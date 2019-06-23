الحمل والحساسية.. أسباب الصداع المرافق لسيلان الأنف

المرأة الحامل قد تتعرض لسيلان الأنف والصداع، وذلك من الأشياء الشائعة في الحمل المبكر، فتغير الهرمونات من المحتمل أن يتسبب في انتفاخ الممرات الأنفية مصحوبًا بصداع.
كل من سيلان الأنف والصداع من الأعراض الشائعة الناتجة عن بعض الأمراض أو المشكلات الصحية مثل نزلات البرد أو التهاب الجيوب الأنفية والحساسية والعدوى الناتجة من تلوث الهواء، أو عدوى بكتيرية في الجهاز التنفسي كما إن كثير من السوائل الموجودة في الفم أو المخاط الغليظ قد يتسبب في حدوث ضغط على الجيوب الأنفية، وذلك يحفز آلام الصداع، وفي بعض الأحيان قد يكون الصداع وسيلان الأنف غير مرتبطان على الإطلاق، ولكن يمكن أن يحدثا في نفس الوقت، وذلك نقلًا عن "healthline".
ما يلي بعض من الأسباب التي قد تتسبب في حدوث الصداع وسيلان الأنف بشكل موضح:
1-البرد ونزلات الأنفلونزا
يعتبر سيلان الأنف من الأعراض المصاحبة للبرد والأنفلونزا، فتنتج مثل هذه الأمراض عن الفيروسات، وبالتالي قد تؤذي العدوات الفيروسية الحلق والأنف بشكل كبير، مما يتسبب في تراكم السوائل في الجيوب والممرات
ما يلي بعض من الأسباب التي قد تتسبب في حدوث الصداع وسيلان الأنف بشكل موضح:
1-البرد ونزلات الأنفلونزا
يعتبر سيلان الأنف من الأعراض المصاحبة للبرد والأنفلونزا، فتنتج مثل هذه الأمراض عن الفيروسات، وبالتالي قد تؤذي العدوات الفيروسية الحلق والأنف بشكل كبير، مما يتسبب في تراكم السوائل في الجيوب والممرات الأنفية، فالضغط والتورم في الجيوب الأنفية من المحتمل أن يؤدي إلى الصداع، وأعراض أخرى مثل الحمى، وربما قد يتسبب في التهاب الحلق والتعب والإرهاق المزمن والقيء والغثيان.
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2-الجيوب الأنفية
تعتبر بمثابة التهاب في الجيوب الأنفية حول الأنف، فيمكن أن تؤدي نزلات البرد أو الأنفلونزا إلى تضخم الجيوب الأنفية وتورمها والتهابها، مما قد يؤدي إلى انسداد الممرات الأنفية ويجعلها مليئة بالمخاط، وبعد مرور 10 أيام ستجد حالتك بدأت في التحسن، ولكن إذا استمر التراكم واالسوائل لفترة طويلة، ربما تلتقط جيوبك الأنفية عدوى باكتيرية، وبالتالي فإن التهاب الجيوب الأنفية قد يتسبب في سيلان الانف وتورم الوجه، وألم ناتج عن الصداع.
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3-الحساسية
يحدث رد الفعل التحسسي عندما يتفاعل جهاز المناعة لديك مع المواد المثيرة للحساسية مثل حبوب اللقاح والغبار ووبر الحيوانات، فإذا كنت تعاني من الحساسية، سيستجيب الجهاز المناعي مسببًا سيلان الأنف، وبالتالي فإن الحساسية مرتبطة بشكل كبير بالصداع، وذلك من المحتمل أن يحدث بسبب احتقان الأنف أو الجيوب الأنفية، وبالتالي فإن الضغط على الجيوب الأنفية قد يحفز من الصداع النصفي.
4-الصداع النصفي
يتضمن الصداع النصفي هجمات شديدة من الصداع، وتحدث على عدة فترات خلال شهر، وفي بعض الأحيان قد يكون الصداع النصفي مصحوبًا بسيلان في الأنف، قد تكون أسباب الصداع النصفي غير واضحة بشكل كبير، ولكن توجد بعض من المحفزات على سبيل المثال الضوء الأبيض والضغط والتوتر ونقص النوم والإفراط في النوم والروائح القوية.
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5-الحمل
المرأة الحامل قد تتعرض أيضًا لسيلان الأنف والصداع، وذلك من الأشياء الشائعة في الحمل المبكر ، فتغير الهرمونات من المحتمل أن يتسبب في انتفاخ الممرات الأنفية، إضافة إلى إنه قد يؤدي إلى احتقان في الأنف وضغط بجانب العينين والوجه، ومن المؤكد إنه سيؤدي إلى حدوث صداع، وقد يسوء الصداع إذا كانت تعاني المرأة من القيء والغثيان أثناء الحمل، مما يؤدي إلى قلة الترطيب والتغذية السيئة، مما يحفز من الصداع.
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حاول قدر الإمكان البعد عن ما يسبب التهابات في الأنف، ويمكن استخدام البخاخة من وقت لآخر إذا شعرت بالضيق أو الاختناق، وعند الشعور بصداع يمكنك استخدام بعض الوصفات الطبية المنزلية مثل تناول الزنجبيل أو القرفة، والنعناع فعال أيضًا بشكل كبير والقهوة، ويجب تناول كميات كافية من الماء قدر الإمكان.
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