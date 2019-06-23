10 لجان تستقبل طلبات تعويض أبناء النوبة المهجرين

تحرير:عوض سليم ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ م

محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم

تستقبل 10 لجان تابعة للتضامن الاجتماعي بدائرة مركز نصر النوبة ومدينة كلابشة وبمدينة أسوان، وجامعة أسوان بدائرة محافظة أسوان، اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، أبناء النوبة المهجرين ممن لم يسبق لهم التعويضات التي قررتها الدولة، عند إنشاء خزان أسوان ومشروع السد العالي، لإبداء رغباتهم في التعويضات السكنية، أوالزراعية، أو المالية، لتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار، وفاءً من الدولة لتضحيات أبناء النوبة المهجرين خلال القرن الماضي، وكشف محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، أنه سيتم تلقى طلبات التعويضات لمدة 3 أسابيع.

وأوضح المحافظ بأن الحصر النهائى للمستحقين يبلغ 11 ألفا و716 مستحقا، منهم 3 آلاف و851 مستحقا لتعويض المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان، والمطلوب تقنين الأراضى المقامة عليها مساكنهم مجانا في 14 منطقة بمدينة أسوان، بجانب 4 آلاف و758 مستحقا للتعويضات الزراعية، إذ سيتم تعويض صاحب الأرض بأرض أخرى دون حد