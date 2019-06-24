كأس الأمم الإفريقية يؤثر على الفن.. تأجيل 5 ألبومات

تسببت مباريات كأس الأمم الإفريقية، التي انطلقت فعاليات يوم الجمعة الماضية، في تأجيل ألبومات صيف 2019، حيث فضل عدد من الفنانين طرح ألبوماتهم بعد انتهاء المباريات

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

مصطفى قمر

خلال الساعات الماضية طرحت شركة «مزيكا وعالم الفن» ألبوم «قصة حب» للمطرب اللبناني رامي عياش، والذى يضم 10 أغانٍ، هي: «قصة حب، وصفولى عيونك، حابيب، بعقلين، بالأفراح، أم الدنيا، ساعة الغروب، لو أحلامي، عمر جديد وياسكاكر السكر».. وربما هذا يجعلنا نتساءل عن ألبومات المطربين المصريين، ولماذا لم تطرح بعد؟ خاصة أن الصيف يعد موسما غنائيا، إذ ينتظر الجمهور موعد طرح ألبومات نجومهم المفضلين، ولكن بسبب انطلاق كأس الأمم الإفريقية «كان 2019» فضل بعض النجوم تأجيل طرح ألبوماتهم إلى ما بعد انتهاء المباريات، حتى يأخذ كل ألبوم حقه فى الاستماع ولا يضيع مجهودهم.

1- ألبوم محمد فؤاد ومنذ العام الماضى ينتظر الجمهور عودة الفنان محمد فؤاد إلى الساحة الغنائية مرة أخرى بعد فترة غيابه التي استمرت 8 سنوات منذ ألبوم «بين إيديك»، ولكنه فى نهاية العام الماضي، تم الإعلان بشكل رسمي عن تأجيل طرح الألبوم للعام المقبل بسبب الحاجة للمزيد من الوقت لتسويق الألبوم بشكل