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كأس الأمم الإفريقية يؤثر على الفن.. تأجيل 5 ألبومات

تسببت مباريات كأس الأمم الإفريقية، التي انطلقت فعاليات يوم الجمعة الماضية، في تأجيل ألبومات صيف 2019، حيث فضل عدد من الفنانين طرح ألبوماتهم بعد انتهاء المباريات
تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
مصطفى قمر
مصطفى قمر
خلال الساعات الماضية طرحت شركة «مزيكا وعالم الفن» ألبوم «قصة حب» للمطرب اللبناني رامي عياش، والذى يضم 10 أغانٍ، هي: «قصة حب، وصفولى عيونك، حابيب، بعقلين، بالأفراح، أم الدنيا، ساعة الغروب، لو أحلامي، عمر جديد وياسكاكر السكر».. وربما هذا يجعلنا نتساءل عن ألبومات المطربين المصريين، ولماذا لم تطرح بعد؟ خاصة أن الصيف يعد موسما غنائيا، إذ ينتظر الجمهور موعد طرح ألبومات نجومهم المفضلين، ولكن بسبب انطلاق كأس الأمم الإفريقية «كان 2019» فضل بعض النجوم تأجيل طرح ألبوماتهم إلى ما بعد انتهاء المباريات، حتى يأخذ كل ألبوم حقه فى الاستماع ولا يضيع مجهودهم.
1- ألبوم محمد فؤاد ومنذ العام الماضى ينتظر الجمهور عودة الفنان محمد فؤاد إلى الساحة الغنائية مرة أخرى بعد فترة غيابه التي استمرت 8 سنوات منذ ألبوم «بين إيديك»، ولكنه فى نهاية العام الماضي، تم الإعلان بشكل رسمي عن تأجيل طرح الألبوم للعام المقبل بسبب الحاجة للمزيد من الوقت لتسويق الألبوم بشكل
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محمود-العسيلى

محمود العسيلي ردا على منتقديه: أمي شعرها أكرت

بعد الهجوم عليه واتهامه بالتنمر، عقب سخريته من هيئة الفنانة ميريام فارس بعد التصريح الذي نُسب لها عن مصر واعتذرت عنه؛ قرر الفنان محمود العسيلي الرد على منتقديه، وكتب العسيلي في تغريدة له عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "إلى كل البني آدمين اللي شعركوا كيرلي أو أكرت أحب أقولكوا إن أمي شعرها أكرت، وأنا كنت أكرت قبل ما أبقى أقرع، وباعتذر لو سببت أي حساسية.. الموضوع مالوش أي دعوة بشعركوا التحفة الجميل اللي ربنا خلقه كدة.. أنا أقصد واحدة بس خانفة وكارتة استهزأت بمصر فقلت أردحلها شوية بالبلدي، الحمد لله العنصرية عمرها ما كانت من صفاتي، وأنا آسف".
ميريام-فارس

مجدي الهواري لميريام: أيتها الفاشلة عذرك غير مقبول

نشر المخرج مجدي الهواري، على صفحته بموقع «انستجرام»، البيان الصادر عن الفنانة ميريام فارس، تتقدم فيه بالاعتذار إلى مصر وشعبها، مؤكدا عدم تقبله الاعتذار الصادر عنها، حيث قال: «مش مقبول، اعتذارك غير مقبول! مش علشان غلطتي لا! علشان من أنتي!! أنتي خايبة! أنت تبحثين عن عذر والعذر أقبح من عدم الطلب عليكي بس للأسف مش فاهمة إن المصريين (الفنانين) فاهمين الحركات دي وهما كمان اللي بدعوها! فأحسن العبي بعيد يا شاطرة! إحنا مش قد أجرك! طب شوفي سبب تاني، إحنا لو عايزينك في شغل حالا أقسم بالله هتيجي ماشية على رجلك عشان تشتغلي في مصر».
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أنغام: تركي آل الشيخ شاعر حقيقي ولا نجامله (فيديو)

