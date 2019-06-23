الأهلي يكشف عن برنامجه التدريبي قبل السفر لإسبانيا

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥١ م

مران الأهلي

حدد الجهاز الفني بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، برنامج تدريب الفريق حتى مطلع الأسبوع المقبل، وذلك تزامنا مع توقف النشاط الرياضي لارتباط المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي انطلقت أول من أمس، الجمعة، وتستمر حتى التاسع عشر من يوليو المقبل. وبات من المقرر أن يواصل الفريق تدريباته مساء اليوم الأحد على أن تستمر التدريبات المسائية حتى الأربعاء المقبل، ويتدرب الفريق على فترتين الخميس المقبل، على أن يحصل الفريق على راحة من التدريبات يوم الجمعة ويعاود استئناف التدريبات يوم السبت المقبل.

وقال الجهاز الفني إن حسين الشحات لاعب الفريق، يعاني من نزلة برد حرمته من التدريبات الجماعية أمس السبت، بعد استئناف التدريبات عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية. وأضاف أن اللاعب يخضع للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الأحد لتحديد موقفه بشأن الوجود من عدمه