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رغم إمكانياتها.. هذه السيارات لم تعد موجودة بالأسواق

لم تشفع الإمكانيات العالية والقدرات الفنية الكبيرة التي تتمتع بها تلك السيارات الرياضية للبقاء ضمن الموديلات الموجودة في الأسواق العالمية حتى الآن
تحرير:محمود نبيل ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
دودج ماجنم
دودج ماجنم
تراهن دومًا الشركات المصنعة للسيارات الرياضية في الأسواق العالمية، على العديد من الإمكانيات الفنية التي تخدم الأداء القوي الذي يجب أن تتمتع به تلك السيارات على مستوى الأسواق العالمية، إلا أن تلك القدرات قد لا تسهم في إبقائها للأبد. وعلى الرغم من الإمكانيات الفنية التي تتمتع بها السيارات الرياضية بشكل رئيسي، فإن بعض الموديلات قد لا تستمر في الأسواق العالمية لفترات طويلة، وهو الأمر الذي قد لا يتقبله الجمهور، الذي يطالب في بعض الأحيان بإحياء تلك السيارات التي تم إيقاف تصنيعها.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز البريطانية المتخصصة في السيارات، مجموعة من الموديلات الرياضية التي أوقفت إنتاجها ويتمنى الجمهور أن تعود مجددًا للأسواق العالمية. هوندا S2000 تعد من أهم محاولات الشركة اليابانية العملاقة في تصنيع موديلات رياضية تليق بسمعتها على مستوى الأسواق العالمية، وهي تعد من أهم
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