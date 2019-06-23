تيسلا تسيطر.. سيارات كهربائية بإمكانيات فاخرة

تجمع هذه السيارات بين القدرات الفنية لمحركات الموديلات الكهربائية، والعديد من الإمكانيات الفاخرة التي تراعيها تلك الشركات المتخصصة في هذا النوع من السيارات

تحرير:محمود نبيل ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

تيسلا

يظن البعض أن الإمكانيات الفنية العالية، وبالأخص التي تتمتع بها السيارات الكهربائية، قد تتعارض مع إمكانية امتلاك تقنيات فاخرة ضخمة في تلك الموديلات، إلا أن بعض السيارات استطاعت الجمع بين العديد من المميزات الفنية والتكنولوجية بشكل رئيسي. وتراهن العديد من الشركات المصنعة للسيارات، وبالأخص تلك التي تمتلك تاريخًا في إنتاج الموديلات الفاخرة، على وضع القدرات التكنولوجية المتطورة بجانب التطور الفني الذي تحظى به السيارات الكهربائية، والتي باتت مطلوبة بقوة في العديد من الأسواق العالمية.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بشؤون السيارات في العالم، مجموعة من الموديلات الكهربائية، والتقنيات الفاخرة في الأسواق العالمية. BMW i8 تتمتع BMW i8 بمظهر عصري حاد بأبواب تشبه إلى حد كبير الفراشة، وتعد خطوط الجسم الخارجية مجرد لمحة عن التفاصيل الداخلية، ولا شك أن المظهر الفخم كل ما تستند