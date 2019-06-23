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بدء عرض «الممر» بدور السينما الخليجية في هذا الموعد

تحرير:التحرير ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
الممر
الممر
أعلن صناع فيلم "الممر"، اليوم الأحد، عرضه في دور السينما الخليجية، بدءًا من 4 يوليو المقبل، بعد أن تمكن العمل من تخطي حاجز الـ35 مليون جنيه داخل صالات العرض في مصر، منذ أن طرح بها قبل أسبوعين. يحكي الفيلم قصة بطولات فرقة من قوات الصاعقة خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسها الضابط (نور)، ويجسده أحمد عز، كما يسلط الضوء على الفترة الخاصة بنكسة 1967، وكيف كان حال المجتمع المصري حينها، وإظهار إصرار الجيش على استرداد الأراضي المصرية من يد الاحتلال الإسرائيلي.
الفيلم للمخرج الكبير شريف عرفة، وهو من إنتاج هشام عبدالخالق، شركة الماسة للإنتاج الفني، وبطولة "أحمد عز، هند صبري، وأحمد رزق، وشريف منير، وإياد نصار، وأسماء أبو اليزيد، وأحمد فلوكس، ومحمد فراج". "الممر" تم تصويره على مدار ثلاثة أشهر في خمس مدن هي السويس، جنوب سيناء، أسوان، الإسماعيلية، والقاهرة، وقد
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اياد نصار الفيل الازرق الجزء الثانى

لماذا يظهر أبطال الفيل الأزرق2 «مقلوبين»في بوستراته؟

شارك الفنان إياد نصار، جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بوستر لفيلم الفيل الأزرق 2، المقرر طرحه خلال موسم عيد الأضحى المقبل، حيث ظهر عليه "مقلوبًا" رأسًا على عقب، وكتب: "د. أكرم.. غيور وبيفهم في لغة الجسد"، في إشارة منه إلى ملمح من الشخصية التي يجسدها خلال أحداث الفيلم. وكان الفنان كريم عبدالعزيز، الذي يقدم الشخصية الرئيسية في الفيلم، نشر الأربعاء الماضي عبر حسابه على "إنستجرام"، "بوستر" للعمل، ظهر فيه "مقلوبًا" أيضًا، وعلق قائلا: "مسألة حياة أو موت.. الفيل الأزرق 2، لا تخافوا لكن احذروا".
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جمال سليمان: ربما أرشح نفسي لرئاسة سوريا.. وهذا حقي

حل الفنان السوري جمال سليمان، أمس السبت، ضيفًا على برنامج «واحد من الناس» الذى يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، ويذاع على قناة «النهار»، وتطرق خلال حديثه عن الأوضاع السياسية التي تمر بها سوريا خلال الفترة الأخيرة، ومن ثم تطرق إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة بسوريا، وسأله «الليثي» عن الأخبار المتداولة عن رغبته فى أن يكون رئيس دولة سوريا، ليرد بغضب شديدة: «ودي تهمة!؟»، مشددًا على أنه مواطن سوري وله الحق بأن يكون رئيسا أو وزيرا أو صبى قهوة أو طبيبا أو محاميا، متسائلا: «هل رئاسة الدولة حكر على عائلة واحدة أو شخص معين؟».
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ريهام عبد الغفور تفاجئ جمهورها بصورتها مع ابنها

الكثير من المشاهير يفضلون إبعاد أي تفاصيل تتعلق بحياتهم الشخصية عن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم الفنانة ريهام عبد الغفور، التي لا تنشر أبدًا أي صور لها مع أولادها أو زوجها، لكنها قررت الكشف أخيرًا عن صورة ابنها الأكبر "يوسف" في أثناء احتفالها بعيد ميلاده، حيث نشرت ابنة الفنان القدير أشرف عبد الغفور، عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على موقع "إنستجرام"، صورتها مع نجلها الذي ظهر شابًا يفوقها طولًا، وكتبت لتهنئته بعيد ميلاده، وذكرت أنه أهم شيء في حياتها وأنها فخورة به.
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أحمد عز يكشف كواليس «الممر»: اتدربنا في معسكر للجيش

أبدى الفنان أحمد عز سعادته بردود الفعل الإيجابية التي حصل عليها فيلم الممر، الذي نافس به خلال موسم عيد الفطر الماضي، حيث نوه بأن العاملين في الفيلم كانوا فخورين بالمشاركة في مثل هذا العمل الوطني. وأضاف في تصريحات لبرنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن كواليس عمل الفيلم كانت متعبة للغاية، منوهًا إلى أن المخرج شريف عرفة عرض عليه فكرة الفيلم خلال تصويره مسلسل أبو عمر المصري، ولم يتردد في الموافقة عليه، حتى قبل قراءة السيناريو.
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أفلام العيد.. الأكشن يزيح الكوميديا من عرشها

الكثيرون لا يفضلون دخول دور السينما فى الأعياد، والسبب الزحام الشديد الذى تشهده، فتكون مجبرًا على الوقوف لساعات طويلة أمام شباك التذاكر لشراء تذكرة لدخول الفيلم، وقد تصدم في النهاية بنفاد التذاكر، وتضطر إلى دخول فيلم آخر بدلا من العودة إلى المنزل بعد هذا العناء. وعكس المواسم السابقة، لم تتربع الكوميديا على عرش موسم عيد الفطر، بل كان الأكشن هو الذي كسب الرهان هذا العام، وكان اختيار الجمهور المفضل. وإذا كنت فى حيرة بشأن مشاهدة أى الأفلام الـ5 التي تعرض في السينمات حاليًا، هذا التقرير سيساعدك فى تحديد وجهتك.
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إيرادات أفلام العيد|حملة فرعون أقل من مليون لأول مرة

انتهت أيام عيد الفطر المبارك، ولكن لم تنته المنافسة القوية التي يشهدها موسم سينمائي بين 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات الأحد 9 يونيو، في صالح "كازابلانكا" الذي يحتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه منذ طرحه في دور العرض، إذ حقق إيرادًا بالأمس تجاوز 3 ملايين جنيه (3 ملايين و309 آلاف و536 جنيها)، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية والخليجية.
مسرحيه شباك مكسور تصوير هاني شمشون (78)

إقبال جماهيري على مسارح الدولة في عيد الفطر (صور)

أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، صباح اليوم الجمعة، عن سعادته البالغة بالإقبال الجماهيري الكبير الذي شهدته عروض البيت الفني للمسرح في أولى ليالي عروضه، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، أمس الخميس، حيث إنه لا مكان لقدم داخل صالات المسارح، ما اضطر بعض المسارح لزيادة عدد منظمي الدخول والاستعانة بموظفين من داخل المسرح لمواجهة الإقبال الكبير بما لا يخل باشتراطات الأمن والسلامة داخل المسرح، مؤكدًا أن ظاهرة الإقبال الكبير للجمهور في تزايد مستمر.
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