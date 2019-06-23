هواوي ترفع دعوى قضائية ضد وزارة التجارة الأمريكية

تحرير:مي فؤاد ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠١ م

هواوي

رفعت عملاق التكنولوجيا الصيني للاتصالات هواوي، دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة بسبب مصادرة معدات اتصالات تابعة لها جرى إرسالها إلى الولايات المتحدة للاختبار، جاءت المصادرة من قبل مسؤولين أمريكيين كانوا يحققون فيما إذا كانت تلك المعدات تحتاج إلى ترخيص تصدير لمغادرة البلاد. قالت شركة هواوي، أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية في الصين، إنها تنتظر قرابة عامين لاتخاذ قرار من وزارة التجارة الأمريكية بشأن إمكانية إعادة المعدات إلى الصين. كانت الأجهزة موجودة في الولايات المتحدة للاختبار، وفقًا لدعوى الشركة.

تمثل تلك المعدات المحجوبة نقطة خلاف أخرى بين هواوي وحكومة الولايات المتحدة، أُدرجت شركة هواوي الصينية ضمن القائمة السوداء الشهر الماضي؛ ما أدى إلى منعها من شراء البرامج والمكونات الأمريكية. قال محامو هواوي إن المعدات قد تم إرسالها إلى معمل كاليفورنيا للاختبار في يوليو 2017، وكانت المعدات تحت سيطرة المديرين