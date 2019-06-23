إحباط تهريب صفقة كبتاجون بقيمة 200 مليون جنيه

تحرير:محمد عبد الجليل ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م

الشحنة بعد ضبطها

ضربة أمنية موجعة وجهتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة أمن الموانئ، حيث أحبطت أجهزة الأمن محاولة جلب وتهريب قرابة 20 مليون قرص مخدر تقدر قيمتها بنحو 200 مليون جنيه، بعدما أشارت التحريات التي أجراها رجال الأمن العام والأمن الوطني، إلى اعتزام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية"، تهريب شحنة من عقار الكبتاجون المخدر داخل حاويتين ضمن مشمول رسالة خيوط غزل قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء دمياط لصالح أحد مصانع الأقمشة بالدقهلية.

بالتنسيق مع مصلحتى الأمن العام والأمن الوطني، تم ضبط الحاويتين بميناء دمياط البحرى، وتم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الحاويتين بحضور مندوب صاحب الشأن "مستخلص جمركى– مقيم بالدقهلية"، أسفرت عن ضبط 19 مليونا و775 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر، مخبأة ضمن مشمول الرسالة بالحاويتين، تقدر قيمة التكلفة