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو من حفل الفنانة أنغام بجدة ليلة أمس الأحد، تعرب فيه عن سعادتها بالتواجد بالمملكة العربية السعودية للمرة الخامسة، وتقول: "في جدة ولخامس مرة في المملكة العربية السعودية، ما شاء الله، وخمسة في عين الحسود، وأكيد أنا باعتبر نفسي محظوظة، شرف كبير ليا إني أكون من أوائل الفنانين والفنانات اللي غنوا في المملكة بعد النقلة الكبيرة اللي حصلت والتطور الفني والثقافي الكبير والمشوار اللي بدأتوه وهتكملوه بنجاح وشجاعة لقدام لأنكم شعب واعي ومثقف ومحترم".
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غريب في بيتي.. أشهر 5 أفلام جمعت جمهور الكرة والفن

هناك ترابط بين الفن وكرة القدم، فعشقهما يوحد الشعوب، وهناك الكثيرون من الفنانين الذين قدموا شخصية لاعب الكرة، وبعضهم نال شهرة واسعة بسبب هذا الدور الذي كان بمنزلة بوابة عبور إلى قلوب جمهور الرياضة والفن معًا، وبمناسبة كأس إفريقيا، مع انطلاق فعاليات بطولة الأمم الإفريقية «كان 2019»، دعونا نسترجع أبرز الأعمال السينمائية التي اقتحمت حياة لاعب كرة القدم، وقدمت صورة مختصرة عن لاعبي الكرة، ولسنا هنا بصدد الاتفاق أو الاختلاف مع الصورة التي قدمها الفن للاعب كرة القدم، ولكن نذكر القراء بالأفلام والنجوم الذين جسدوا الشخصية.
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شاهد..محمد رمضان يطرح «أفريقيا» احتفالا بـ«كان 2019»

أعلن الفنان محمد رمضان، اليوم السبت، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، طرحه أغنية "أفريقيا"، على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب. وكتب "رمضان": "الساعة السادسة بتوقيت مصر (لايف) أغنية أفريقيا كاملة، على قناتي الرسمية على يوتيوب، أهلا بكل إخواتنا في أم الدنيا مصر.. ثقة في الله نجاح". ويأتي ذلك بعد يوم واحد من انطلاق مباريات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، وقد انتهت المباراة الافتتاحية التي جمعت بين المنتخب الوطني ونظيره الزيمبابوي، بفوز الفراعنة.
محمد-صلاح

وفاء عامر لـ«محمد صلاح»: ماتخفش على نفسك والعب

وجهت الفنانة وفاء عامر، رسالة للنجم الدولى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، من خلال برنامج «عرب وود» المذاع على قناة «روتانا»، بعد مباراة المنتخب المصري أمام زيمبابوي، والتي حسمها اللاعب محمود تريزيجيه لصالح المنتخب الوطني، وحثته خلال رسالتها على اللعب ورفع اسم مصر عاليا، إذ قالت: «ماتخفش على نفسك والعب، الكرة لازم تلاقى حد بيزقك وحد بيجرى وراك، إحنا بنحبك، واسم مصر متعلق فى رقبتك، سواء هنا أو بره»، وكانت وفاء عامر قد حرصت على دعم وتشجيع المنتخب قبل ساعات من انطلاق المباراة أمس الجمعة، من خلال فيديو نشرته على «إنستجرام».
محمد-فؤاد

عودة نجوم الطرب في صيف 2019.. محمد فؤاد سجل 60 أغنية

يستعد عدد كبير من النجوم فى مصر والوطن العربي لطرح ألبوماتهم خلال موسم الصيف لعام 2019، ودائما ما يحظى هذا الموسم بالنصيب الأكبر من الإنتاج الغنائي؛ إذ ينتظره الملايين للاستمتاع بأغاني نجومهم المفضلين، بعد انتهاء السنة الدراسية وضغوطات الامتحانات، ولذا يحرص عدد كبير من المطربين وفرق الأندرجراوند على الانتهاء من ألبوماتهم قبل انطلاق الموعد الرسمي لإجازة نهاية العام،؛ ما يشعل المنافسة، على عكس موسم الشتاء الذي لا يحظى بنفس الإقبال.. وخلال الأيام الماضية ظهرت ملامح موسم الصيف الغنائي بعد كشف النجوم عن موعد طرح ألبوماتهم.
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