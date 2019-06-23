بدء عرض «الممر» بدور السينما الخليجية في هذا الموعد

تحرير:التحرير ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

الممر

أعلن صناع فيلم "الممر"، اليوم الأحد، عرضه في دور السينما الخليجية، بدءًا من 4 يوليو المقبل، بعد أن تمكن العمل من تخطي حاجز الـ35 مليون جنيه داخل صالات العرض في مصر، منذ أن طرح بها قبل أسبوعين. يحكي الفيلم قصة بطولات فرقة من قوات الصاعقة خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسها الضابط (نور)، ويجسده أحمد عز، كما يسلط الضوء على الفترة الخاصة بنكسة 1967، وكيف كان حال المجتمع المصري حينها، وإظهار إصرار الجيش على استرداد الأراضي المصرية من يد الاحتلال الإسرائيلي.

الفيلم للمخرج الكبير شريف عرفة، وهو من إنتاج هشام عبدالخالق، شركة الماسة للإنتاج الفني، وبطولة "أحمد عز، هند صبري، وأحمد رزق، وشريف منير، وإياد نصار، وأسماء أبو اليزيد، وأحمد فلوكس، ومحمد فراج". "الممر" تم تصويره على مدار ثلاثة أشهر في خمس مدن هي السويس، جنوب سيناء، أسوان، الإسماعيلية، والقاهرة، وقد