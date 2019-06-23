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هواوي ترفع دعوى قضائية ضد وزارة التجارة الأمريكية

تحرير:مي فؤاد ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠١ م
هواوي
هواوي
رفعت عملاق التكنولوجيا الصيني للاتصالات هواوي، دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة بسبب مصادرة معدات اتصالات تابعة لها جرى إرسالها إلى الولايات المتحدة للاختبار، جاءت المصادرة من قبل مسؤولين أمريكيين كانوا يحققون فيما إذا كانت تلك المعدات تحتاج إلى ترخيص تصدير لمغادرة البلاد. قالت شركة هواوي، أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية في الصين، إنها تنتظر قرابة عامين لاتخاذ قرار من وزارة التجارة الأمريكية بشأن إمكانية إعادة المعدات إلى الصين. كانت الأجهزة موجودة في الولايات المتحدة للاختبار، وفقًا لدعوى الشركة.
تمثل تلك المعدات المحجوبة نقطة خلاف أخرى بين هواوي وحكومة الولايات المتحدة، أُدرجت شركة هواوي الصينية ضمن القائمة السوداء الشهر الماضي؛ ما أدى إلى منعها من شراء البرامج والمكونات الأمريكية. قال محامو هواوي إن المعدات قد تم إرسالها إلى معمل كاليفورنيا للاختبار في يوليو 2017، وكانت المعدات تحت سيطرة المديرين
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هواوي-تبيع-أكثر-من 2 مليون-وحدة-من HUAWEI WATCH GT‎

رغم الأزمة| هواوي تبيع أكثر من 2 مليون ساعة WATCH GT

أعلنت هواوي بيع أكثر من 2 مليون وحدة من ساعتها الذكية WATCH GT في العالم منذ إطلاقها في شهر أكتوبر الماضي، وهذا ما جعلها أكثر الساعات الذكية شعبية حول العالم. ووفقا للتقرير الذي أصدرته مؤسسة البيانات الدولية IDC المختصة بدراسة العلامات التجارية للهواتف الذكية وأدائها في الأسواق العالمية والمحلية عن أداء مُصنعي الأجهزة القابلة للارتداء في الربع الأول من عام 2019، حققت هواوي نموا بنسبة 282.2% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2019 مقارنة بالربع الأول من عام 2018، نظرا لشحنها إجمالي 5 ملايين وحدة، مما يضع هواوي ضمن الثلاثة الكبار.
خرائط-جوجل

جوجل مابس تحذف الملايين من ملفات التعريف المزيفة

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق، عن وجود ملايين الشركات المزيفة على تطبيق جوجل مابس، لتهرول الشركة في الرد على تلك المزاعم وتسلط الضوء على المعايير التي تتبعها الخدمة لمحاربة هذه المشكلة، وأكدت الصحيفة ذاتها أن هناك ما يقرب من 11 مليون شركة وهمية، ومئات الآلاف من الشركات المزيفة الأخرى التي تظهر شهريا. أكدت جوجل، وفقا لموقع gadgets، أنها أزالت أكثر من 3 ملايين ملف تعريف تجاري مزيف من خرائط جوجل في عام 2018، مع سحب أكثر من 90% من تلك الملفات قبل أن يراها المستخدمون.
ليبرا

كيف تستخدم عملة فيسبوك الرقمية الجديدة؟

كشفت الشبكة الاجتماعية "فيسبوك"، الفترة الماضية، النقاب عن عملتها الرسمية المشفّرة الخاصة، وهي العملة السرية التي تعمل عليها منذ أكثر من عام، وتم دعمها عن طريق الاستثمار من شركات الدفع الكبرى؛ مثل Mastercard وVisa وPayPal، بالإضافة إلى عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك شركتا أوبر وسبوتيفاي. تعلق فيسبوك آمالا كبيرة على عملتها الرسمية، وتركز تلك الخدمة بشكل مباشر على تقديم خدمات مالية بسعر رخيص، ما يسهّل على 1.7 مليار شخص حول العالم، جميع التعاملات المادية، دون الحاجة إلى حسابات بنكية.
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هواوي

هواوي تخرج عن صمتها وتعترض على الحظر الأمريكي

منذ اشتعال الأزمات بين شركة هواوي والولايات المتحدة، وقلق المستخدمين حول توقف أجهزتهم، كان من المؤكد أن هواوي لن تصمت طويلا بعد أن احتلت شركتها مكانة كبيرة، إضافة إلى تحقيق الثقة مع ملايين من المستخدمين حول العالم، فأصبحت منافسة قوية لشركة أبل في وقت قصير. بدأت في التنويه عن نظامها الجديد الذي عملت عليه منذ سنوات عديدة يسمى "Huawei OS Hongmeng" هونج منج، حيث كان تحت التطوير الفعلي عام 2012، ويدعم هذا النظام الهواتف والكمبيوتر المحمول. سيتوفر نظام التشغيل الجديد بحلول هذا العام داخل الصين، وسيتم إطلاقه في أجزاء أخرى من عام 2020.
فيسبوك

هل يدفع فيسبوك أموالا للمستخدمين مقابل بياناتهم؟

أعلن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن إطلاق تطبيقه الجديد ستدي Study المخصص للأغراض البحثية، والذي يجمع بيانات المستخدمين الخاصة بتطبيقات الهواتف الذكية، والميزات التي يستخدمونها داخل هذه التطبيقات، والوقت الذي يقضونه فيها، وذلك مقابل أجر مالي. تضمن تلك البيانات؛ البلد الذي تستخدم منه فيسبوك، وبيانات التطبيق الإضافية التي يمكن أن تكشف عن ميزات معينة تستخدمها، من بين أشياء أخرى. قال فيسبوك إنه لن يرى أي محتوى بعينه، بما في ذلك الرسائل وكلمات المرور ومواقع الويب التي تزورها.
أبل

تصميم آيفون 11.. لو كان جوبز حيًا لطرد موظفي الشركة

يعيش محبو هواتف آيفون حالة من الترقب والانتظار، وتسريبات تتصاعد وتيرتها كلما اقترب سبتمبر، موعد إعلان آبل عن أحدث أجهزتها. تدور تكهنات كثيرة حول آيفون 11 المنتظر، أبرزها حول كاميرات خلفية ثلاثية تميز الجهاز وتمنحه ذكاء غير مسبوق. الرؤية الليلية والواقع المعزز AR أبرز ما ستضيفه تلك الكاميرا، إن صحت الأقاويل. باتت التكهنات حول الكاميرا الثلاثية أقرب للواقع من الخيال، لا سيما بتسريبات قدمتها جهات مصنعة لحافظات جلدية وبلاستيكية (كفرات) اعتمدت فيها التصميم الثلاثي.
هواوي

هواوي تدعو المطورين للانضمام إلى متجر AppGallery

حققت هواوي الصينية، العديد من النجاحات خلال الفترة الأخيرة، لتصبح ثاني أكثر الهواتف مبيعًا عالميًا. في أواخر الشهر الماضي، راجت الأخبار التي تفيد بأن جوجل ألغت ترخيص أندرويد من هواوي، أصداء مجتمع التكنولوجيا، منذ ذلك الحين، انسحب موردي الأجهزة ومصممي الرقائق وعدد من الشركات الأخرى من صفقاتها مع هواوي. أرغمت آلام هواوي المتزايدة الشركة على تسريع عملية التطوير على نظام التشغيل أندرويد و Play Store البديل، إذا كانت الشركة تريد البقاء على قيد الحياة بدون جوجل، فعليها التأكد من أن هواتفها الذكية يمكنها الوصول إلى نظام بيئي مزدهر للتطبيقات.
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