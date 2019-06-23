تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمبيعات مصرية

تحرير:أمل نبيل ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٠ م

البورصة

تراجعت مؤشرات البورصة في مستهل التعاملات الصباحية لجلسة يوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 250 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 750.50 مليار جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 14017.34 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 602.15وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1535.7 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 2.40 مليار جنيه من خلال التداول على 65.72 مليون سهم.

وبنهاية التعاملات تم التداول على 161 سهما، ارتفع منها 42 سهما، وانخفض 66 سهما، بينما استقرت أسعار 53 سهما دون تغيير. ومالت تعاملات المصريين نحو البيع المكثف بصافي بيع 2.11 مليار جنيه، بينما اتجه العرب والأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 14.04 مليون جنيه و2.10 مليار جنيه. اقرأ أيضا: مبيعات مصرية وعربية