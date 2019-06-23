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الحمل والحساسية.. أسباب الصداع المرافق لسيلان الأنف

المرأة الحامل قد تتعرض لسيلان الأنف والصداع، وذلك من الأشياء الشائعة في الحمل المبكر، فتغير الهرمونات من المحتمل أن يتسبب في انتفاخ الممرات الأنفية مصحوبًا بصداع.
تحرير:إسراء سليمان ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
الصداع وسيلان الأنف
الصداع وسيلان الأنف
كل من سيلان الأنف والصداع من الأعراض الشائعة الناتجة عن بعض الأمراض أو المشكلات الصحية مثل نزلات البرد أو التهاب الجيوب الأنفية والحساسية والعدوى الناتجة من تلوث الهواء، أو عدوى بكتيرية في الجهاز التنفسي كما إن كثير من السوائل الموجودة في الفم أو المخاط الغليظ قد يتسبب في حدوث ضغط على الجيوب الأنفية، وذلك يحفز آلام الصداع، وفي بعض الأحيان قد يكون الصداع وسيلان الأنف غير مرتبطان على الإطلاق، ولكن يمكن أن يحدثا في نفس الوقت، وذلك نقلًا عن "healthline".
ما يلي بعض من الأسباب التي قد تتسبب في حدوث الصداع وسيلان الأنف بشكل موضح: 1-البرد ونزلات الأنفلونزا يعتبر سيلان الأنف من الأعراض المصاحبة للبرد والأنفلونزا، فتنتج مثل هذه الأمراض عن الفيروسات، وبالتالي قد تؤذي العدوات الفيروسية الحلق والأنف بشكل كبير، مما يتسبب في تراكم السوائل في الجيوب والممرات
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