رياضة

المنتخب عن التأمين الخاص لصلاح: لا نفرق بين أحد

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ م
محمد صلاح
محمد صلاح
كشف إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، حقيقة ما تردد حول توفير تأمين خاص للدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في أثناء وجوده بمعسكر الفريق ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وبمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة الإفريقية، وقال مدير الفراعنة في تصريحات إذاعية اليوم الأحد: «لا توجد ترتيبات خاصة للاعب بعينه بل الفريق والبعثة بأكملها في المعسكر، إجراءات التأمين على أعلى مستوى داخل فندق الإقامة وخارجه».
وأوضح: «استضافة مصر لكأس الأمم الإفريقية لها عامل نفسي قوي على اللاعبين والجماهير. أتمنى وأتوقع أن تملأ الجماهير أرض الملعب في المباراة الثانية، وتشجع بحماس أكبر، لأن مباراة الافتتاح كانت لها ظروف خاصة». ويستأنف المنتخب مرانه اليوم الأحد، على استاد الكلية الحربية، استعدادا لمواجهة الكونغو
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الأهلي يكشف عن برنامجه التدريبي قبل السفر لإسبانيا

حدد الجهاز الفني بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، برنامج تدريب الفريق حتى مطلع الأسبوع المقبل، وذلك تزامنا مع توقف النشاط الرياضي لارتباط المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي انطلقت أول من أمس، الجمعة، وتستمر حتى التاسع عشر من يوليو المقبل. وبات من المقرر أن يواصل الفريق تدريباته مساء اليوم الأحد على أن تستمر التدريبات المسائية حتى الأربعاء المقبل، ويتدرب الفريق على فترتين الخميس المقبل، على أن يحصل الفريق على راحة من التدريبات يوم الجمعة ويعاود استئناف التدريبات يوم السبت المقبل.
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تفاصيل جلسة أجيري مع لاعبي المنتخب بعد أزمة السوشيال

علمت "التحرير" تفاصيل الجلسة التي عقدها خافيير أجيري المدير الفني المكسيكي للمنتخب الوطني مع لاعبيه ظهر اليوم بعد الأزمة التي تفجرت عقب نشر موديل على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» وتدعى «ميرهان»، بعض المحادثات التي تتهم فيها عمرو وردة بالتحرش بها، كما نشرت الموديل فيديو بخاصية «ستوري» عبر حسابها على «إنستجرام» قالت خلاله: «استنوا عليّ شوية النهارده بس أفضى وأنزلكم حاجة هتسليكم جدا وهتحزنكم وتقرفكم برضو جدا بس ده الواقع اللي لازم نفهمه». وبمجرد أن نشرت الموديل "البوست" على صفحتها انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة وسط ردود أفعال واسعة.
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عرض من الدوري الإنجليزي لضم جيانلويجي بوفون

لا يزال الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون يجذب أنظار الأندية، فوفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، يرغب نادي ليدز يونايتد في التعاقد مع الحارس البالغ من العمر 41 عامًا، والذي أصبح حرًا في الانتقال إلى فريق بنهاية عقده مع باريس سان جيرمان هذا الصيف، ويبدو أن ليدز يونايتد سيجد منافسة قوية لضم بوفون مع كل من فريق فلومينينزي البرازيلي وبورتو البرتغالي، ويبحث ليدز يونايتد عن التعاقد مع لاعبين بارزين للصعود إلى البريميرليج الموسم بعد المقبل بعد غياب طويل عن المسابقة.
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كيف احتفل ليفربول بعيد ميلاد محمد صلاح؟

احتفل نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم السبت، بعيد ميلاد هداف فريقه المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، إذ أتم «مومو» عامه السابع والعشرين كونه من مواليد 15 يونيو 1992 في قرية نجريج بمركز بسيون بمحافظة الغربية، ونشرت صفحة الريدز الرسمية على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك- تويتر»، صورة لهداف الدوري الإنجليزي، وكتبت عليها: «عيد ميلاد سعيد»، ويوجد صلاح خلال الفترة الحالية في معسكر المنتخب الوطني، حيث يستعد للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى الـ7 من يوليو المقبل.
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رئيس الزمالك يفتح النار على محمد صلاح

أكد رئيس نادي الزمالك، أنه يحب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، لكنه مستاء مما تداولته وسائل الإعلام عن انتقاد محمد صلاح للصحفيين والإعلاميين الذين ذهبوا من أجله إلى مدينة نجريج في طنطا، أثناء صلاة العيد يوم الأربعاء قبل الماضي، حيث انتقد رئيس القلعة البيضاء طريقة تعامل صلاح مع الأمر بعدما نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد دة ملوش علاقة بالحب دة بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية».
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تعرف على موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أن محمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، سينضم للمعسكر غدًا الأربعاء، وقال لهيطة لـ«التحرير»، إن صلاح أخطر الجهاز الفني بقيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري، بالانضمام غدًا الأربعاء، حيث يتوجه اليوم الثلاثاء، لمدينة سهل حشيش لاستكمال إجازته، وسينضم صلاح لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
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محمد صلاح يبلغ جهاز الفراعنة بموعد انضمامه للمعسكر

أجرى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، اتصالًا بالجهاز الفني للفراعنة، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني، أكد خلاله أنه سينضم لمعسكر المنتخب في غضون 48 ساعة، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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