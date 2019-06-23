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التعليم توضح موقف المعلمين بمسابقة العقود المؤقتة

تحرير:أمينة محمود ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ م
طارق شوقي وزير التعليم
طارق شوقي وزير التعليم
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المسابقة المؤقتة للاستعانة بعدد من الخريجين للعمل بنظام العقد المؤقت خلال الفصل الدراسي الثانى للعام 2018 - 2019، انتهت بتاريخ 31 مايو الماضي، قائلة إن شروط المسابقة منذ الإعلان عنها في فبراير 2019 كانت واضحة بأنها غير قابلة للتثبيت أو التجديد، وذلك وفقا لقانون الخدمة المدنية الصادر عن مجلس النواب عام 2016، وأن الهدف من مسابقة العقود المؤقتة كان بدء الإجراءات التنظيمية الفعلية لوضع خطة لعلاج العجز بالهيئة التدريسية.
وأضافت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأحد، أن الهدف أيضا تفعيلا لتعديلات قانون التعليم الصادرة عن مجلس النواب عام 2019 لتأهيل المديريات التعليمية لتنظيم مسابقات محلية، موضحة أنها حال الإعلان عن فرص تعيينات جديدة بعد موافقة أجهزة الدولة المختصة سوف يراعي الاستعانة بالمتعاقدين المؤقتين، الذين أثبتوا كفاءة
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النواب يحيل تعديلات قانون العقوبات للجنة التشريعية

عقد مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسة عامة، قرر فيها رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، إحالة مشروع قانون مقدم من النائب شريف نادي و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل أحكام القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وكان الدكتور عبد العال قد افتتح الجلسة العامة للبرلمان اليوم، بعد تأخر استمر قرابة 4 ساعات، حيث كان مقررا لها أن تبدأ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، إلا أن اجتماع اللجنة العامة للمجلس، تسبب في تأخيرها.
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«الحرية والتغيير» توافق على مسودة «الوساطة الإثيوبية»

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان اليوم الأحد، موافقتها على مسودة اتفاق من الوسيط الإثيوبي تحدد الهياكل الحكومية للفترة الانتقالية. ووفقا لصحيفة "السوداني"، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد الأصم، إنهم قرروا الموافقة على مقترح الوساطة الاثيوبي للمجلس السيادي المكون من 15 عضوا (سبعة من المدنيين وسبعة من العسكريين إضافة الى عضو مدني يتم التوافق عليه بين الطرفين) على أن تكون الرئاسة دورية لعام ونصف العام لكل طرف فترتها الاولى للعسكريين فيما تم إقرار الاتفاق السابق بشأن مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.
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مستشار الفيزياء يحسم جدل إجابة سؤال قاعدة لنز

قال الدكتور يسري ساويرس مستشار الفيزياء بوزارة التربية والتعليم، إن جميع أسئلة امتحان مادة الفيزياء، الذي عقد أمس السبت، جاءت من الكتاب المدرسي، ولم تخرج عن محتوى المقرر، موضحا أنه فيما يتعلق بالسؤال الخاص بقاعدة لنز الذي أثير حوله جدلا كبيرا فإن قاعدة لنز تشير إلى أن التيار المستحث يمر في الاتجاه الذي يعاكس التغير في الفيض المغناطيسي الذي أحدثه، وحيث أن الفيض المغناطيسي الناشئ عن التيار المستحث فى الحلقة المعدنية فى اتجاه مضاد للفيض المغناطيسي الناشئ عن التيار المار في السلك ويعمل على تقليله.
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الإسكان تصدر قرارا بشأن منطقة الحصري في 6 أكتوبر

أصدرت وزارة الإسكان، بيانا، اليوم الأحد، تعلن فيه عن إصدار قرار جديد بشأن تطوير منطقة الحصري في مدينة السادس من أكتوبر. وبحسب البيان فإن رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر المهندس شريف الشربيني، صرح بأن جهاز المدينة ينفذ أعمال تطوير شاملة لمنطقة الحصري بالمدينة، وكذا عدة حملات للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والإشغالات والتعديات الموجودة بالمنطقة، وشملت أعمال التطوير تخصيص ساحات انتظار للسيارات، وإعادة تشكيل البردورات والأرصفة، وتعديل مداخل ومخارج مول الأمريكية، بما يتناسب مع حاجة المواطنين.
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فلوس

تطبق في يوليو| احسب مرتبك بعد إضافة العلاوات الجديدة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس، السبت، مبدئيًا على التقرير النهائي لمشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين، وأعلن الدكتور على عبد العال، إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، حيث إنه لم يسبق عرضه على مجلس الدولة. ويقضي القانون الجديد بوضع حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، فى مجموعه، على أن يتم تطبيق منح هذه العلاوات بداية من راتب شهر يوليو المقبل.
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النواب يوافق على قانون العلاوة ويحيله لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، في مجموعه، وأحال البرلمان مشروع القانون إلى مجلس الدولة، وجاء في القانون: يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها شهريا اعتبارا من أول يوليو المقبل.
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البرلمان يوافق على إنشاء هيئة العلوم والتكنولوجيا

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقرير لجنة التعليم، من حيث المبدأ بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة عن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، إذ تضمن التقرير أن مشروع القانون يأتي استكمالا لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمي، وبديل عن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، الذى صدر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2017، وهو درجة تشريعية أقل من القانون.
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التعليم توافق على قانون نقابة المهن التعليمية

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم، على موافقة الوزارة من حيث المبدأ على مشروع قانون نقابة المهن التعليمية، مشترطا عرض مشروع القانون للحوار المجتمعي، مشيرا إلى أن التشريع المرتقب يخاطب جموع المعلمين، لذا يجب استطلاع رأي جميع المختصين من خلال عقد جلسات استماع، جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، برئاسة سامي هاشم، الذي أكد أن اللجنة انتهت من عدد من مواد القانون وتستكمل خلال هذا الأسبوع مناقشة باقي المواد، مشيرا إلى أن التشريع لمصلحة المعلمين.
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