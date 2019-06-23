التعليم توضح موقف المعلمين بمسابقة العقود المؤقتة

تحرير:أمينة محمود ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ م

طارق شوقي وزير التعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المسابقة المؤقتة للاستعانة بعدد من الخريجين للعمل بنظام العقد المؤقت خلال الفصل الدراسي الثانى للعام 2018 - 2019، انتهت بتاريخ 31 مايو الماضي، قائلة إن شروط المسابقة منذ الإعلان عنها في فبراير 2019 كانت واضحة بأنها غير قابلة للتثبيت أو التجديد، وذلك وفقا لقانون الخدمة المدنية الصادر عن مجلس النواب عام 2016، وأن الهدف من مسابقة العقود المؤقتة كان بدء الإجراءات التنظيمية الفعلية لوضع خطة لعلاج العجز بالهيئة التدريسية.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأحد، أن الهدف أيضا تفعيلا لتعديلات قانون التعليم الصادرة عن مجلس النواب عام 2019 لتأهيل المديريات التعليمية لتنظيم مسابقات محلية، موضحة أنها حال الإعلان عن فرص تعيينات جديدة بعد موافقة أجهزة الدولة المختصة سوف يراعي الاستعانة بالمتعاقدين المؤقتين، الذين أثبتوا كفاءة