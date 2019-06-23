تيسلا تسيطر.. سيارات كهربائية بإمكانيات فاخرة

تجمع هذه السيارات بين القدرات الفنية لمحركات الموديلات الكهربائية، والعديد من الإمكانيات الفاخرة التي تراعيها تلك الشركات المتخصصة في هذا النوع من السيارات
يظن البعض أن الإمكانيات الفنية العالية، وبالأخص التي تتمتع بها السيارات الكهربائية، قد تتعارض مع إمكانية امتلاك تقنيات فاخرة ضخمة في تلك الموديلات، إلا أن بعض السيارات استطاعت الجمع بين العديد من المميزات الفنية والتكنولوجية بشكل رئيسي.
وتراهن العديد من الشركات المصنعة للسيارات، وبالأخص تلك التي تمتلك تاريخًا في إنتاج الموديلات الفاخرة، على وضع القدرات التكنولوجية المتطورة بجانب التطور الفني الذي تحظى به السيارات الكهربائية، والتي باتت مطلوبة بقوة في العديد من الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بشؤون السيارات في العالم، مجموعة من الموديلات الكهربائية، والتقنيات الفاخرة في الأسواق العالمية.
BMW i8
تتمتع BMW i8 بمظهر عصري حاد بأبواب تشبه إلى حد كبير الفراشة، وتعد خطوط الجسم الخارجية مجرد لمحة عن التفاصيل الداخلية، ولا شك أن المظهر الفخم كل ما تستند
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بشؤون السيارات في العالم، مجموعة من الموديلات الكهربائية، والتقنيات الفاخرة في الأسواق العالمية.
BMW i8
تتمتع BMW i8 بمظهر عصري حاد بأبواب تشبه إلى حد كبير الفراشة، وتعد خطوط الجسم الخارجية مجرد لمحة عن التفاصيل الداخلية، ولا شك أن المظهر الفخم كل ما تستند إليه السيارة الألمانية، حيث تتمتع بإمكانيات كبيرة كونها في الأصل سيارة فاخرة، وذلك بالإضافة إلى ما تجمعه السيارة من قدرات كبيرة على المستوى الفني، كونها واحدة من أهم الموديلات الكهربائية في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية.
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بورش كايان
تعد بورش كايان مناسبة لاستخدام أي عائلة تحب الأناقة والرفاهية في السفر بالرحلات الطويلة، وهي ليست فقط سيارة للركوب، بل هي مزيج مثالي من الأناقة والقوة والحجم، كما أن موديلها الهجين الكهربائي، يتمتع بشكل فعلي بالعديد من الإمكانيات الفنية الكبيرة، وهي أيضًا من بين السيارات التي يمكن اعتبارها على رأس اهتمامات الأسواق العالمية في الوقت الحالي، لا سيما الراغبين في شراء سيارة فاخرة وكهربائية في نفس الوقت.
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أودي E-Tron
لا شك أنها من أهم السيارات الكهربائية الموجودة في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي، وهي أيضًا من الموديلات الفاخرة التي تراهن عليها شركة أودي الألمانية العملاقة، وبطبيعة الحال تعد من أهم الموديلات التي تتمتع بثقة الجمهور خلال العام الجاري، وذلك بعد أن أضافت الشركة العديد من التعديلات والتطويرات الكبيرة في السيارة، بما يساعدها على الوصول إلى مستوى رائع من الشعبية والقدرات الفنية الجاذبة للجماهير.
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مرسيدس EQC
تراهن الشركة الألمانية العملاقة على العديد من السيارات الرياضية والكهربائية في الأسواق العالمية المختلفة، إلا أن مرسيدس EQC تعد من بين أهم الموديلات التي استطاعت أن تقنع الجماهير بأهمية الجمع بين القدرات الفنية والتكنولوجية للسيارات الفاخرة، بالإضافة إلى محرك كهربائي قوي يستطيع الوصول بها إلى الفئات الغنية بالأسواق العالمية، والتي تميل بطبيعة الحال لأحدث الإمكانيات الفنية أو على مستوى السيارات الفاخرة.
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تيسلا موديل x
توفر خيارا رئيسيا للباحثين عن سيارة كهربائية بإمكانيات كبيرة على مستوى الموديلات الفاخرة، حيث راعت الشركة الأمريكية العملاقة أن تقدم موديلا جديدا بإمكانيات رائعة على مستوى الأسواق العالمية.
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وبخلاف القدرات الفنية الهائلة، تبدو تيسلا موديل X من بين أهم السيارات التي توفر رفاهية كبيرة على مستوى القيادة، ولذلك فإن هذا الموديل الذي تنتجه الشركة الأمريكية في الأسواق خلال الفترة الماضية، وبالأخص الفئات الراغبة في الحصول على سيارات كهربائية تتمتع بإمكانيات فاخرة على مستوى الاستخدام.