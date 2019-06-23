رغم الأزمة| هواوي تبيع أكثر من 2 مليون ساعة WATCH GT

تحرير:أحمد البرماوي ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٢ م

ساعة هواوي

أعلنت هواوي بيع أكثر من 2 مليون وحدة من ساعتها الذكية WATCH GT في العالم منذ إطلاقها في شهر أكتوبر الماضي، وهذا ما جعلها أكثر الساعات الذكية شعبية حول العالم. ووفقا للتقرير الذي أصدرته مؤسسة البيانات الدولية IDC المختصة بدراسة العلامات التجارية للهواتف الذكية وأدائها في الأسواق العالمية والمحلية عن أداء مُصنعي الأجهزة القابلة للارتداء في الربع الأول من عام 2019، حققت هواوي نموا بنسبة 282.2% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2019 مقارنة بالربع الأول من عام 2018، نظرا لشحنها إجمالي 5 ملايين وحدة، مما يضع هواوي ضمن الثلاثة الكبار.

تتضمن HUAWEI WATCH GT تكنولوجيا مبتكرة يتطلع إليها المستهلكون مثل: توفر تقنية مراقبة ضربات القلب HUAWEI TruSeen™ 3.0 قياسًا شخصيا أكثر كفاءة ودقة لمعدل ضربات القلب المتواصل عن طريق استخدام خوارزمية التعلم الذاتي ومستشعرات مبتكرة. تم ترشيح هذه التكنولوجيا لجائزة MWC 2019 لأفضل تكنولوجيا في الأجهزة

تتضمن HUAWEI WATCH GT تكنولوجيا مبتكرة يتطلع إليها المستهلكون مثل:



توفر تقنية مراقبة ضربات القلب HUAWEI TruSeen™ 3.0 قياسًا شخصيا أكثر كفاءة ودقة لمعدل ضربات القلب المتواصل عن طريق استخدام خوارزمية التعلم الذاتي ومستشعرات مبتكرة. تم ترشيح هذه التكنولوجيا لجائزة MWC 2019 لأفضل تكنولوجيا في الأجهزة القابلة للارتداء.



تحدد ميزة HUAWEI TruSleep 2.0 المشكلات الشائعة المتعلقة بالنوم وتوفر أكثر من 200 اقتراح احتمالي لمساعدتك في النوم بشكل أفضل.



تحتوي HUAWEI WATCH GT على أكثر من 10 أنماط رياضية تساعد المستهلكين على مراقبة وتتبع أنشطتهم الرياضية.



قدمت هواوي في شهر مارس لهذا العام نسختين جديدتين من HUAWEI WATCH GT وهما 46mm Active Edition و42mm Elegant Edition مما وفر للمستهلك أكثر من خيار للساعة الذكية.

