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صراع جوائز الدولة يحتدم.. حسن طلب يهاجم جابر عصفور

حسن طلب المرشح لجائزة النيل يقول: "إذا تم إعلان فوز جابر عصفور بالجائزة اليوم؛ فأنتم تعلمون ما يدور فى الكواليس من اتصالات وتربيطات يكون لها الدور الحاسم فى منح الجوائز"
تحرير:كريم محجوب ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٦ م
جابر عصفور
جابر عصفور
عُقد اليوم الأحد، المؤتمر الصحفي للإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية، والتفوق، والنيل، والتقديرية، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي، ونقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، ورئيس قطاع الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال، وجمع من الفنانين والكتاب. وفي أثناء المؤتمر قالت عبد الدايم إن هذا اليوم يوم نترقبه كل عام للتصويت على جوائز الدولة. كما قال عزمي إن هذا اليوم هو عرس ثقافي، حيث يتم الإعلان فيه عن أكبر وأعرق جائزة في مصر والوطن العربي.
وقبل هذا المؤتمر بنحو 6 ساعات بدأت ملامح الصراع بين المتنافسين على الجوائز تظهر، وأكد هذا ما كتبه المرشح لجائزة النيل للآداب الشاعر حسن طلب على حسابه بـ"فيسبوك"، يتحدث فيه عن أنه إذا حصل الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق ومنافسه في الجائزة عليها، فيؤكد هذا أنها تمت في الكواليس عن طريق "التربيطات
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هشام-عزمي-أمين-عام-المجلس-الأعلى-للثقافة

إعلان أسماء الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية والتفوق

أعلن المجلس الأعلى للثقافة عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية وجائزة الدولة للتفوق، وجاءت الأسماء كالتالي، في "جائزة الدولة التشجيعية" عن مجال "الفنون" فازت أسماء النواوي في فرع "التصوير"، ونجيب معين في فرع "النحت"، وتامر كرم في "الإخراج المسرحي" وفاز محمد عبدالحميد في فرع "المباني الثقافية ومحيطها العمراني" وفي مجال "الآداب" فاز عن الدراسة التطبيقية في السرد العربي علاء عبدالمنعم، وفاز بجائزة الشعر الفصيح عبدالرحمن مقلد، والشعر العامي كامل كمال.
أمل-دنقل

أمل دنقل.. شاعر الحرية الذي لا يعرف الابتسامة

شاعر القضية، شاعر الحرية، وشاعر الرفض، من قال لا في وجه من قالوا نعم، من اتخذ من يسار الأنظمة منصة له يخط منها بقلمه الحاد كملامح وجهه الصعيدية، أفكاره وفلسفته ومواقفه في لغة شاعرية قادرة على أن تزلزل أركان القضية التي يناقشها وتسقطها أرضًا. إنه الشاعر القدير أمل دنقل الذي تحل علينا اليوم ذكرى ميلاده الـ79، نصف تلك الأعوام تقريبًا قضاه "دنقل" في مدفنه بقرية القلعة بمحافظة قنا، بعد أن غيبه الموت عنا في عام 1983، بعد صراع مع المرض، أنهكه فيه أمل بشعره، وانتصر، فمات أمل بمرضه، وبقيت قصائده منارة للحالمين بالحرية، والباحثين عن القضية.
هشام-عزمي-أمين-عام-المجلس-الأعلى-للثقافة

الأعلى للثقافة يعلن غدا أسماء الفائزين بجوائز الدولة

يعقد المجلس الأعلى للثقافة، غدًا الأحد، برئاسة الدكتور هشام عزمي، الاجتماع السنوي لإعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية، والتفوق، والنيل، والتقديرية، وتنقسم كالآتي: "جوائز الدولة التشجيعية" وتبلغ قيمة كل جائزة 50 ألف جنيه لكل فرع من فروع «الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية». "جائزة الدولة للتفوق" وتشمل 3 فروع، وهي: «الفنون، والآداب، والعلوم الاجتماعية»، وتبلغ قيمة كل جائزة من الثلاث 100 ألف جنيه، وميدالية فضية، ولا يجوز تقسيمها أو منحها لشخص واحد في الفرع ذاته أكثر من مرة واحدة.
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هشام-عزمي-أمين-عام-المجلس-الأعلى-للثقافة

الأعلى للثقافة يعلن غدا أسماء الفائزين بجوائز الدولة

يعقد المجلس الأعلى للثقافة، غدًا الأحد، برئاسة الدكتور هشام عزمي، الاجتماع السنوي لإعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية، والتفوق، والنيل، والتقديرية، وتنقسم كالآتي: "جوائز الدولة التشجيعية" وتبلغ قيمة كل جائزة 50 ألف جنيه لكل فرع من فروع «الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية». "جائزة الدولة للتفوق" وتشمل 3 فروع، وهي: «الفنون، والآداب، والعلوم الاجتماعية»، وتبلغ قيمة كل جائزة من الثلاث 100 ألف جنيه، وميدالية فضية، ولا يجوز تقسيمها أو منحها لشخص واحد في الفرع ذاته أكثر من مرة واحدة.
مؤتمر-صحفي-المجلس-الأعلى-للثقافة-للإعلان (2)

بحضور وزيرة الثقافة.. عقد مؤتمر «بينالي القاهرة»

عقد مساء اليوم المؤتمر الصحفي الذي نظمته إدارة بينالي القاهرة الدولي، للإعلان تفاصيل الدورة الثالثة عشرة من الـ"بينالي"، الذي يعود بعد توقف دام 8 سنوات، وذلك بالمجلس الأعلى للثقافة. الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، شاركت في المؤتمر، وقالت في مستهل كلمتها، إن "بينالي القاهرة الدولي"، أصبح تجربة متميزة وذلك باعتباره فعالية مؤثرة تعمل على تلاقي الإبداعات من مختلف القارات، مؤكدة أن عودة البينالي للحياة بعنوان "نحو الشرق"، يحمل في طياته دعوة ضمنية لكل دول العالم لزيارة مصر والاستمتاع بفنونها وثقافتها ومشاهدة تاريخها وحضارتها.
الدكتور-مجدي-صابر-رئيس-دار-الأوبرا-المصرية

رئيس الأوبرا: نستضيف نجوم العالم ونراعي عدم التكرار

قال رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، خلال تصريحات له عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن الدار بها 14 فرقة ومركزا لتنمية المواهب، كما أنها تقدم فنون الباليه والموسيقى الكلاسيكية والغناء العربي والإنشاد الديني والصوفي، كما يتم تقديم الموسيقى المعاصرة وجميع أنواع الفنون الحركية والموسيقية، والدال على هذا أن المسرح الكبير لدار الأوبرا خلال الـ31 سنة الأخيرة شهد استضافة أشهر نجوم العالم في كل المجالات الفنية المختلفة، مثل فرقة البولشوي، والفرقة الملكية الإنجليزية، والكثير من النجوم، مثل علي الحجار وسميحة أيوب واللبنانية ماجدة الرومي، وغيرهم.
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