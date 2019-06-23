صراع جوائز الدولة يحتدم.. حسن طلب يهاجم جابر عصفور

حسن طلب المرشح لجائزة النيل يقول: "إذا تم إعلان فوز جابر عصفور بالجائزة اليوم؛ فأنتم تعلمون ما يدور فى الكواليس من اتصالات وتربيطات يكون لها الدور الحاسم فى منح الجوائز"

تحرير:كريم محجوب ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٦ م

جابر عصفور

عُقد اليوم الأحد، المؤتمر الصحفي للإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية، والتفوق، والنيل، والتقديرية، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي، ونقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، ورئيس قطاع الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال، وجمع من الفنانين والكتاب. وفي أثناء المؤتمر قالت عبد الدايم إن هذا اليوم يوم نترقبه كل عام للتصويت على جوائز الدولة. كما قال عزمي إن هذا اليوم هو عرس ثقافي، حيث يتم الإعلان فيه عن أكبر وأعرق جائزة في مصر والوطن العربي.

وقبل هذا المؤتمر بنحو 6 ساعات بدأت ملامح الصراع بين المتنافسين على الجوائز تظهر، وأكد هذا ما كتبه المرشح لجائزة النيل للآداب الشاعر حسن طلب على حسابه بـ"فيسبوك"، يتحدث فيه عن أنه إذا حصل الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق ومنافسه في الجائزة عليها، فيؤكد هذا أنها تمت في الكواليس عن طريق "التربيطات