وحدة، مما يضع هواوي ضمن الثلاثة الكبار.
تتضمن HUAWEI WATCH GT تكنولوجيا مبتكرة يتطلع إليها المستهلكون مثل: توفر تقنية مراقبة ضربات القلب HUAWEI TruSeen™ 3.0 قياسًا شخصيا أكثر كفاءة ودقة لمعدل ضربات القلب المتواصل عن طريق استخدام خوارزمية التعلم الذاتي ومستشعرات مبتكرة. تم ترشيح هذه التكنولوجيا لجائزة MWC 2019 لأفضل تكنولوجيا في الأجهزة
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هواوي ترفع دعوى قضائية ضد وزارة التجارة الأمريكية

رفعت عملاق التكنولوجيا الصيني للاتصالات هواوي، دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة بسبب مصادرة معدات اتصالات تابعة لها جرى إرسالها إلى الولايات المتحدة للاختبار، جاءت المصادرة من قبل مسؤولين أمريكيين كانوا يحققون فيما إذا كانت تلك المعدات تحتاج إلى ترخيص تصدير لمغادرة البلاد. قالت شركة هواوي، أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية في الصين، إنها تنتظر قرابة عامين لاتخاذ قرار من وزارة التجارة الأمريكية بشأن إمكانية إعادة المعدات إلى الصين. كانت الأجهزة موجودة في الولايات المتحدة للاختبار، وفقًا لدعوى الشركة.
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جوجل مابس تحذف الملايين من ملفات التعريف المزيفة

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق، عن وجود ملايين الشركات المزيفة على تطبيق جوجل مابس، لتهرول الشركة في الرد على تلك المزاعم وتسلط الضوء على المعايير التي تتبعها الخدمة لمحاربة هذه المشكلة، وأكدت الصحيفة ذاتها أن هناك ما يقرب من 11 مليون شركة وهمية، ومئات الآلاف من الشركات المزيفة الأخرى التي تظهر شهريا. أكدت جوجل، وفقا لموقع gadgets، أنها أزالت أكثر من 3 ملايين ملف تعريف تجاري مزيف من خرائط جوجل في عام 2018، مع سحب أكثر من 90% من تلك الملفات قبل أن يراها المستخدمون.
ليبرا

كيف تستخدم عملة فيسبوك الرقمية الجديدة؟

كشفت الشبكة الاجتماعية "فيسبوك"، الفترة الماضية، النقاب عن عملتها الرسمية المشفّرة الخاصة، وهي العملة السرية التي تعمل عليها منذ أكثر من عام، وتم دعمها عن طريق الاستثمار من شركات الدفع الكبرى؛ مثل Mastercard وVisa وPayPal، بالإضافة إلى عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك شركتا أوبر وسبوتيفاي. تعلق فيسبوك آمالا كبيرة على عملتها الرسمية، وتركز تلك الخدمة بشكل مباشر على تقديم خدمات مالية بسعر رخيص، ما يسهّل على 1.7 مليار شخص حول العالم، جميع التعاملات المادية، دون الحاجة إلى حسابات بنكية.
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