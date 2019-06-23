رغم إمكانياتها.. هذه السيارات لم تعد موجودة بالأسواق

لم تشفع الإمكانيات العالية والقدرات الفنية الكبيرة التي تتمتع بها تلك السيارات الرياضية للبقاء ضمن الموديلات الموجودة في الأسواق العالمية حتى الآن
تراهن دومًا الشركات المصنعة للسيارات الرياضية في الأسواق العالمية، على العديد من الإمكانيات الفنية التي تخدم الأداء القوي الذي يجب أن تتمتع به تلك السيارات على مستوى الأسواق العالمية، إلا أن تلك القدرات قد لا تسهم في إبقائها للأبد.
وعلى الرغم من الإمكانيات الفنية التي تتمتع بها السيارات الرياضية بشكل رئيسي، فإن بعض الموديلات قد لا تستمر في الأسواق العالمية لفترات طويلة، وهو الأمر الذي قد لا يتقبله الجمهور، الذي يطالب في بعض الأحيان بإحياء تلك السيارات التي تم إيقاف تصنيعها.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز البريطانية المتخصصة في السيارات، مجموعة من الموديلات الرياضية التي أوقفت إنتاجها ويتمنى الجمهور أن تعود مجددًا للأسواق العالمية.
هوندا S2000
تعد من أهم محاولات الشركة اليابانية العملاقة في تصنيع موديلات رياضية تليق بسمعتها على مستوى الأسواق العالمية، وهي تعد من أهم
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز البريطانية المتخصصة في السيارات، مجموعة من الموديلات الرياضية التي أوقفت إنتاجها ويتمنى الجمهور أن تعود مجددًا للأسواق العالمية.
هوندا S2000
تعد من أهم محاولات الشركة اليابانية العملاقة في تصنيع موديلات رياضية تليق بسمعتها على مستوى الأسواق العالمية، وهي تعد من أهم السيارات الرياضية التي ظهرت في بداية القرن الجديد، خاصة أنها جمعت بين العديد من الإمكانيات التي قامت على أساسها سيارة هوندا سيفيك SI بالأسواق العالمية، لذلك فإنها تعد من أهم السيارات التي يتمنى الجمهور الذي عاصرها في بداية الألفية الجديدة عودتها للأسواق العالمية مجددًا في الوقت الحالي بإمكانيات تتناسب مع العصر الحديث.
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مازدا سبيد 3
على الرغم من كونها لم تبقَ في الأسواق العالمية لأكثر من 6 سنوات، حيث كان إنتاجها في الفترة من 2007 حتى 2013، إلا أنها تركت انطباعًا جيدًا على مستوى القدرات الفنية والإمكانيات االخاصة بالشكل الخارجي العصري، والذي يتناسب مع كونها إحدى أهم السيارات الرياضية، وهو الأمر الذي يراه الجمهور قد يكون نواة لإمكانية البدء في تطوير هذا الموديل ليصبح مناسبًا للأسواق العالمية في الوقت الحالي بشكل رئيسي.
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دودج ماجنم
قد تعد من أهم السيارات الرياضية التي ظهرت في الأسواق العالمية على مدى تاريخ تلك الصناعة، إلا أنها لم تستمر للعديد من الأسباب التي تتعلق بالشركة الأمريكية نفسها، والتي فضلت الاعتماد على موديلات جديدة أكثر قوة وحداثة خلال تلك الفترة، غير أن ذلك قد لا يمنع من عودة السيارة التي يُشهد لها بالكفاءة الفنية والقدرات الكبيرة على مستوى المحرك والإمكانيات الكبيرة كواحدة من الموديلات الرياضية الفاخرة في الأساس.
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دودج فايبر
تراهن الشركة الأمريكية بشكل رئيسي على قدرات فنية عالية في السيارات التي تنتجها بالأسواق العالمية، وكانت بطبيعة الحال دودج فايبر من أهم الموديلات التي راعت القدرات الفنية والشكلية التي اجتذبت فئات كبيرة من الجماهير في العالم، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لبقائها في الأسواق، حيث اتخذت الشركة الأمريكية قرارًا بإيقاف إنتاجها، غير أن ذلك لا يزال غير مقنع للجماهير التي ترى إمكانية عودة السيارة القوية مجددًا إلى الأسواق العالمية.
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أكورا إنتجرا
لم تمكث في الأسواق أكثر من 4 سنوات، حيث أنتجتها الشركة المتخصصة في السيارات الفاخرة عام 1997 وانتهى تواجدها عام 2001، لتترك أثرًا كبيرًا في نفس الجمهور، والذي لا يزال يرى أنها من الموديلات التي يمكن عودتها في الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقياسًا بالعصر الذي أصدرت فيه السيارة، تظل واحدة من أهم الموديلات الرياضية بالأسواق العالمية بشكل رئيسي خلال السنوات الثلاثين الأخيرة.