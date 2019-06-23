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تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمبيعات مصرية

تحرير:أمل نبيل ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٠ م
البورصة
البورصة
تراجعت مؤشرات البورصة في مستهل التعاملات الصباحية لجلسة يوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 250 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 750.50 مليار جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 14017.34 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 602.15وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1535.7 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 2.40 مليار جنيه من خلال التداول على 65.72 مليون سهم.
وبنهاية التعاملات تم التداول على 161 سهما، ارتفع منها 42 سهما، وانخفض 66 سهما، بينما استقرت أسعار 53 سهما دون تغيير. ومالت تعاملات المصريين نحو البيع المكثف بصافي بيع 2.11 مليار جنيه، بينما اتجه العرب والأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 14.04 مليون جنيه و2.10 مليار جنيه. اقرأ أيضا: مبيعات مصرية وعربية
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البورصة

منها التسعير..3 عوامل تسهم في نجاح اكتتابات البورصة

تعتزم الحكومة المضي قدما في برنامج الطروحات الحكومية في موعدها المقرر خلال سبتمبر المقبل، بغض النظر عن الأوضاع الحالية للسوق، حسب تصريحات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وستركز المرحلة الثانية في معظمها على الطروحات الأولية لشركات غير مدرجة في البورصة. كانت الحكومة قد أطلقت في مارس الماضي المرحلة الأولى من برنامج الطروحات العامة بطرح حصة إضافية قدرها 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان. وشمل برنامج الطروحات في البداية 23 شركة سواء من خلال طرح شركات جديدة أو زيادة حصص شركات مدرجة بالفعل.
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تطبق في يوليو| احسب مرتبك بعد إضافة العلاوات الجديدة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس، السبت، مبدئيًا على التقرير النهائي لمشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين، وأعلن الدكتور على عبد العال، إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، حيث إنه لم يسبق عرضه على مجلس الدولة. ويقضي القانون الجديد بوضع حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، فى مجموعه، على أن يتم تطبيق منح هذه العلاوات بداية من راتب شهر يوليو المقبل.
الارز (3)

الأرز يتراجع فى الأسواق اليوم ومتوسط سعر الكيلو 9.5

شهدت أسعار الأرز فى الأسواق اليوم تراجعًا ملحوظًا، متأثرةً بتراجع سعر الشعير وانخفاض الطن بنسبة تراوحت بين 20 و25%، وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت خلال الأشهر الماضية عن طرح أكثر من مناقصة لاستيراد الأرز من الخارج ووضعت عددا من الضوابط للاستيراد، وكان على رأسها ملاءمة الأرز للذوق المصرى وكان للصين الغلبة فى مناقصتين، حيث كانت الأقرب، من حيث الذوق، وكذلك السعر من بين الدول التى تقدمت بأوراقها، والتى تجاوز عددُ شركاتِها الـ 25 شركة.
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بعد غلق باب التظلمات| تعرف على فئات الحذف من التموين

انتهت المرحلة الثالثة من تنقية البطاقات التموينية المستهدفة غير المستحقين للدعم التمويني، والتى بدأت منذ ما يقرب من 6 أشهر متتالية، وتم غلق باب التظلم الذى تم فتحه أمام المواطنين على مدار ما يقرب من 105 أيام. واستهدفت مرحلة التظلم مَن لهم الأحقية في صرف السلع التموينية والأكثر احتياجا أو من تم حذفهم من بطاقات التموين وفقًا لبيانات غير صحيحة، وتم إنذار المواطنين قبل حذفهم وسُمح لهم بالتظلم ليتم قبوله أو رفضه خلال الفترة الماضية، وقد انتهت فترة التظلم فعليا لتبدأ مرحلة الحذف مع أول يوليو المقبل.
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بورصة

مبيعات مصرية وعربية تكبد البورصة 3 مليارات جنيه

واصلت مؤشرات البورصة تراجعها خلال تعاملات جلسة يوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 3.18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.25 مليار جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 14043.42 نقطة ، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.25% ليصل لمستوى 602.35وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.32 % ليغلق عند مستوى 1536.89 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 880.45 مليار جنيه من خلال التداول على 132.75 مليون سهم.
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البورصة تخسر 3.3 مليار جنيه في ختام التعاملات

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 757.03 مليار جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 14202.86 نقطة ، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.29% ليصل لمستوى 604.25نقطة وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1544.13 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 1.41 مليار جنيه من خلال التداول على 96.04مليون سهم.
البورصة-المصرية

تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأسبوع

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على تباين في الأداء وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 100 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 759.79 مليار جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 14180.53 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14% ليصل لمستوى 605.57 نقطة وهبط مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1546.83 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 915.97 مليار جنيه من خلال التداول على 109.13 مليون سهم.
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البورصة تربح 10 مليارات جنيه بمشتريات العرب والأجانب

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على صعود جماعي وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 10.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 761.18 مليار جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 14148.88 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 604.75 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 1544.53 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 1.4 مليار جنيه من خلال التداول على 176.60 مليون سهم.
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