السيسي يبحث خطط التنقيب عن البترول وتوصيل الغاز الطبيعي للمدن الجديدة

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤١ م

اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الحكومة

حول التنقيب عن البترول والغاز وخطط توصيل الغاز الطبيعي للمساكن عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعا حضره كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

ووفقا للسفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهوريه فقد تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع البترول، خاصة في مجال التنقيب عن حقول الغاز والبترول وتكثيف عمليات الاستكشاف، وكذا خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والمدن الجديدة.وخلال الاجتماع؛ وجه الرئيس بمواصلة