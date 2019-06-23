المنتخب عن التأمين الخاص لصلاح: لا نفرق بين أحد

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ م

محمد صلاح

كشف إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، حقيقة ما تردد حول توفير تأمين خاص للدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في أثناء وجوده بمعسكر الفريق ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وبمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة الإفريقية، وقال مدير الفراعنة في تصريحات إذاعية اليوم الأحد: «لا توجد ترتيبات خاصة للاعب بعينه بل الفريق والبعثة بأكملها في المعسكر، إجراءات التأمين على أعلى مستوى داخل فندق الإقامة وخارجه».

وأوضح: «استضافة مصر لكأس الأمم الإفريقية لها عامل نفسي قوي على اللاعبين والجماهير. أتمنى وأتوقع أن تملأ الجماهير أرض الملعب في المباراة الثانية، وتشجع بحماس أكبر، لأن مباراة الافتتاح كانت لها ظروف خاصة». ويستأنف المنتخب مرانه اليوم الأحد، على استاد الكلية الحربية، استعدادا لمواجهة الكونغو