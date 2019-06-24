كأس الأمم الإفريقية يؤثر على الفن.. تأجيل 5 ألبومات
تسببت مباريات كأس الأمم الإفريقية، التي انطلقت فعاليات يوم الجمعة الماضية، في تأجيل ألبومات صيف 2019، حيث فضل عدد من الفنانين طرح ألبوماتهم بعد انتهاء المباريات
تحرير:ريهام عبد الوهاب٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
مصطفى قمر
خلال الساعات الماضية طرحت شركة «مزيكا وعالم الفن» ألبوم «قصة حب» للمطرب اللبناني رامي عياش، والذى يضم 10 أغانٍ، هي: «قصة حب، وصفولى عيونك، حابيب، بعقلين، بالأفراح، أم الدنيا، ساعة الغروب، لو أحلامي، عمر جديد وياسكاكر السكر».. وربما هذا يجعلنا نتساءل عن ألبومات المطربين المصريين، ولماذا لم تطرح بعد؟ خاصة أن الصيف يعد موسما غنائيا، إذ ينتظر الجمهور موعد طرح ألبومات نجومهم المفضلين، ولكن بسبب انطلاق كأس الأمم الإفريقية «كان 2019» فضل بعض النجوم تأجيل طرح ألبوماتهم إلى ما بعد انتهاء المباريات، حتى يأخذ كل ألبوم حقه فى الاستماع ولا يضيع مجهودهم.
1- ألبوم محمد فؤاد
ومنذ العام الماضى ينتظر الجمهور عودة الفنان محمد فؤاد إلى الساحة الغنائية مرة أخرى بعد فترة غيابه التي استمرت 8 سنوات منذ ألبوم «بين إيديك»، ولكنه فى نهاية العام الماضي، تم الإعلان بشكل رسمي عن تأجيل طرح الألبوم للعام المقبل بسبب الحاجة للمزيد من الوقت لتسويق الألبوم بشكل
1- ألبوم محمد فؤاد
ومنذ العام الماضى ينتظر الجمهور عودة الفنان محمد فؤاد إلى الساحة الغنائية مرة أخرى بعد فترة غيابه التي استمرت 8 سنوات منذ ألبوم «بين إيديك»، ولكنه فى نهاية العام الماضي، تم الإعلان بشكل رسمي عن تأجيل طرح الألبوم للعام المقبل بسبب الحاجة للمزيد من الوقت لتسويق الألبوم بشكل يليق بمشوار محمد فؤاد.
وكان من المفترض أن يتم طرح خلال ألبوم «سلام» خلال الفترة الماضية، ولكن تم تأجيله إلى ما بعد انتهاء مباريات الأمم الإفريقية، وكشف «فؤاد» فى تصريحات صحفية، أنه يحضر هذا الألبوم منذ نحو 5 سنوات، وأنه سجل ما يقرب من 60 أغنية، لكنه اختار منها 12 فقط، وربما يصادفه الحظ ويحقق الألبوم نجاح كبيرا ويرحب الجمهور بعودته إلى الساحة من جديد.
حال نفسه ينطبق على الفنان مصطفى قمر، الذي ابتعد عن الساحة الغنائية منذ 5 سنوات، ووفقًا لتصريح له بأنه كان بحاجة إلى بعض الوقت ليعيد النظر فيما قدمه خلال الفترة الماضية ويقيم مشواره ومن ثم يعد لعودته، وكان من المفترض أن يطرح ألبومه الجديد مع عيد الفطر، لكنه فضل تأجيل طرحه إلى ما بعد مباريات الأمم الإفريقية، ولكنه أراد أن يعوض هذا الغياب بإعداد (ديو غنائي) يجمعه بالفنان مصطفى حجاج، تم تسجيله داخل استوديو هانى محروس، سيطرح خلال الأيام المقبلة.
يضم الألبوم 8 أغان يتعاون خلالها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم: أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، حميد الشاعري، وليد سعد وأسامة مصطفى. وكان من المنتظر طرحه خلال الأيام المقبلة، إلا أنه تأجل لما بعد كأس الأمم الإفريقية.
ورغم انتهاء الفنان هشام عباس، من ألبومه الجديد بشكل كبير؛ منذ عدة شهور، وكان من المنتظر أن يتم طرحه بداية صيف 2019؛ إلا أنه تقرر تأجيله أيضا لما بعد «كان 2019»، الألبوم يضم: (16 أغنية) من بينها: «اهربي»، «الفترة اللى فاتت» و«حاجات مبتفهمشي» الثلاثة من كلمات شادي أنور، وألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع، وأغنية «عامل ضجة» كلمات أسامة محرز، وألحان محمد النادي.
وكان آخر ألبوم طرحه هشام عباس «ماتبطليش» عام 2009، ومن بعدها اتجه إلى الأغانى السينجل وفيديو كليبات.
وكان من المفترض أن يطرح الفنان هيثم شاكر، ألبومه الجديد خلال موسم شم النسيم، ولكن تم تأجيله مع بداية موسم الصيف، ليتم تأجيله مرة أخرى إلى ما بعد مباريات كأس الأمم الإفريقية، ويضم الألبوم الجديد (12 أغنية)، من بينها: «ماتوصونيش، لحقتيني، يا حبيبة، إحنا افترقنا، مش مهم أنا، بحبك لنفسى، بابى مفتوح، جاب الكلام بعضه، راحتي وياك، ماتغيبوش، مهما بعدنا، راحوا».
ويتعاون هيثم شاكر خلال الألبوم مع عدد من الملحنين والشعراء الكبار، من بينهم؛ نادر عبدالله، أمير طعيمة، محمد رفاعى، محمد يحيى، عمرو مصطفى، شادي حسن، بهاء الدين محمد.
وينضم إلى القائمة الفنان مصطفى حجاج، الذى شهدت الأيام الماضية وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد الذى يضم (13 أغنية)، كشف عن أغنية واحدة منها وهي «صدمة ونهاية» ألحان محمد محمدي، وتوزيع أحمد أمين، ومن المنتظر أن يتم طرح الألبوم أيضا بعد مباريات كأس الأمم الإفريقية.
واشتهر مصطفى حجاح بأغنية «يا بتاع النعناع» التي طرحها قبل 3 سنوات، ووصلت نسبة مشاهدتها على موقع «يوتيوب» إلى 200 مليون.