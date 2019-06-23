صراع جوائز الدولة يحتدم.. حسن طلب يهاجم جابر عصفور

حسن طلب المرشح لجائزة النيل يقول: "إذا تم إعلان فوز جابر عصفور بالجائزة اليوم؛ فأنتم تعلمون ما يدور فى الكواليس من اتصالات وتربيطات يكون لها الدور الحاسم فى منح الجوائز"
عُقد اليوم الأحد، المؤتمر الصحفي للإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية، والتفوق، والنيل، والتقديرية، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي، ونقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، ورئيس قطاع الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال، وجمع من الفنانين والكتاب.
وفي أثناء المؤتمر قالت عبد الدايم إن هذا اليوم يوم نترقبه كل عام للتصويت على جوائز الدولة. كما قال عزمي إن هذا اليوم هو عرس ثقافي، حيث يتم الإعلان فيه عن أكبر وأعرق جائزة في مصر والوطن العربي.
وقبل هذا المؤتمر بنحو 6 ساعات بدأت ملامح الصراع بين المتنافسين على الجوائز تظهر، وأكد هذا ما كتبه المرشح لجائزة النيل للآداب الشاعر حسن طلب على حسابه بـ"فيسبوك"، يتحدث فيه عن أنه إذا حصل الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق ومنافسه في الجائزة عليها، فيؤكد هذا أنها تمت في الكواليس عن طريق "التربيطات
وقبل هذا المؤتمر بنحو 6 ساعات بدأت ملامح الصراع بين المتنافسين على الجوائز تظهر، وأكد هذا ما كتبه المرشح لجائزة النيل للآداب الشاعر حسن طلب على حسابه بـ"فيسبوك"، يتحدث فيه عن أنه إذا حصل الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق ومنافسه في الجائزة عليها، فيؤكد هذا أنها تمت في الكواليس عن طريق "التربيطات والاتصالات".
وقال طلب: "وجدت نفسى على غير انتظار فى مواجهة جديدة مع الدكتور جابر عصفور؛ فقد رشحتنى وإياه لجنة الفحص لينال أحدنا جائزة النيل للآداب فى التصويت الذى سيتم إعلان نتائجه اليوم بحضور وزيرة الثقافة الفنانة إيناس عبد الدايم؛ ولعلنا لا نكون أجدر اسمين بين الأسماء الأخرى المحترمة التى لم يقع عليها اختيار اللجنة؛ ولكن هذا هو ما رأته اللجنة المحايدة التى نقدر نزاهتها".
تابع: "لن أستقبل غير ما أتوقع ويتوقع معى الجميع إذا ما تم إعلان فوز جابر عصفور بالجائزة اليوم؛ فأنتم تعلمون ما يدور فى الكواليس من اتصالات وتربيطات يكون لها الدور الحاسم فى منح الجوائز؛ وهو أمور يجيدها الدكتور جابر بمهارة لا تُبارى؛ فقد قاتل الرجل بشرف أو بدون؛ لكى يتم ترشيحه للجائزة من الجامعات الإقليمية وبعض الهيئات والجمعيات الثقافية؛ بعد أن رشحت جامعته أستاذا غيره! فتم له ما خطط له ورشحته خمس جهات؛ وإذا كان قد خاض هذه المعركة من أجل الترشيح الأولى؛ فلنتخيل ما الذى سيفعله فى مرحلة التصويت الأخير!".
واستكمل: "لقد فشل جابر عصفور فى الحصول على الجائزة الرفيعة ثلاث مرات من قبل؛ وفى إحداها لم يتم تصعيد اسمه للتصويت النهائي من قبل لجنة الفحص التى قدمت عليه من هو أجدر؛ ولا أظن أن الرجل الذى سقط فى مكتبه على الأرض حين أقالوه من الوزارة مارس 2015، سيحتمل هزيمة رابعة؛ ربما يموت إذا تلقاها لا سمح الله! وأظن أنه من الخير لنا جميعا، وليس له وحده، أن يفوز بالجائزة حتى لا يموت كمدا! وحتى نستريح كلنا من عطشه الذى لا يرتوى للمناصب والجوائز؛ وحتى يفخر بأنه الوحيد الذى جمع بين جائزة القذافى التى رفضها سائر الشرفاء، وجائزة النيل؛ بالإضافة إلى وسام زين العابدين بن على! وما عساه يجد!".
واختتم: "أنا جائزتى هى ما شرفتنى به لجنة الفحص التى اختارتنى؛ مع أصوات أصحاب الضمائر -وهم قلة كما نعلم- فى التصويت النهائى الذى سيتم بعد ساعات قلائل".
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والجدير بالذكر أن جوائز الدولة تنقسم كالآتي:
- "جائزة الدولة التشجيعية" وتبلغ قيمة كل جائزة 50 ألف جنيه لكل فرع من فروع «الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية».
- "جائزة الدولة للتفوق" في «الفنون، والآداب، والعلوم الاجتماعية»، وتبلغ قيمة كل جائزة من الثلاث 100 ألف جنيه، وميدالية فضية.
- "جائزة الدولة التقديرية" وهي مقسمة إلى 10 جوائز، بين فروع الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وتبلغ قيمتها 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية.
- "جائزة النيل" التي شهدت هذا العام عدة تعديلات، فللمرة الأولى ستمنح لمبدع عربي، وذلك بعد إقرار البرلمان التعديلات التي أجريت على قانون منح جوائز الدولة، مؤخرًا، وبها رفعت قيمتها المالية وتم تغيير المسمى الخاص بها فأصبحت "جائزة النيل للمبدعين المصريين"، وهي مقسمة لثلاث جوائز، كل واحدة بقيمة 500 ألف جنيه، في مجالات "الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية"، وأخرى تحمل اسم "جائزة النيل للمبدعين العرب" وهي جائزة واحدة، بنفس القيمة المادية وتمنح في نفس المجالات، بالإضافة إلى ميدالية ذهبية، في الجائزتين.